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Exposição

Livraria à beira mar reúne 26 artistas brasileiros em exposição fotográfica em Iriri

Evento gratuito no litoral de Anchieta acontece neste sábado (04)
Luiz Edmundo

Luiz Edmundo

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 15:29

Livraria à beira mar reúne 26 artistas brasileiros em exposição fotográfica em Iriri Ellen Bravo

Localizada à beira-mar de Iriri, em Anchieta, a Lúcia Livraria será palco de uma experiência que une fotografia, arte e reflexão. O espaço recebe a exposição “O último verão antes da guerra”, terceira edição do projeto Toner/Torque, idealizado pelo fotógrafo Luciano Albertazzi Bravo.


Com entrada gratuita, a mostra convida o público a mergulhar em uma narrativa visual marcada por sensibilidade, memória e experimentação, transformando a visita em uma experiência artística e sensorial.


A mostra reúne trabalhos de 26 artistas brasileiros e percorre a fotografia documental, a fotografia de rua, o retrato e abordagens experimentais. As imagens tem como objetivo propor uma reflexão sobre o tempo presente e os espaços ainda existentes para, segundo os organizadores, imaginar futuros mais generosos e possíveis.

Exposição coletiva de fotografia contemporânea acontece na Lúcia Livraria
Exposição coletiva de fotografia contemporânea acontece na Lúcia Livraria Luciano Albertazzi Bravo

Em atividade desde 2022, o projeto Toner/Torque tem o propósito de aproximar pessoas da fotografia impressa. Nesta edição, o tema “O último verão antes da guerra” surge como provocação diante de um cenário global marcado por conflitos, tensões e incertezas. As fotografias direcionam o olhar para os pequenos acontecimentos cotidianos, os gestos discretos e as possibilidades de permanência, afeto e imaginação.

Além da edição em Iriri, a exposição também será apresentada em Vitória, na Mosaico Fotogaleria, ampliando o alcance do projeto e conectando diferentes públicos por meio da fotografia contemporânea.

Serviço

Toner/Torque #3 – 'O último verão antes da guerra'

03 de julho de 2026 (sexta-feira), às 19h

Mosaico Fotogaleria – Vitória/ES

04 de julho de 2026 (sábado), às 16h

Lúcia Livraria – Iriri, Anchieta/ES

Entrada gratuita.

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