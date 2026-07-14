O que as contas do governo têm a ver com o seu bolso?

Serviços eficientes e regras previsíveis elevam a confiança de quem pretende abrir uma empresa, ampliar uma fábrica ou contratar funcionários. O FMI aponta que investimentos públicos de qualidade podem estimular o investimento privado e o emprego. O Banco Mundial associa um ambiente confiável de negócios à produtividade e à criação de oportunidades.





O Espírito Santo oferece um exemplo relevante. Em 2025, o Estado registrou poupança corrente de 21,1% da receita corrente líquida e aplicou mais de R$ 5 bilhões em investimentos. Também manteve nota A+ na Capacidade de Pagamento, avaliação que considera dívida, poupança e liquidez. Isso amplia a autonomia para executar obras e obter crédito em melhores condições.





Esse cenário coincide com uma carteira recorde de R$ 137,6 bilhões em investimentos anunciados até 2029, segundo o Instituto Jones dos Santos Neves. Anúncio não é investimento realizado, e fatores como portos, petróleo, mineração e conjuntura nacional também pesam. Ainda assim, organização fiscal e capacidade de execução ajudam o Estado a competir por capital privado.