Vale e ArcelorMittal liberam áreas para obra da Terceira Via na Serra

A Prefeitura da Serra assinou, nesta quinta-feira (2), um acordo com a Vale e a ArcelorMittal que permite avançar com a implantação da Terceira Via. O protocolo trata da disponibilização das áreas necessárias para a construção da nova avenida, cujo traçado passa, em grande parte, por terrenos das duas empresas.
Segundo a administração municipal, cerca de 83% do espaço destinado à obra pertencem às duas companhias. Com o acordo, a mineradora manifestou interesse em abrir mão da indenização referente a uma área de pouco mais de 91 mil metros quadrados, localizada no entorno da Unidade Tubarão. A empresa informou que a mudança exigirá a alteração do traçado do muro de proteção da unidade.
Já a ArcelorMittal explicou que concluiu o processo para disponibilização das áreas sob sua responsabilidade, etapa considerada necessária para o avanço do projeto.
Apesar da assinatura do protocolo, a obra ainda depende de outras etapas para sair do papel. Entre elas estão a publicação do decreto de utilidade pública, a formalização dos acordos entre as partes e a continuidade dos procedimentos administrativos conduzidos pela prefeitura.
A Terceira Via terá cerca de 4,25 quilômetros de extensão e ligará os bairros Hélio Ferraz e Novo Horizonte, passando ainda por Manoel Plaza, São Geraldo, Jardim Limoeiro e São Diogo. A proposta é funcionar como uma alternativa à Avenida Mestre Álvaro (trecho municipalizado da antiga BR-101) e à Rodovia Norte-Sul, dois dos principais corredores de ligação entre Serra e Vitória e que costumam registrar congestionamentos nos horários de maior movimento.
O projeto prevê três faixas de rolamento em cada sentido, ciclovia em toda a extensão e estruturas como viadutos, elevados e um mergulhão. A nova via também dará continuidade ao binário de Jardim Limoeiro e fará a conexão da Avenida Brasil, em Novo Horizonte, até a divisa com Vitória, nas proximidades do Shopping Mestre Álvaro.
A obra será executada pela Prefeitura da Serra com financiamento estruturado junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco dos Brics.
O prefeito Weverson Meireles afirmou que o acordo representa um passo importante para a implantação da nova via.
"A Terceira Via é um investimento histórico para a mobilidade da Serra. Com o projeto, vamos trabalhar para dar mais fluidez ao trânsito, integrando a via à Avenida Mestre Álvaro e a outros eixos importantes da nossa cidade."
O gerente de Relações Institucionais Municipais da Vale, Álvaro Albergaria, afirmou que o protocolo permite o avanço das tratativas para a implantação da obra.
"Este é um projeto relevante para a mobilidade da Serra e da Grande Vitória, e a assinatura desse protocolo representa um passo concreto para que ele possa avançar."
Já o gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, Bernardo Enne, disse que a empresa colaborou com a prefeitura para viabilizar o projeto.
"A empresa colaborou desde o início com a prefeitura na viabilização do projeto, disponibilizando a área necessária de forma amigável, ágil e sem ônus para o município."
Mudança no projeto
O avanço do projeto ocorre após A Gazeta revelar alterações no traçado original da Terceira Via. Reportagem publicada em 22 de abril mostrou que a nova avenida deixou de prever a chegada ao município de Vitória.
Inicialmente, a proposta era conectar diretamente Serra e Vitória. No entanto, o projeto passou a contemplar apenas intervenções dentro do território serrano. À época, a Prefeitura da Serra informou que a mudança permitiria reduzir custos, acelerar a implantação da obra e evitar intervenções em áreas da Capital.
Na ocasião, a prefeitura também informou que não havia tratativas específicas com a Prefeitura de Vitória para integrar essa etapa da Terceira Via ao sistema viário do município vizinho.