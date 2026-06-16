Terceira Via: Serra desapropria área da ArcelorMittal para avançar com obra

A Prefeitura da Serra deu mais um passo para tirar do papel a Terceira Via, projeto que prevê uma nova ligação viária paralela à BR 101. Um decreto publicado pelo município declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de 30,6 mil metros quadrados pertencente à ArcelorMittal, em Carapina.
O Decreto nº 537, assinado pelo prefeito Weverson Meireles e publicado no Diário Oficial do município de segunda-feira (15), prevê a desapropriação de três áreas localizadas no Polo Industrial Tubarão.
Segundo o texto, uma das áreas será destinada a um equipamento comunitário, outra ao sistema viário municipal e uma terceira à ampliação da malha viária. O decreto também informa que parte do terreno já é utilizada pelo município há cerca de duas décadas.
A principal área desapropriada para fins viários possui pouco mais de 17 mil metros quadrados e corresponde ao trecho onde está localizado o atual acesso pela Avenida Carapebus. Conforme o decreto, o local será interligado ao projeto da Intervenção Viária nº 6, previsto no PMUS, no bairro Novo Horizonte.
Em nota, a ArcelorMittal informou que a disponibilização da área necessária para a implantação da nova via ocorreu de forma amigável e sem ônus para o município. Segundo a empresa, a medida foi adotada em conjunto com a Prefeitura da Serra e representa um passo importante para a viabilização do projeto, considerado estratégico para a mobilidade urbana e o desenvolvimento da cidade.
Ligação com Vitória foi retirada do projeto
A publicação ocorre cerca de dois meses após A Gazeta revelar mudanças no projeto original da Terceira Via. Em reportagem publicada em 22 de abril, o jornal informou que o traçado deixou de prever a chegada ao município de Vitória.
Inicialmente concebida para conectar os dois municípios, a proposta passou a ser desenvolvida apenas dentro do território da Serra. À época, a prefeitura argumentou que a mudança permitiria reduzir custos, acelerar a implantação da obra e evitar a necessidade de intervenções em áreas da Capital.
Ainda segundo a publicação, o novo desenho passaria a concentrar os investimentos em uma alternativa viária para desafogar o trânsito na região de Carapina e dos bairros vizinhos, sem avançar até Vitória.
O decreto publicado nesta semana não menciona qualquer conexão com a Capital e trata exclusivamente de áreas localizadas na Serra. O documento também não detalha prazos para o início das obras nem os valores envolvidos na desapropriação.
A reportagem procurou a Prefeitura da Serra para saber se permanece válida a configuração do projeto apresentada em abril, sem ligação com Vitória, e se houve alguma mudança nos estudos ou no traçado da Terceira Via. Também foram solicitadas informações sobre o cronograma e os investimentos previstos. Em caso de resposta, este texto será atualizado.