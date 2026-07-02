AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mobilidade

Vale e ArcelorMittal liberam áreas para obra da Terceira Via na Serra

Acordo prevê cessão de terrenos necessários para implantação de via; nova avenida vai ligar bairros da Serra e promete desafogar o trânsito na região

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2026 às 12:16

A Prefeitura da Serra assinou, nesta quinta-feira (2), um acordo com a Vale e a ArcelorMittal que permite avançar com a implantação da Terceira Via. O protocolo trata da disponibilização das áreas necessárias para a construção da nova avenida, cujo traçado passa, em grande parte, por terrenos das duas empresas.


Segundo a administração municipal, cerca de 83% do espaço destinado à obra pertencem às duas companhias. Com o acordo, a mineradora manifestou interesse em abrir mão da indenização referente a uma área de pouco mais de 91 mil metros quadrados, localizada no entorno da Unidade Tubarão. A empresa informou que a mudança exigirá a alteração do traçado do muro de proteção da unidade.

Já a ArcelorMittal explicou que concluiu o processo para disponibilização das áreas sob sua responsabilidade, etapa considerada necessária para o avanço do projeto.

Apesar da assinatura do protocolo, a obra ainda depende de outras etapas para sair do papel. Entre elas estão a publicação do decreto de utilidade pública, a formalização dos acordos entre as partes e a continuidade dos procedimentos administrativos conduzidos pela prefeitura.

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra Divulgação

A Terceira Via terá cerca de 4,25 quilômetros de extensão e ligará os bairros Hélio Ferraz e Novo Horizonte, passando ainda por Manoel Plaza, São Geraldo, Jardim Limoeiro e São Diogo. A proposta é funcionar como uma alternativa à Avenida Mestre Álvaro (trecho municipalizado da antiga BR-101) e à Rodovia Norte-Sul, dois dos principais corredores de ligação entre Serra e Vitória e que costumam registrar congestionamentos nos horários de maior movimento.


O projeto prevê três faixas de rolamento em cada sentido, ciclovia em toda a extensão e estruturas como viadutos, elevados e um mergulhão. A nova via também dará continuidade ao binário de Jardim Limoeiro e fará a conexão da Avenida Brasil, em Novo Horizonte, até a divisa com Vitória, nas proximidades do Shopping Mestre Álvaro.

A obra será executada pela Prefeitura da Serra com financiamento estruturado junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco dos Brics.


O prefeito Weverson Meireles afirmou que o acordo representa um passo importante para a implantação da nova via.


"A Terceira Via é um investimento histórico para a mobilidade da Serra. Com o projeto, vamos trabalhar para dar mais fluidez ao trânsito, integrando a via à Avenida Mestre Álvaro e a outros eixos importantes da nossa cidade."


O gerente de Relações Institucionais Municipais da Vale, Álvaro Albergaria, afirmou que o protocolo permite o avanço das tratativas para a implantação da obra.


"Este é um projeto relevante para a mobilidade da Serra e da Grande Vitória, e a assinatura desse protocolo representa um passo concreto para que ele possa avançar."


Já o gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, Bernardo Enne, disse que a empresa colaborou com a prefeitura para viabilizar o projeto.


"A empresa colaborou desde o início com a prefeitura na viabilização do projeto, disponibilizando a área necessária de forma amigável, ágil e sem ônus para o município."

Veja Também 

Imagem de destaque

As obras viárias que vão alterar o trânsito na Serra a partir de junho

Imagem de destaque

Terceira Via: obras começam no segundo semestre de 2026 na Serra

Mudança no projeto

O avanço do projeto ocorre após A Gazeta revelar alterações no traçado original da Terceira Via. Reportagem publicada em 22 de abril mostrou que a nova avenida deixou de prever a chegada ao município de Vitória.


Inicialmente, a proposta era conectar diretamente Serra e Vitória. No entanto, o projeto passou a contemplar apenas intervenções dentro do território serrano. À época, a Prefeitura da Serra informou que a mudança permitiria reduzir custos, acelerar a implantação da obra e evitar intervenções em áreas da Capital.


Na ocasião, a prefeitura também informou que não havia tratativas específicas com a Prefeitura de Vitória para integrar essa etapa da Terceira Via ao sistema viário do município vizinho.

Veja Também 

Imagem Edicase Brasil

Maus-tratos a animais no ES: lei obriga agressores a pagarem despesas de resgate

Trem das Montanhas Capixabas na estação de Matilde, Alfredo Chaves: serviço esteve ativo entre 2009 e 2013

ES assina acordo para recuperar antiga ferrovia e viabilizar Trem das Montanhas

Imagem de destaque

Câmeras particulares podem ser integradas ao videomonitoramento da polícia no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura da Serra Serra mobilidade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Igreja matriz Nossa Senhora da Conceição na Serra Sede
Principal igreja da Serra será restaurada; veja o que será feito
Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante participou da prisão do suspeito
Foragido há 10 anos é preso após denúncia de agressões em Muniz Freire
Imagem de destaque
Congelamento de óvulos: entenda como funciona e para quem é indicado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados