Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Amor e memória se transformam em pintura em exposição na Galeria Homero Massena
A Linguagem do Transe

Amor e memória se transformam em pintura em exposição na Galeria Homero Massena

Exposição reúne obras sobre intimidade, afeto e liberdade; entrada da mostra é gratuita
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 15:02

A nova mostra mistura memória e intimidade em arte no Centro de Vitória
A nova mostra mistura memória e intimidade em arte no Centro de Vitória Laryssa Machada

A intimidade pode ser um gesto político”. É dessa ideia que nasce a "A Linguagem do Transe", primeira exposição individual da artista visual Fayra Moreira, na Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória, entre os dias 25 de julho e 26 de setembro. A abertura com visita mediada com a artista e curadora acontece no dia de abetura da mostra, das 10h às 13h.


Com curadoria de Lorraine Mendes, a mostra reúne obras inéditas produzidas ao longo de anos de pesquisa e propõe um percurso marcado por amor, memória e segredos que moldam uma vida. O título da mostra foi inspirado em uma reflexão presente no documentário "Ôrí" (1989), que relaciona transe e memória.


Entre os destaques da exposição estão “Mãe”, pintura de grandes dimensões construída a partir das memórias afetivas da relação com sua mãe, e a série “Ele vem me visitar nos meus sonhos de vez em quando”, composta por dez pinturas organizadas segundo o ritmo cardíaco de um coração apaixonado. O catálogo de A Linguagem do Transe será lançado no dia 22 de agosto.


Formada na Universidade Federal do Espírito Santo e mestranda no Programa de Pós Graduação em Artes Visuais da EBA/UFRJ, Fayra Moreira desenvolve obras que relacionam o mistério, a intimidade e o segredo. Questionando as possibilidades no amor para uma artista negra e travesti, sua pintura abstrata investiga como se distanciar de estereótipos de sua vivência.

SERVIÇO

Exposição: A Linguagem do Transe
Artista: Fayra Moreira
Local: Galeria Homero Massena (Centro de Vitória - R. Pedro Palácios, 99 - Cidade Alta)

Curadoria: Lorraine Mendes

Período: 25 de julho a 26 de setembro de 2026

Visita mediada: 25 de julho, das 10h às 13h

Entrada: gratuita

Veja Também 

Mostra "Alquimia do Barro – Revolver-se nessa Terra" celebra os 25 anos da CERAMES com obras inéditas

Barro, arte e memória: exposição gratuita reúne mais de 30 artistas em Vitória

Matheus Bentes, Claudio Bentes e Patricia Melro, Fabiana Moura e Bruna Medeiros

Ddaniela Aguilar abre exposição "O que Sente o Coração" em Pedra Azul; veja fotos

Imagem de destaque

Livraria à beira mar reúne 26 artistas brasileiros em exposição fotográfica em Iriri

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Galeria Homero Massena Mostra Arte Exposição
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

IA e advocacia
Inteligência Artificial e advocacia: a tecnologia amplia, mas não substitui o olhar humano
Imagem de destaque
Bolo proteico: 3 receitas fáceis e saudáveis para o café da tarde
Cantora Anitta
Anitta põe fim a processo por vídeo viral após acordo na justiça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados