Obras da 3ª Via na Serra vão criar 2 mil empregos diretos e indiretos

As obras de implantação da Terceira Via, na Serra, deverão gerar mais de 2 mil postos de trabalho diretos e indiretos no município. A estimativa foi apresentada à reportagem de A Gazeta pela secretária municipal de Obras, Izabela Roriz, durante a assinatura de acordo entre a prefeitura, a Vale e a ArcelorMittal para a liberação das áreas necessárias para a nova malha viária, nesta quinta-feira (2).
"É uma obra muito grande e que tem prazo de dois anos para ser concluída a partir do início. Então, com certeza vai gerar muitas oportunidades de trabalho", afirma a secretária.
A Terceira Via terá 4,25 quilômetros de extensão e ligará os bairros Hélio Ferraz e Novo Horizonte, passando também por Manoel Plaza, São Geraldo, Jardim Limoeiro e São Diogo.
Outro impacto esperado, segundo Izabela Roriz, é a valorização dos imóveis e dos empreendimentos comerciais localizados ao longo do novo corredor."A gente precisa desenvolver essa nova ligação, que vai interligar os balneários da cidade. A estimativa é de uma valorização de até 50% dos imóveis localizados no entorno da obra", disse.
De acordo com a administração municipal, 83% da área destinada ao empreendimento pertencem à Vale e à ArcelorMittal. No caso da mineradora, a medida exigirá alteração no traçado do muro de proteção após a desapropriação de 91 mil metros quadrados.
Já a siderúrgica informa que concluiu o processo de disponibilização de 30,6 mil metros quadrados que estão sob sua responsabilidade.
Apesar da assinatura simbólica, que marca a entrega das áreas, a construção ainda depende de outras etapas antes de começar. Entre elas estão a publicação do decreto de utilidade pública, a formalização dos acordos entre as partes e a continuidade dos procedimentos administrativos conduzidos pela prefeitura. Somente após a conclusão dessas fases será possível dar início às intervenções.
Execução da obra
A obra será executada pela Prefeitura da Serra com financiamento do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco dos Brics.
O prefeito Weverson Meireles afirmou que o acordo com as duas empresas representa um passo importante para a implantação da nova via.
"A Terceira Via é um investimento histórico para a mobilidade da Serra. Com o projeto, vamos trabalhar para dar mais fluidez ao trânsito, integrando a via à Avenida Mestre Álvaro e a outros eixos importantes da nossa cidade."
O gerente de Relações Institucionais Municipais da Vale, Álvaro Albergaria, destaca que o protocolo de intenções permite o avanço das tratativas para a implantação da obra.
"Este é um projeto relevante para a mobilidade da Serra e da Grande Vitória, e a assinatura desse protocolo representa um passo concreto para que ele possa avançar."
Já o gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, Bernardo Enne, pontua como foram as negociações. "A empresa colaborou desde o início com a prefeitura na viabilização do projeto, disponibilizando a área necessária de forma amigável, ágil e sem ônus para o município."