Livraria à beira mar reúne 26 artistas brasileiros em exposição fotográfica em Iriri

Localizada à beira-mar de Iriri, em Anchieta, a Lúcia Livraria será palco de uma experiência que une fotografia, arte e reflexão. O espaço recebe a exposição “O último verão antes da guerra”, terceira edição do projeto Toner/Torque, idealizado pelo fotógrafo Luciano Albertazzi Bravo.





Com entrada gratuita, a mostra convida o público a mergulhar em uma narrativa visual marcada por sensibilidade, memória e experimentação, transformando a visita em uma experiência artística e sensorial.





A mostra reúne trabalhos de 26 artistas brasileiros e percorre a fotografia documental, a fotografia de rua, o retrato e abordagens experimentais. As imagens tem como objetivo propor uma reflexão sobre o tempo presente e os espaços ainda existentes para, segundo os organizadores, imaginar futuros mais generosos e possíveis.