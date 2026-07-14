Amor e memória se transformam em pintura em exposição na Galeria Homero Massena

“A intimidade pode ser um gesto político”. É dessa ideia que nasce a "A Linguagem do Transe", primeira exposição individual da artista visual Fayra Moreira, na Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória, entre os dias 25 de julho e 26 de setembro. A abertura com visita mediada com a artista e curadora acontece no dia de abetura da mostra, das 10h às 13h.





Com curadoria de Lorraine Mendes, a mostra reúne obras inéditas produzidas ao longo de anos de pesquisa e propõe um percurso marcado por amor, memória e segredos que moldam uma vida. O título da mostra foi inspirado em uma reflexão presente no documentário "Ôrí" (1989), que relaciona transe e memória.





Entre os destaques da exposição estão “Mãe”, pintura de grandes dimensões construída a partir das memórias afetivas da relação com sua mãe, e a série “Ele vem me visitar nos meus sonhos de vez em quando”, composta por dez pinturas organizadas segundo o ritmo cardíaco de um coração apaixonado. O catálogo de A Linguagem do Transe será lançado no dia 22 de agosto.





Formada na Universidade Federal do Espírito Santo e mestranda no Programa de Pós Graduação em Artes Visuais da EBA/UFRJ, Fayra Moreira desenvolve obras que relacionam o mistério, a intimidade e o segredo. Questionando as possibilidades no amor para uma artista negra e travesti, sua pintura abstrata investiga como se distanciar de estereótipos de sua vivência.