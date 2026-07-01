Conceição da Barra recebe festival gratuito com shows, teatro e gastronomia; veja programação

Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, receberá a 12ª edição do POCAR Festival de Cultura, entre os dias 30 de julho e 2 de agosto. Com programação gratuita e unindo gastronomia à arte regional e nacional, o objetivo do festival é celebrar o patrimônio cultural de Conceição da Barra, fortalecendo a economia local e o desenvolvimento social da região.





Entre os destaques desta edição estão atrações inéditas e encontros especiais. Pela primeira vez na região, o Cordel do Fogo Encantado sobe ao palco ao lado de nomes como o Grupo Triii, referência em música infantil; o pianista pernambucano Amaro Freitas, que protagoniza um encontro inédito com o percussionista multilinguagem Luccas Martins e o Quarteto Zuri; o grupo barrense Fogumano, que recebe Mariana Aydar para uma noite dedicada ao forró; o cantor baiano Jau; o multiartista Helder Vasconcelos, fundador do Mestre Ambrósio; e o espetáculo teatral "Macacos", dirigido e protagonizado por Clayton Nascimento.





Além das atrações nacionais, a programação valoriza a diversidade artística ao reunir dezenas de artistas, companhias e grupos do Espírito Santo e de diferentes regiões do país. A proposta é oferecer ao público uma experiência plural, com apresentações que transitam entre música, teatro, cultura popular e diferentes manifestações da cena contemporânea.