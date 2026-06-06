Conheça 5 destinos de inverno para aproveitar o frio no ES

Inverno chegando, os capixabas já começam a preparar o mapa turístico do frio no Estado. Conhecido pelas praias durante o verão, o Espírito Santo também reúne destinos que ganham um charme especial no inverno, com clima frio, gastronomia, cultura e paisagens cercadas por montanhas, explorando o melhor que a estação pode oferecer a partir do dia 21 de junho.
Seja nas rotas mais conhecidas, com festivais tradicionais, cafés coloniais, vinhos, trilhas e cachoeiras, ou em municípios menores da Região Serrana, HZ separou os principais destinos de inverno para aproveitar o frio capixaba ao longo das próximas semanas.
Guaçuí
Na região do Caparaó Capixaba, Guaçuí se consolida como um dos principais destinos de inverno do Estado graças ao tradicional Festival de Inverno de Guaçuí. Neste ano, o evento acontece entre os dias 4 e 6 de junho, reunindo atrações nacionais como Alexandre Pires, Almir Sater e Paulo Ricardo, além de experiências gastronômicas e uma ambientação inspirada nos cassinos de Las Vegas.
Além da programação cultural, a cidade serve como porta de entrada para paisagens montanhosas da região do Caparaó, atraindo visitantes que buscam temperaturas mais baixas e contato com a natureza.
Matilde
Distrito de Alfredo Chaves, Matilde é uma alternativa para quem deseja fugir dos roteiros mais tradicionais. Cercada por montanhas, cachoeiras e construções históricas ligadas à antiga ferrovia, a localidade oferece clima agradável durante o inverno e um ambiente tranquilo para passeios ao ar livre.
Neste ano, o distrito estreia no calendário de eventos da estação com o 1º Festival de Inverno de Matilde, marcado para os dias 19, 20 e 21 de junho, bem na virada das estações. A proposta é unir gastronomia, música regional e valorização da cultura local, fortalecendo o turismo na região.
Fique por dentro de tudo que acontece na cidade
Shows, festivais, teatro, esporte e muito mais — a programação completa de eventos no Espírito Santo.
Santa Teresa
Primeira cidade fundada por imigrantes italianos no Brasil, Santa Teresa combina história, cultura e gastronomia. Durante o inverno, as ruas ganham um clima ainda mais acolhedor, com cafés, vinícolas, cervejarias artesanais e restaurantes que valorizam a herança italiana.
Entre os atrativos estão a Rua do Lazer, o Museu de Biologia e o Circuito Caravaggio, que reúne belas paisagens rurais e experiências ligadas ao agroturismo. A cidade figura entre os destinos mais procurados das montanhas capixabas durante a temporada de frio.
Domingos Martins
Quando o assunto é inverno no Espírito Santo, é impossível não lembrar de Domingos Martins. O município abriga alguns dos cartões-postais mais famosos do Estado, como o Parque Estadual da Pedra Azul e a Rota do Lagarto, além, é claro, do Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular, que, em 2026, acontece entre os dias 10 e 19 de julho.
Com forte influência das culturas alemã e italiana, a cidade reúne pousadas charmosas, restaurantes especializados em fondues e culinária europeia, além de diversas opções de agroturismo. O clima de montanha e as temperaturas mais baixas fazem da região uma das preferidas dos visitantes durante o inverno, com diversas opções de hospedagem.
Pedra Menina, no Caparaó
Localizada no município de Dores do Rio Preto, a vila de Pedra Menina é um dos pontos mais frios do Espírito Santo. O distrito é conhecido por ser uma das principais portas de acesso ao Parque Nacional do Caparaó, onde está o Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do país.
Durante o inverno, não são raros os registros de temperaturas próximas de zero grau, atraindo turistas em busca do frio e de experiências ligadas ao ecoturismo. Trilhas, observação do nascer do sol nas montanhas, hospedagens rurais e boa gastronomia completam o cenário de um dos destinos mais procurados da estação.