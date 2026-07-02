Livraria à beira mar reúne 26 artistas brasileiros em exposição fotográfica em Iriri

Localizada à beira-mar de Iriri, em Anchieta, a Lúcia Livraria será palco de uma experiência que une fotografia, arte e reflexão. O espaço recebe a exposição “O último verão antes da guerra”, terceira edição do projeto Toner/Torque, idealizado pelo fotógrafo Luciano Albertazzi Bravo.
Com entrada gratuita, a mostra convida o público a mergulhar em uma narrativa visual marcada por sensibilidade, memória e experimentação, transformando a visita em uma experiência artística e sensorial.
A mostra reúne trabalhos de 26 artistas brasileiros e percorre a fotografia documental, a fotografia de rua, o retrato e abordagens experimentais. As imagens tem como objetivo propor uma reflexão sobre o tempo presente e os espaços ainda existentes para, segundo os organizadores, imaginar futuros mais generosos e possíveis.
Em atividade desde 2022, o projeto Toner/Torque tem o propósito de aproximar pessoas da fotografia impressa. Nesta edição, o tema “O último verão antes da guerra” surge como provocação diante de um cenário global marcado por conflitos, tensões e incertezas. As fotografias direcionam o olhar para os pequenos acontecimentos cotidianos, os gestos discretos e as possibilidades de permanência, afeto e imaginação.
Além da edição em Iriri, a exposição também será apresentada em Vitória, na Mosaico Fotogaleria, ampliando o alcance do projeto e conectando diferentes públicos por meio da fotografia contemporânea.
Serviço
Toner/Torque #3 – 'O último verão antes da guerra'
03 de julho de 2026 (sexta-feira), às 19h
Mosaico Fotogaleria – Vitória/ES
04 de julho de 2026 (sábado), às 16h
Lúcia Livraria – Iriri, Anchieta/ES
Entrada gratuita.
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