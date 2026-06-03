K-Arraiá: evento que une K-pop e festa junina chega à 2ª edição em Cariacica

Já pensou em misturar chapéu de palha aos lightsticks? Neste sábado (6), acontece a segunda edição do K-Arraiá, evento gratuito que mistura a tradição das festas juninas brasileiras com o universo do k-pop, dos doramas e da cultura asiática em uma programação voltada para todas as idades.





A programação acontece das 13h às 20h, no Espaço Moxuara Kids, no Shopping Moxuara, em Cariacica. Os ingressos são gratuitos e já podem ser retirados pela plataforma Sympla.





O evento contará com apresentações de grupos de k-cover, quadrilha junina, bingo, correio do amor e brincadeiras temáticas. O público também poderá visitar estandes com produtos do universo K-pop e participar do divertido "Casamento com Jungkook", atração que promete arrancar risadas dos fãs do BTS ao oferecer a chance simbólica de "noivar" com o astro sul-coreano.





Os fãs também poderão experimentar uma fusão gastronômica que une sabores típicos das festas juninas com referências orientais. Canjica com caramelo salgado de missô, arroz doce tailandês, corn dog, papa de milho com matchá, tangulu com pé de moleque, taiyaki com sorvete e quentão oriental são algumas das opções.