Capixaba conquista duas medalhas na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

A capixaba Sofia Madeira voltou a subir ao pódio com a seleção brasileira de ginástica rítmica. Integrante do conjunto comandado pela técnica Camila Ferezin, a atleta ajudou o Brasil a encerrar a etapa de Milão da Copa do Mundo, disputada na Itália, com duas medalhas: ouro no conjunto geral e prata na série de cinco bolas.
Depois de conquistar o título geral no sábado (11), o conjunto brasileiro voltou à quadra neste domingo (12) para as finais por aparelhos. Na decisão da série de cinco bolas, a equipe somou 27.500 pontos e garantiu a medalha de prata. A Espanha ficou com o ouro, ao registrar 28.650, enquanto a China completou o pódio, com 27.250.
Já na final da série mista, disputada com três arcos e dois pares de maças, o Brasil não conseguiu repetir o desempenho da fase classificatória e terminou na sétima colocação, com nota 25.000. A China conquistou a medalha de ouro, seguida por Alemanha e Ucrânia.
Além da capixaba Sofia Madeira, o conjunto brasileiro em Milão foi formado por Maria Eduarda Arakaki, Julia Kurunczi, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves e Nicole Pírcio. No individual, Bárbara Domingos representou o Brasil na final das maças. A brasileira recebeu nota 26.650 e terminou fora do pódio. A campeã da prova foi a alemã Darja Varfolomeev.
A etapa de Milão foi a última competição da seleção brasileira antes do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que será disputado em agosto, em Frankfurt, na Alemanha. O desempenho na Itália reforça o bom momento da equipe, que chega à principal competição da temporada embalada pelos resultados conquistados no circuito internacional.