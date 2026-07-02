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Mobilidade Urbana

Obras da 3ª Via na Serra vão criar 2 mil empregos diretos e indiretos

Imóveis podem valorizar até 50% em bairros cortados pela nova avenida no município

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 16:20

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

02 jul 2026 às 16:20

As obras de implantação da Terceira Via, na Serra, deverão gerar mais de 2 mil postos de trabalho diretos e indiretos no município. A estimativa foi apresentada à reportagem de A Gazeta pela secretária municipal de Obras, Izabela Roriz, durante a assinatura de acordo entre a prefeitura, a Vale e a ArcelorMittal para a liberação das áreas necessárias para a nova malha viária, nesta quinta-feira (2).


"É uma obra muito grande e que tem prazo de dois anos para ser concluída a partir do início. Então, com certeza vai gerar muitas oportunidades de trabalho", afirma a secretária.


A Terceira Via terá 4,25 quilômetros de extensão e ligará os bairros Hélio Ferraz e Novo Horizonte, passando também por Manoel Plaza, São Geraldo, Jardim Limoeiro e São Diogo.


Outro impacto esperado, segundo Izabela Roriz, é a valorização dos imóveis e dos empreendimentos comerciais localizados ao longo do novo corredor."A gente precisa desenvolver essa nova ligação, que vai interligar os balneários da cidade. A estimativa é de uma valorização de até 50% dos imóveis localizados no entorno da obra", disse.


De acordo com a administração municipal, 83% da área destinada ao empreendimento pertencem à Vale e à ArcelorMittal. No caso da mineradora, a medida exigirá alteração no traçado do muro de proteção após a desapropriação de 91 mil metros quadrados.


Já a siderúrgica informa que concluiu o processo de disponibilização de 30,6 mil metros quadrados que estão sob sua responsabilidade.


Apesar da assinatura simbólica, que marca a entrega das áreas, a construção ainda depende de outras etapas antes de começar. Entre elas estão a publicação do decreto de utilidade pública, a formalização dos acordos entre as partes e a continuidade dos procedimentos administrativos conduzidos pela prefeitura. Somente após a conclusão dessas fases será possível dar início às intervenções.

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra Divulgação

Execução da obra

A obra será executada pela Prefeitura da Serra com financiamento do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco dos Brics.


O prefeito Weverson Meireles afirmou que o acordo com as duas empresas representa um passo importante para a implantação da nova via.


"A Terceira Via é um investimento histórico para a mobilidade da Serra. Com o projeto, vamos trabalhar para dar mais fluidez ao trânsito, integrando a via à Avenida Mestre Álvaro e a outros eixos importantes da nossa cidade."


O gerente de Relações Institucionais Municipais da Vale, Álvaro Albergaria, destaca que o protocolo de intenções permite o avanço das tratativas para a implantação da obra.


"Este é um projeto relevante para a mobilidade da Serra e da Grande Vitória, e a assinatura desse protocolo representa um passo concreto para que ele possa avançar."


Já o gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, Bernardo Enne, pontua como foram as negociações. "A empresa colaborou desde o início com a prefeitura na viabilização do projeto, disponibilizando a área necessária de forma amigável, ágil e sem ônus para o município."

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