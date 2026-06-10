Grande Buda de Ibiraçu se torna patrimônio cultural material do Espírito Santo

Quando o assunto é Ibiraçu, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Não duvido que muitos tenham pensado na estátua do Grande Buda. E não é à toa, o monumento se tornou patrimônio material cultural do Espírito Santo. O título foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), na última segunda-feira (8).





O reconhecimento veio por meio de um projeto de lei assinado pelo presidente da Assembleia, deputado estadual Marcelo Santos (União). A medida reforça o que muitos capixabas e turistas já sabem: o Grande Buda não é apenas uma atração impressionante, mas também um símbolo que ajudou a colocar Ibiraçu no mapa do turismo e da cultura do Espírito Santo.





Vale destacar que a primeira proposta para reconhecer o Grande Buda como patrimônio cultural material do Espírito Santo foi apresentada em agosto de 2023 pelo deputado estadual Sergio Meneguelli (Republicanos), por meio do Projeto de Lei nº 643/2023. A matéria tramitava regularmente nas comissões da Assembleia Legislativa quando uma nova proposição sobre o mesmo tema foi apresentada em regime de urgência neste ano.





O Grande Buda é reconhecido como o maior monumento budista no Ocidente, a segunda maior estátua do buda do mundo, e maior até que o próprio Cristo Redentor. Com 35 metros de altura e mais de 350 toneladas, o novo patrimônio material cultural do Estado possui cinco metros a mais que o cristo carioca, desconsiderando o pedestal dos dois.





Inaugurado em 2021, o monumento fica na Praça Torii, que faz parte do complexo ligado ao Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu, e se tornou um dos principais pontos turísticos do município por sua imponência, além de ser um espaço de convivência cultural na cidade do norte capixaba.



