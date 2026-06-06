Conheça 5 destinos de inverno para aproveitar o frio no ES

Inverno chegando, os capixabas já começam a preparar o mapa turístico do frio no Estado. Conhecido pelas praias durante o verão, o Espírito Santo também reúne destinos que ganham um charme especial no inverno, com clima frio, gastronomia, cultura e paisagens cercadas por montanhas, explorando o melhor que a estação pode oferecer a partir do dia 21 de junho.





Seja nas rotas mais conhecidas, com festivais tradicionais, cafés coloniais, vinhos, trilhas e cachoeiras, ou em municípios menores da Região Serrana, HZ separou os principais destinos de inverno para aproveitar o frio capixaba ao longo das próximas semanas.