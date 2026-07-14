Almoço prático: 5 receitas saudáveis e fáceis de fazer para facilitar o dia a dia

Cozido de frango com tomate Crédito: Imagem: Cavan-Images | Shutterstock

Um almoço prático também pode ser saudável. Com ingredientes simples e um pouco de planejamento, é possível preparar receitas equilibradas e cheias de sabor, mesmo nos dias mais corridos. Além de facilitar a rotina, essas refeições fornecem proteínas, fibras, vitaminas e minerais importantes para o organismo, promovendo mais saciedade, energia e bem-estar ao longo do dia.

A seguir, confira 5 receitas saudáveis e fáceis de fazer para facilitar o dia a dia!

1. Cozido de frango com tomate

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

3 dentes de alho picados

1 cebola picada

3 tomates maduros picados

200 g de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 pimentão vermelho picado

1/2 xícara de chá de azeitona preta fatiada

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de orégano

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com sal, pimenta-do-reino e páprica. Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e doure rapidamente os cubos de frango. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente os tomates, os tomates-cereja, o pimentão e o orégano. Cozinhe por cerca de 8 minutos, mexendo de vez em quando, até formar um molho encorpado. Volte o frango para a panela e adicione a azeitona. Misture bem e cozinhe por mais 8 a 10 minutos, até o frango ficar completamente cozido. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

2. Picadinho de carne com cenoura e vagem

Ingredientes

500 g de patinho cortado em cubos

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 cenouras cortadas em rodelas finas

200 g de vagem picada

2 tomates maduros picados

1 colher de sopa de extrato de tomate

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de páprica doce

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a carne com sal, pimenta-do-reino e páprica. Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela e doure os cubos de carne em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Em seguida, adicione o alho e mexa por cerca de 1 minuto. Junte os tomates e o extrato de tomate, misturando até formar um molho. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos, ou até a carne começar a ficar macia. Acrescente as cenouras e cozinhe por mais 10 minutos. Adicione a vagem e cozinhe por mais 5 a 8 minutos, até os legumes ficarem macios, porém ainda firmes. Ajuste o sal e finalize com cheiro-verde picado. Sirva em seguida.

3. Ensopado de lentilha com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha seca

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 cenouras cortadas em cubos

2 batatas cortadas em cubos

1 xícara de chá de vagem picada

2 tomates maduros picados

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 l de caldo de legumes caseiro

1 folha de louro

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Adicione o alho e mexa por cerca de 1 minuto. Junte os tomates, o extrato de tomate e a folha de louro, misturando bem. Acrescente a lentilha, o caldo de legumes e cozinhe em fogo médio por cerca de 20 minutos. Adicione a cenoura e a batata e cozinhe por mais 15 minutos. Por último, coloque a vagem e cozinhe por mais 5 minutos, até todos os ingredientes estarem macios e o caldo levemente encorpado. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Retire a folha de louro e sirva em seguida.

Creme de espinafre Crédito: Imagem: Scarlett Anne | Shutterstock

4. Creme de espinafre

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 batata descascada e cortada em cubos

1 abobrinha picada

Folhas de 2 maços de espinafre

750 ml de caldo de legumes caseiro

Salsinha picada, castanha-do-pará picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 pitada de noz-moscada em pó

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por cerca de 1 minuto. Adicione a batata e a abobrinha, misture bem e refogue por 3 minutos. Junte o caldo de legumes e cozinhe por aproximadamente 15 minutos, até os legumes ficarem macios. Acrescente as folhas de espinafre e cozinhe por mais 2 a 3 minutos, apenas até murcharem. Bata tudo no liquidificador ou utilize um mixer diretamente na panela até obter um creme liso e homogêneo. Volte o creme para a panela e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe por mais 2 minutos, mexendo sempre. Sirva com salsinha e castanha-do-pará.

5. Bobó de frango com mandioca e leite de coco

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

Suco de 1/2 limão

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

1 tomate picado

1/2 pimentão vermelho picado

500 g de mandioca descascada e cozida

200 ml de leite de coco

1 xícara de chá da água do cozimento da mandioca

1 colher de chá de páprica doce

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo