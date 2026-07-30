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ES recebe espetáculos com Reynaldo Gianecchini, Maria Casadevall e Mariana Xavier; ingressos a partir de R$ 25

Terceira edição do festival de artes cênicas levará musicais, comédias e dramas para três cidades capixabas
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 16:59

Os atores vem ao ES na primeira vez que o festival de artes cênicas vai expandir seu público em um formato interestadual
Os atores vem ao ES na primeira vez que o festival de artes cênicas vai expandir seu público em um formato interestadual Reprodução Instagram @reynaldogianecchini / @mariacasadevall / @marianaxavieroficial

De setembro a outubro, o Espírito Santo será palco de um dos maiores festivais de artes cênicas do país. A terceira edição do Festival de Teatro Seguros Unimed vai passar por Vitória, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, recebendo uma programação que reúne peças de teatro, e a presença ilustre de artistas nacionais como Reynaldo Gianecchini, Maria Casadevall e Mariana Xavier.


Com peças para o público infantil e adulto, o 3° Festival de Teatro Seguros Unimed acontece pela primeira vez de forma interestadual, passando por São Paulo e Minas Gerais além do ES, totalizando 28 cidades. Os ingressos para cada espetáculo estão disponíveis à venda no site Sympla ou no próprio site do festival, com valores a partir de R$ 25 (mezanino, meia-entrada).


A abertura da programação capixaba acontece na capital, nos dias 5 e 6 de setembro, no Teatro Universitário. À tarde, vai ser apresentado o musical “Beatles para Crianças”, que transforma os clássicos da banda britânica numa experiência divertida para toda a família. E à noite, o público acompanha Um Dia Muito Especial, estrelado por Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall, adaptação teatral do premiado filme de Ettore Scola. 


Em Colatina, nos dias 19 e 20 de setembro, o Teatro Marista recebe a adaptação do clássico infantil A Cigarra e a Formiga. À noite, a atriz Mariana Xavier sobe ao palco com o monólogo Antes do Ano que Vem, comédia misturando humor e emoção para falar sobre saúde mental, autocuidado e recomeços. A mesma programação será apresentada em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 10 e 11 de outubro, no Teatro Sesc Cachoeiro, encerrando a passagem do festival pelo Espírito Santo.

SERVIÇO

3º FESTIVAL DE TEATRO SEGUROS UNIMED


Vitória

Dias: 5 e 6 de setembro

Local: Teatro Universitário

Espetáculos
• Beatles para Crianças – sábado e domingo, às 15h

Ingressos - site Sympla

• Um Dia Muito Especial – sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Ingressos - site Sympla

 

Colatina

Dias: 19 e 20 de setembro

Local: Teatro Marista Colatina

Espetáculos
• A Cigarra e a Formiga – sábado e domingo, às 15h

Ingressos - site Festival Seguro Unimed

• Antes do Ano Que Vem, com Mariana Xavier – sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Ingressos - site Festival Seguro Unimed

 

Cachoeiro de Itapemirim

Dias: 10 e 11 de outubro

Local: Teatro Sesc Cachoeiro

Espetáculos:
• A Cigarra e a Formiga – sábado e domingo, às 15h

Ingressos - site Festival Seguro Unimed

• Antes do Ano Que Vem, com Mariana Xavier – sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Ingressos - site Festival Seguro Unimed

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