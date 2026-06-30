Falamansa, Zé Geraldo e Renato Teixeira agitam Santa Teresa com shows gratuitos

No clima das festas de São João e com muito forró, Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, se prepara para viver um dos maiores eventos do seu calendário cultural e turístico. Entre os dias 10 e 12 de julho, o Parque de Exposições do município recebe os shows gratuitos da banda Falamansa e dos artistas Zé Geraldo e Renato Teixeira, fechando os dias da Feira de Negócios Capixaba (Fecap).





Em sua edição focada em Santa Teresa, a Feira Distrital valoriza os distritos de Alto Santa Maria, Vinte e Cinco de Julho, São João de Petrópolis, Alto Caldeirão, Santo Antônio do Canaã e Santa Teresa Sede. O evento também reunirá gastronomia, artesanato, cultura e cerca de 40 empreendedores dos seis distritos do município.





Além das atrações nacionais, a Feira contará com apresentações de artistas regionais, entre eles Lorena Alexandre, com o especial Marília Mendonça, Welison & Junior, Anderson e Bruno, Ferrari e Banda, Os Carreteiros, Michele Freire e Luiz Paulo Forrozão.





Durante os três dias, o público poderá conhecer e adquirir produtos regionais, como artesanato, moda autoral, produtos agroindustriais e a tradicional gastronomia serrana.