Trabalhador morre após cair de prédio em construção em Aracruz

Um trabalhador de 55 anos morreu após cair de um prédio em construção na tarde de segunda-feira (13), no bairro Vila Nova, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.





Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que a vítima realizava o içamento de materiais para a laje da cobertura da edificação quando o guindaste utilizado apresentou uma falha. Ao tentar segurar a carga, o trabalhador perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura aproximada de 16 metros.





O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Aracruz para os procedimentos de praxe. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.





A reportagem também procurou o Ministério Público do Trabalho (MPT), mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.