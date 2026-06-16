Terceira Via: Serra desapropria área da ArcelorMittal para avançar com obra

A Prefeitura da Serra deu mais um passo para tirar do papel a Terceira Via, projeto que prevê uma nova ligação viária paralela à BR 101. Um decreto publicado pelo município declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de 30,6 mil metros quadrados pertencente à ArcelorMittal, em Carapina.





O Decreto nº 537, assinado pelo prefeito Weverson Meireles e publicado no Diário Oficial do município de segunda-feira (15), prevê a desapropriação de três áreas localizadas no Polo Industrial Tubarão.





Segundo o texto, uma das áreas será destinada a um equipamento comunitário, outra ao sistema viário municipal e uma terceira à ampliação da malha viária. O decreto também informa que parte do terreno já é utilizada pelo município há cerca de duas décadas.





A principal área desapropriada para fins viários possui pouco mais de 17 mil metros quadrados e corresponde ao trecho onde está localizado o atual acesso pela Avenida Carapebus. Conforme o decreto, o local será interligado ao projeto da Intervenção Viária nº 6, previsto no PMUS, no bairro Novo Horizonte.





Em nota, a ArcelorMittal informou que a disponibilização da área necessária para a implantação da nova via ocorreu de forma amigável e sem ônus para o município. Segundo a empresa, a medida foi adotada em conjunto com a Prefeitura da Serra e representa um passo importante para a viabilização do projeto, considerado estratégico para a mobilidade urbana e o desenvolvimento da cidade.