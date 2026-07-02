Vale e ArcelorMittal liberam áreas para obra da Terceira Via na Serra

A Prefeitura da Serra assinou, nesta quinta-feira (2), um acordo com a Vale e a ArcelorMittal que permite avançar com a implantação da Terceira Via. O protocolo trata da disponibilização das áreas necessárias para a construção da nova avenida, cujo traçado passa, em grande parte, por terrenos das duas empresas.





Segundo a administração municipal, cerca de 83% do espaço destinado à obra pertencem às duas companhias. Com o acordo, a mineradora manifestou interesse em abrir mão da indenização referente a uma área de pouco mais de 91 mil metros quadrados, localizada no entorno da Unidade Tubarão. A empresa informou que a mudança exigirá a alteração do traçado do muro de proteção da unidade.





Já a ArcelorMittal explicou que concluiu o processo para disponibilização das áreas sob sua responsabilidade, etapa considerada necessária para o avanço do projeto.



Apesar da assinatura do protocolo, a obra ainda depende de outras etapas para sair do papel. Entre elas estão a publicação do decreto de utilidade pública, a formalização dos acordos entre as partes e a continuidade dos procedimentos administrativos conduzidos pela prefeitura.