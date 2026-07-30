ES recebe espetáculos com Reynaldo Gianecchini, Maria Casadevall e Mariana Xavier; ingressos a partir de R$ 25

De setembro a outubro, o Espírito Santo será palco de um dos maiores festivais de artes cênicas do país. A terceira edição do Festival de Teatro Seguros Unimed vai passar por Vitória, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, recebendo uma programação que reúne peças de teatro, e a presença ilustre de artistas nacionais como Reynaldo Gianecchini, Maria Casadevall e Mariana Xavier.





Com peças para o público infantil e adulto, o 3° Festival de Teatro Seguros Unimed acontece pela primeira vez de forma interestadual, passando por São Paulo e Minas Gerais além do ES, totalizando 28 cidades. Os ingressos para cada espetáculo estão disponíveis à venda no site Sympla ou no próprio site do festival, com valores a partir de R$ 25 (mezanino, meia-entrada).





A abertura da programação capixaba acontece na capital, nos dias 5 e 6 de setembro, no Teatro Universitário. À tarde, vai ser apresentado o musical “Beatles para Crianças”, que transforma os clássicos da banda britânica numa experiência divertida para toda a família. E à noite, o público acompanha Um Dia Muito Especial, estrelado por Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall, adaptação teatral do premiado filme de Ettore Scola.





Em Colatina, nos dias 19 e 20 de setembro, o Teatro Marista recebe a adaptação do clássico infantil A Cigarra e a Formiga. À noite, a atriz Mariana Xavier sobe ao palco com o monólogo Antes do Ano que Vem, comédia misturando humor e emoção para falar sobre saúde mental, autocuidado e recomeços. A mesma programação será apresentada em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 10 e 11 de outubro, no Teatro Sesc Cachoeiro, encerrando a passagem do festival pelo Espírito Santo.