ES recebe espetáculos com Reynaldo Gianecchini, Maria Casadevall e Mariana Xavier; ingressos a partir de R$ 25

De setembro a outubro, o Espírito Santo será palco de um dos maiores festivais de artes cênicas do país. A terceira edição do Festival de Teatro Seguros Unimed vai passar por Vitória, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, recebendo uma programação que reúne peças de teatro, e a presença ilustre de artistas nacionais como Reynaldo Gianecchini, Maria Casadevall e Mariana Xavier.
Com peças para o público infantil e adulto, o 3° Festival de Teatro Seguros Unimed acontece pela primeira vez de forma interestadual, passando por São Paulo e Minas Gerais além do ES, totalizando 28 cidades. Os ingressos para cada espetáculo estão disponíveis à venda no site Sympla ou no próprio site do festival, com valores a partir de R$ 25 (mezanino, meia-entrada).
A abertura da programação capixaba acontece na capital, nos dias 5 e 6 de setembro, no Teatro Universitário. À tarde, vai ser apresentado o musical “Beatles para Crianças”, que transforma os clássicos da banda britânica numa experiência divertida para toda a família. E à noite, o público acompanha Um Dia Muito Especial, estrelado por Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall, adaptação teatral do premiado filme de Ettore Scola.
Em Colatina, nos dias 19 e 20 de setembro, o Teatro Marista recebe a adaptação do clássico infantil A Cigarra e a Formiga. À noite, a atriz Mariana Xavier sobe ao palco com o monólogo Antes do Ano que Vem, comédia misturando humor e emoção para falar sobre saúde mental, autocuidado e recomeços. A mesma programação será apresentada em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 10 e 11 de outubro, no Teatro Sesc Cachoeiro, encerrando a passagem do festival pelo Espírito Santo.
3º FESTIVAL DE TEATRO SEGUROS UNIMED
Vitória
Dias: 5 e 6 de setembro
Local: Teatro Universitário
Espetáculos
• Beatles para Crianças – sábado e domingo, às 15h
Ingressos - site Sympla
• Um Dia Muito Especial – sábado, às 20h, e domingo, às 19h
Ingressos - site Sympla
Colatina
Dias: 19 e 20 de setembro
Local: Teatro Marista Colatina
Espetáculos
• A Cigarra e a Formiga – sábado e domingo, às 15h
Ingressos - site Festival Seguro Unimed
• Antes do Ano Que Vem, com Mariana Xavier – sábado, às 20h, e domingo, às 19h
Ingressos - site Festival Seguro Unimed
Cachoeiro de Itapemirim
Dias: 10 e 11 de outubro
Local: Teatro Sesc Cachoeiro
Espetáculos:
• A Cigarra e a Formiga – sábado e domingo, às 15h
Ingressos - site Festival Seguro Unimed
• Antes do Ano Que Vem, com Mariana Xavier – sábado, às 20h, e domingo, às 19h
Ingressos - site Festival Seguro Unimed
|
Agenda Eventos
Fique por dentro de tudo que acontece na cidade
Shows, festivais, teatro, esporte e muito mais
|Ver agenda