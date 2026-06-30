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Até transformer!

Robôs no ES? Exposição gratuita em shopping de Vila Velha traz personagens inspirados em gigantes do cinema

Atração será inaugurada no dia 3 de julho e reúne 16 robôs do universo cinematográfico, além de shows especiais aos finais de semana
Luiz Edmundo

Luiz Edmundo

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 11:18

Exposição gratuita em shopping de Vila Velha traz personagens inspirados em gigantes do cinema Robô Show

Já pensou estar passeando pelo shopping e dar de cara com um Transformer? Pois isso pode acontecer em breve. A partir do dia 3 de julho, o Shopping Praia da Costa recebe a exposição “Mundo dos Robôs”, que promete reunir 16 robôs gigantes inspirados em grandes sucessos do cinema, como Gigantes de Aço e Transformers. 


A mostra é gratuita e funcionará até o dia 26 de julho, na Praça de Eventos, localizada no piso L1. 


Com personagens de mais de três metros de altura, cenários temáticos e uma programação especial aos finais de semana, quem for ao local também poderá acompanhar apresentações interativas com música, luzes em LED e performances de Arthurzinho – personagem oficial – e a Turminha dos Robôs, que faz sucesso nas redes sociais. 

 

Os shows acontecem todos os sábados e domingos, às 15h, com duração aproximada de uma hora, para crianças e adultos.

Serviço

Exposição Mundo dos Robôs

Período: de 3 a 26 de julho

Horário: Segunda a sábado: das 10h às 22h; domingos e feriados: das 14h às 21h

Local: Praça de Eventos – Piso L1 do Shopping Praia da Costa

Shows interativos com Arthurzinho e a Turminha dos Robôs aos sábados e domingos, às 15h                                                                                                       

Observação: Em dias de jogos do Brasil, verifique o horário especial das atrações divulgadas nas redes sociais do shopping

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