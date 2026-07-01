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Cultura

Conceição da Barra recebe festival gratuito com shows, teatro e gastronomia; veja programação

12ª edição do festival ocorre entre os dias 30 de julho e 02 de agosto, com programação gratuita
Luiz Edmundo

Luiz Edmundo

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 12:44

Festival POCAR reúne gastronomia e arte em Conceição da Barra Landscape/Flora Negri

Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, receberá a 12ª edição do POCAR Festival de Cultura, entre os dias 30 de julho e 2 de agosto. Com programação gratuita e unindo gastronomia à arte regional e nacional, o objetivo do festival é celebrar o patrimônio cultural de Conceição da Barra, fortalecendo a economia local e o desenvolvimento social da região. 


Entre os destaques desta edição estão atrações inéditas e encontros especiais. Pela primeira vez na região, o Cordel do Fogo Encantado sobe ao palco ao lado de nomes como o Grupo Triii, referência em música infantil; o pianista pernambucano Amaro Freitas, que protagoniza um encontro inédito com o percussionista multilinguagem Luccas Martins e o Quarteto Zuri; o grupo barrense Fogumano, que recebe Mariana Aydar para uma noite dedicada ao forró; o cantor baiano Jau; o multiartista Helder Vasconcelos, fundador do Mestre Ambrósio; e o espetáculo teatral "Macacos", dirigido e protagonizado por Clayton Nascimento.


Além das atrações nacionais, a programação valoriza a diversidade artística ao reunir dezenas de artistas, companhias e grupos do Espírito Santo e de diferentes regiões do país. A proposta é oferecer ao público uma experiência plural, com apresentações que transitam entre música, teatro, cultura popular e diferentes manifestações da cena contemporânea.

Festival POCAR reúne gastronomia e arte em Conceição da Barra Arthur Nobre

O Circuito Gastronômico POCA, realizado entre 1º de julho e 2 de agosto, reúne quatro restaurantes de Conceição da Barra na criação de pratos exclusivos inspirados no tema Terra e Mar. As receitas utilizam ingredientes produzidos por agricultores familiares, comunidades quilombolas e pescadores artesanais do Sapê do Norte, impulsionando um modelo de economia circular que conecta produção, gastronomia e consumo, valoriza os saberes tradicionais e movimenta a cadeia produtiva local.


Antes da abertura oficial, o POCAR realiza sua Etapa Educativa, voltada a estudantes da rede pública de Conceição da Barra. A iniciativa leva teatro, música, circo, cinema e atividades formativas às escolas, ampliando o acesso à arte e incentivando o contato de crianças e adolescentes com a produção cultural brasileira.


Em 2026, o festival amplia sua circulação, promovendo edições do Circuito POCAR em Arraial d'Ajuda (Porto Seguro/BA), Curitiba (PR) e Aracruz (ES). 

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Confira a programação

SEGUNDA -FEIRA – 27 de julho


Tenda Teatro Kirikerê - 09h 

- Mostra de Cinema - “O Abraço”, de Marcelino Xibil Ramos

- Espetáculo Teatral “O Causo de Geraldo ou a Infinita História de Amor em 7 Noites de Lua Cheia”, com Gustavo Pacheco

- Concerto “Musical da Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz”. Convidado: “Duo De Viola e Rabeca”, com Jeferson Leite e Rafael Gonzá


Tenda Teatro Kirikerê - 14h 

- Mostra de Cinema - O Abraço, de Marcelino Xibil Ramos

- Espetáculo Teatral “Chico Rei: Galanga do Congo”, Cia Rabisco Brincante


Tenda Teatro Kirikerê - 14h45 

- Concerto “Musical da Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz”. Convidado: “Duo De Viola e Rabeca”, Jeferson Leite e Rafael Gonzá


TERÇA -FEIRA – 28 de julho


Tenda Teatro Kirikerê - 09h

- Mostra de Cinema - “O Abraço”, de Marcelino Xibil Ramos

- Espetáculo circense “DizemCana”, Cia. Pé de Cana

- Concerto Musical Orquestra do Noan


Tenda Teatro Kirikerê - 14h

- Mostra de Cinema - “O Abraço”, de Marcelino Xibil Ramos

- Espetáculo Teatral “Chico Rei: Galanga do Congo”, Cia Rabisco Brincante

- Concerto Musical Orquestra do Noan


QUARTA -FEIRA – 29 de julho


Tenda Teatro Kirikerê - 9h

- Mostra de Cinema - “O Abraço”, de Marcelino Xibil Ramos

- Aula-Espetáculo “A Dança do Que Somos”, com Helder Vasconcelos  


Tenda Teatro Kirikerê - 9h45 

- Concerto “Musical da Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz”. Convidado: Duo De Viola e Rabeca, Jeferson Leite e Rafael Gonzá.


Tenda Teatro Kirikerê - 14h

- Mostra de Cinema - “O Abraço”, de Marcelino Xibil Ramos

- Espetáculo “As Inconfidências da Morte”, Rosana Mont’Alverne, Instituto Cultural Aletria


Tenda Teatro Kirikerê - 14h45

- Concerto “Musical da Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz”. Convidado: Duo De Viola e Rabeca, Jeferson Leite e Rafael Gonzá.


QUINTA-FEIRA – 30 de julho


Tenda Teatro Kirikerê - 9h

- Mostra de Cinema - “O Abraço”, de Marcelino Xibil Ramos

- Espetáculo “Memória de Árvore”, com Katiane Negrão – Tato Criação Cênica. Coprodução: Grupo Psoas e Psoinhas

 

Praça da Matriz até a Beira do Cais - 19h30 

- Cortejo da Chegança

- Jongo de São Cosme e Damião

- Jongo de Nossa Senhora Aparecida

- Banda Pôr do Sol

- Rei de Boi das Barreiras

- Barroco Jazz Band

- Rodrigo Robleño -  Palhaço Viralata 

- Artistas Convidados


Beira do Cais - 20h 

- Cerimônia de Abertura 

- Corpo de Baile da Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz, Coreografia Ilê de Oxóssi 


Palco Petrobras - 20h30

- Show “El Baile de Claudia Manzo”, com Claudia Manzo


Palco Petrobras - 22h

- Show “Hemaidam e Banda”


Tenda Teatro Kirikerê - 23h 

- Show “Rock Afrogressivo”, com a Banda Galanga


Beira do Cais - 23h59 

- Show “Forró da Lú: no rastro da onça Caetana”


SEXTA-FEIRA – 31 de julho


Feira da Praça São Pedro - 9h

- Espetáculo Teatral “As Fantásticas Histórias Mágicas”, com Vitor Passarim


Feira da Praça São Pedro - 10h 

- “Literatura a Quilo” - Editora Cousa


Feira da Praça São Pedro - 10h30

 -”Ajuntamento de Sanfona, Viola e Pandeiro ‘Mestre Mirtinho’”


ABLA- Academia de Letras e Artes de Conceição da Barra - 16h30 

- Espetáculo Teatral “ Tropeço”, Tato Criação Cênica.  

 

Beira do Cais - 16h

- Show “Ronnie Silveira, Vitu & Moreati”


Beira do Cais - 17h30 

- Show com “Tacho Trio”


Praça da Matriz - 18h

- Espetáculo Teatral “Pequenos Baobás”, da Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz


Tenda Teatro Kirikerê - 19h

- Espetáculo Teatral “Espiral Brinquedo Meu”, com Helder Vasconcelos


Palco PETROBRAS - 19h30 

- Show "Santo Forte”, com Silvia Gomes


Tenda Teatro Kirikerê - 20h30

- Show “Sérgio Pererê e Quinteto”


Palco PETROBRAS - 22h

- Concerto “Orquestra da Quebrada” convida Lazzo Matumbi*


Palco PETROBRAS - 23h45

- Show com Jauperi


Tenda Teatro Kirikerê - 1h 

- Show com “Fogumano” convida Mariana Aydar


SÁBADO – 01 de agosto


Em frente à Kabana Kaique - 11h 

- Espetáculo teatral “ Inventando Moda”- Cia. Boca do Lixo


Tenda Teatro Kirikerê - 13h

- Palestra com Bárbara Carine


Palco PETROBRAS - 16h 

- Show “Miudinho”, com Grupo Triii


Palco PETROBRAS - 17h20

- Cortejo com Barroco Jazz Band


Praça da Matriz - 17h30

- Espetáculo circense “Circo do Só Eu”, Barracão Teatro


Tenda Teatro Kirikerê - 19h 

- Espetáculo teatral “MACACOS”, Cia. do Sal


Praça da Matriz - 19h30 

- Mostra de Cinema - Filme Fabiola* 

- Mostra de Cinema - Filme Apoena*


Praça PETROBRAS - 20h  

- Banda Pôr do Sol


Palco PETROBRAS - 22h 

- Show “Quarteto Zuri e Luccas Martins” - Participação especial de Amaro Freitas 


Palco PETROBRAS - 23h30 

- Show “Palavras para Colorir o Céu”, com Cordel do Fogo Encantado


Beira do Cais - 1h 

- Show Banda Agitus 


DOMINGO – 02 de agosto


Próximo à kabana Kaique - 11h

 - Espetáculo circense “DizemCana”, Cia. Pé de Cana


Próximo à kabana Kaique - 11h50

- Cortejo com Barroco Jazz Band


Restaurante do Pintinho - 12h 

- Show “Novos Caminhos”, com Igor Souza e Ian Coury

- Dança dos Guerreiros Tupinikim, da Aldeia Caieiras Velha

- Roda de Samba 

- Show “Moro na Roça, Iaiá”, com Fernando Procópio

-  “Ajuntamento POCAR”


*Sujeito a ajustes finais

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