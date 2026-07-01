Conceição da Barra recebe festival gratuito com shows, teatro e gastronomia; veja programação

Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, receberá a 12ª edição do POCAR Festival de Cultura, entre os dias 30 de julho e 2 de agosto. Com programação gratuita e unindo gastronomia à arte regional e nacional, o objetivo do festival é celebrar o patrimônio cultural de Conceição da Barra, fortalecendo a economia local e o desenvolvimento social da região.
Entre os destaques desta edição estão atrações inéditas e encontros especiais. Pela primeira vez na região, o Cordel do Fogo Encantado sobe ao palco ao lado de nomes como o Grupo Triii, referência em música infantil; o pianista pernambucano Amaro Freitas, que protagoniza um encontro inédito com o percussionista multilinguagem Luccas Martins e o Quarteto Zuri; o grupo barrense Fogumano, que recebe Mariana Aydar para uma noite dedicada ao forró; o cantor baiano Jau; o multiartista Helder Vasconcelos, fundador do Mestre Ambrósio; e o espetáculo teatral "Macacos", dirigido e protagonizado por Clayton Nascimento.
Além das atrações nacionais, a programação valoriza a diversidade artística ao reunir dezenas de artistas, companhias e grupos do Espírito Santo e de diferentes regiões do país. A proposta é oferecer ao público uma experiência plural, com apresentações que transitam entre música, teatro, cultura popular e diferentes manifestações da cena contemporânea.
O Circuito Gastronômico POCA, realizado entre 1º de julho e 2 de agosto, reúne quatro restaurantes de Conceição da Barra na criação de pratos exclusivos inspirados no tema Terra e Mar. As receitas utilizam ingredientes produzidos por agricultores familiares, comunidades quilombolas e pescadores artesanais do Sapê do Norte, impulsionando um modelo de economia circular que conecta produção, gastronomia e consumo, valoriza os saberes tradicionais e movimenta a cadeia produtiva local.
Antes da abertura oficial, o POCAR realiza sua Etapa Educativa, voltada a estudantes da rede pública de Conceição da Barra. A iniciativa leva teatro, música, circo, cinema e atividades formativas às escolas, ampliando o acesso à arte e incentivando o contato de crianças e adolescentes com a produção cultural brasileira.
Em 2026, o festival amplia sua circulação, promovendo edições do Circuito POCAR em Arraial d'Ajuda (Porto Seguro/BA), Curitiba (PR) e Aracruz (ES).
Fique por dentro de tudo que acontece na cidade
Shows, festivais, teatro, esporte e muito mais — a programação completa de eventos no Espírito Santo.
Confira a programação
SEGUNDA -FEIRA – 27 de julho
Tenda Teatro Kirikerê - 09h
- Mostra de Cinema - “O Abraço”, de Marcelino Xibil Ramos
- Espetáculo Teatral “O Causo de Geraldo ou a Infinita História de Amor em 7 Noites de Lua Cheia”, com Gustavo Pacheco
- Concerto “Musical da Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz”. Convidado: “Duo De Viola e Rabeca”, com Jeferson Leite e Rafael Gonzá
Tenda Teatro Kirikerê - 14h
- Mostra de Cinema - O Abraço, de Marcelino Xibil Ramos
- Espetáculo Teatral “Chico Rei: Galanga do Congo”, Cia Rabisco Brincante
Tenda Teatro Kirikerê - 14h45
- Concerto “Musical da Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz”. Convidado: “Duo De Viola e Rabeca”, Jeferson Leite e Rafael Gonzá
TERÇA -FEIRA – 28 de julho
Tenda Teatro Kirikerê - 09h
- Mostra de Cinema - “O Abraço”, de Marcelino Xibil Ramos
- Espetáculo circense “DizemCana”, Cia. Pé de Cana
- Concerto Musical Orquestra do Noan
Tenda Teatro Kirikerê - 14h
- Mostra de Cinema - “O Abraço”, de Marcelino Xibil Ramos
- Espetáculo Teatral “Chico Rei: Galanga do Congo”, Cia Rabisco Brincante
- Concerto Musical Orquestra do Noan
QUARTA -FEIRA – 29 de julho
Tenda Teatro Kirikerê - 9h
- Mostra de Cinema - “O Abraço”, de Marcelino Xibil Ramos
- Aula-Espetáculo “A Dança do Que Somos”, com Helder Vasconcelos
Tenda Teatro Kirikerê - 9h45
- Concerto “Musical da Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz”. Convidado: Duo De Viola e Rabeca, Jeferson Leite e Rafael Gonzá.
Tenda Teatro Kirikerê - 14h
- Mostra de Cinema - “O Abraço”, de Marcelino Xibil Ramos
- Espetáculo “As Inconfidências da Morte”, Rosana Mont’Alverne, Instituto Cultural Aletria
Tenda Teatro Kirikerê - 14h45
- Concerto “Musical da Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz”. Convidado: Duo De Viola e Rabeca, Jeferson Leite e Rafael Gonzá.
QUINTA-FEIRA – 30 de julho
Tenda Teatro Kirikerê - 9h
- Mostra de Cinema - “O Abraço”, de Marcelino Xibil Ramos
- Espetáculo “Memória de Árvore”, com Katiane Negrão – Tato Criação Cênica. Coprodução: Grupo Psoas e Psoinhas
Praça da Matriz até a Beira do Cais - 19h30
- Cortejo da Chegança
- Jongo de São Cosme e Damião
- Jongo de Nossa Senhora Aparecida
- Banda Pôr do Sol
- Rei de Boi das Barreiras
- Barroco Jazz Band
- Rodrigo Robleño - Palhaço Viralata
- Artistas Convidados
Beira do Cais - 20h
- Cerimônia de Abertura
- Corpo de Baile da Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz, Coreografia Ilê de Oxóssi
Palco Petrobras - 20h30
- Show “El Baile de Claudia Manzo”, com Claudia Manzo
Palco Petrobras - 22h
- Show “Hemaidam e Banda”
Tenda Teatro Kirikerê - 23h
- Show “Rock Afrogressivo”, com a Banda Galanga
Beira do Cais - 23h59
- Show “Forró da Lú: no rastro da onça Caetana”
SEXTA-FEIRA – 31 de julho
Feira da Praça São Pedro - 9h
- Espetáculo Teatral “As Fantásticas Histórias Mágicas”, com Vitor Passarim
Feira da Praça São Pedro - 10h
- “Literatura a Quilo” - Editora Cousa
Feira da Praça São Pedro - 10h30
-”Ajuntamento de Sanfona, Viola e Pandeiro ‘Mestre Mirtinho’”
ABLA- Academia de Letras e Artes de Conceição da Barra - 16h30
- Espetáculo Teatral “ Tropeço”, Tato Criação Cênica.
Beira do Cais - 16h
- Show “Ronnie Silveira, Vitu & Moreati”
Beira do Cais - 17h30
- Show com “Tacho Trio”
Praça da Matriz - 18h
- Espetáculo Teatral “Pequenos Baobás”, da Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz
Tenda Teatro Kirikerê - 19h
- Espetáculo Teatral “Espiral Brinquedo Meu”, com Helder Vasconcelos
Palco PETROBRAS - 19h30
- Show "Santo Forte”, com Silvia Gomes
Tenda Teatro Kirikerê - 20h30
- Show “Sérgio Pererê e Quinteto”
Palco PETROBRAS - 22h
- Concerto “Orquestra da Quebrada” convida Lazzo Matumbi*
Palco PETROBRAS - 23h45
- Show com Jauperi
Tenda Teatro Kirikerê - 1h
- Show com “Fogumano” convida Mariana Aydar
SÁBADO – 01 de agosto
Em frente à Kabana Kaique - 11h
- Espetáculo teatral “ Inventando Moda”- Cia. Boca do Lixo
Tenda Teatro Kirikerê - 13h
- Palestra com Bárbara Carine
Palco PETROBRAS - 16h
- Show “Miudinho”, com Grupo Triii
Palco PETROBRAS - 17h20
- Cortejo com Barroco Jazz Band
Praça da Matriz - 17h30
- Espetáculo circense “Circo do Só Eu”, Barracão Teatro
Tenda Teatro Kirikerê - 19h
- Espetáculo teatral “MACACOS”, Cia. do Sal
Praça da Matriz - 19h30
- Mostra de Cinema - Filme Fabiola*
- Mostra de Cinema - Filme Apoena*
Praça PETROBRAS - 20h
- Banda Pôr do Sol
Palco PETROBRAS - 22h
- Show “Quarteto Zuri e Luccas Martins” - Participação especial de Amaro Freitas
Palco PETROBRAS - 23h30
- Show “Palavras para Colorir o Céu”, com Cordel do Fogo Encantado
Beira do Cais - 1h
- Show Banda Agitus
DOMINGO – 02 de agosto
Próximo à kabana Kaique - 11h
- Espetáculo circense “DizemCana”, Cia. Pé de Cana
Próximo à kabana Kaique - 11h50
- Cortejo com Barroco Jazz Band
Restaurante do Pintinho - 12h
- Show “Novos Caminhos”, com Igor Souza e Ian Coury
- Dança dos Guerreiros Tupinikim, da Aldeia Caieiras Velha
- Roda de Samba
- Show “Moro na Roça, Iaiá”, com Fernando Procópio
- “Ajuntamento POCAR”
*Sujeito a ajustes finais