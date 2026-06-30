Robôs no ES? Exposição gratuita em shopping de Vila Velha traz personagens inspirados em gigantes do cinema

Já pensou estar passeando pelo shopping e dar de cara com um Transformer? Pois isso pode acontecer em breve. A partir do dia 3 de julho, o Shopping Praia da Costa recebe a exposição “Mundo dos Robôs”, que promete reunir 16 robôs gigantes inspirados em grandes sucessos do cinema, como Gigantes de Aço e Transformers.





A mostra é gratuita e funcionará até o dia 26 de julho, na Praça de Eventos, localizada no piso L1.





Com personagens de mais de três metros de altura, cenários temáticos e uma programação especial aos finais de semana, quem for ao local também poderá acompanhar apresentações interativas com música, luzes em LED e performances de Arthurzinho – personagem oficial – e a Turminha dos Robôs, que faz sucesso nas redes sociais.

Os shows acontecem todos os sábados e domingos, às 15h, com duração aproximada de uma hora, para crianças e adultos.