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Grande promessa

Capixaba treina com grande nome do tênis e é convocado para o Sul-Americano pelo Brasil

Victor Pignaton, jovem de 16 anos, vai defender a seleção brasileira pela primeira vez na carreira

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 10:15

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

14 jul 2026 às 10:15
Victor Pignaton à esquerda, Tsitsipas ao centro e Lucca Pignaton à direita
Reprodução

Victor Pignaton, atleta capixaba e que completou 16 anos recentemente, teve uma semana especial. O atleta treinou, em Monte Carlo, com uma estrela do tênis, o ex-top 3 e vice-campeão de Roland Garros e do Australian Open, o grego Stefanos Tsitsipas.


Pignaton foi convocado para representar pela primeira vez o Brasil em uma competição continental, na disputa do Sul-Americano por equipes na categoria 16 anos ao lado de Livas Damázio e Henrique Vialle. As disputas ocorrem entre os dias 3 e 8 de agosto em Bogotá, na Colômbia.


"Muito feliz por ter a chance de representar o Brasil depois de tanto tempo morando fora do país", disse Pignaton que recentemente conquistou seu maior título na carreira, no J60 de Hilversum, na Holanda, evento jogado no saibro com pontos no ranking mundial da World Tennis, a Federação Internacional de Tênis.


Seu irmão Lucca Pignaton, que joga no tênis universitário americano, também treinou com Tsitsipas e bateu bola com o top 20, o moengasco Valentin Vacherot.

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