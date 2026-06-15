Vídeo mostra como ficará a Segunda Ponte após implantação da 5ª faixa

Um vídeo divulgado pelo governo do Espírito Santo mostra como ficará a Segunda Ponte após a implantação da quinta faixa de rolamento, obra que promete ampliar a capacidade de tráfego em um dos principais corredores viários da Grande Vitória.





A ordem de serviço para execução da intervenção foi assinada pelo governo do Estado na manhã desta segunda-feira (15), durante cerimônia realizada na Praça do Complexo Esportivo Hugo Viola, em Jardim América, Cariacica.





As imagens apresentam a configuração prevista para a via após a conclusão das obras, incluindo a nova faixa de circulação no sentido Cariacica/Vila Velha em direção a Vitória. A expectativa é que a ampliação contribua para reduzir os congestionamentos registrados diariamente no acesso à Capital.





Segundo informações divulgadas pelo governo do Estado, o investimento previsto é de R$ 15 milhões. O projeto prevê a implantação da nova faixa ao longo de aproximadamente 1,2 quilômetro, além da modernização da iluminação pública e adequações na sinalização viária.





As obras terão início pelo trecho de acesso à ponte em Jardim América e avançarão em direção a Vitória. As intervenções que exigirem alterações na barreira central deverão ser executadas preferencialmente no período noturno para minimizar impactos no trânsito.





A ampliação da capacidade da Segunda Ponte é apontada pelo governo como uma das principais ações de mobilidade urbana em andamento na Região Metropolitana da Grande Vitória. A previsão é que a obra seja concluída até dezembro deste ano.



Texto em atualização.