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Gestão pública

O que as contas do governo têm a ver com o seu bolso?

Organização das contas públicas, investimentos e ambiente de negócios ajudam a estimular emprego, renda e consumo, com reflexos no orçamento das famílias

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 08:41

Públicado em 

14 jul 2026 às 08:41
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

As finanças públicas parecem distantes da rotina das famílias, mas não estão. A forma como o governo arrecada, gasta e se endivida influencia serviços, investimentos, empregos e o comércio.


A proximidade começa pela organização das contas. Um Estado que controla despesas, administra a dívida e planeja o orçamento ganha capacidade para investir sem recorrer, necessariamente, a mais impostos ou endividamento. Mas o equilíbrio fiscal não pode significar dinheiro parado. Ele só produz resultado social quando se transforma em estradas, escolas, hospitais, segurança e infraestrutura, capazes de custos e aumentar a produtividade.

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O equilíbrio das contas públicas influencia emprego, renda, serviços e, no fim da cadeia, o orçamento das famílias Shutterstock

Serviços eficientes e regras previsíveis elevam a confiança de quem pretende abrir uma empresa, ampliar uma fábrica ou contratar funcionários. O FMI aponta que investimentos públicos de qualidade podem estimular o investimento privado e o emprego. O Banco Mundial associa um ambiente confiável de negócios à produtividade e à criação de oportunidades.


O Espírito Santo oferece um exemplo relevante. Em 2025, o Estado registrou poupança corrente de 21,1% da receita corrente líquida e aplicou mais de R$ 5 bilhões em investimentos. Também manteve nota A+ na Capacidade de Pagamento, avaliação que considera dívida, poupança e liquidez. Isso amplia a autonomia para executar obras e obter crédito em melhores condições.


Esse cenário coincide com uma carteira recorde de R$ 137,6 bilhões em investimentos anunciados até 2029, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves. Anúncio não é investimento realizado, e fatores como portos, petróleo, mineração e conjuntura nacional também pesam. Ainda assim, organização fiscal e capacidade de execução ajudam o Estado a competir por capital privado.

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Os efeitos aparecem na economia real. O PIB capixaba cresceu 3,9% em 2025. No quarto trimestre, o rendimento médio do trabalho chegou a R$ 3.508, alta de 2,6% em um ano. Com mais renda circulando, o volume de vendas do varejo avançou 3,5% em 2025, ante 1,6% no país.


Boa gestão fiscal não deposita dinheiro diretamente na conta do cidadão. Mas ela cria condições para mais investimentos, melhores serviços, maior confiança, crescimento das empresas, geração de empregos, aumento da renda, consumo e vendas. É assim que o orçamento público chega ao orçamento familiar.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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