Bolo de milho com brigadeiro de canela é opção para as festas juninas; veja receita

A temporada das festas juninas deixa muita gente com água na boca, porque o que não falta nessa época do ano é comida gostosa. Canjica doce, caldo verde, pé-de-moleque, cuscuz...a lista é farta, e haja apetite para tanta comilança!
Um dos queridinhos no cardápio de São João é o bolo de milho, que aqui ganha uma cobertura cremosa e irresistível: brigadeiro de canela. Gostou da dica do HZ?
Se ficou com vontade de preparar essa doçura superprática, feita com mistura pronta para bolo, acompanhe as instruções abaixo.
Bolo de milho com brigadeiro de canela
Ingredientes:
Bolo:
- 1 pacote de mistura para bolo sabor milho (ou milho cremoso tradicional/450g)
- 1 xícara mais 1/4 de xícara (chá) de leite
- (250 ml) 3 ovos
Brigadeiro de canela:
- 1 lata de leite condensado
- 1 colher de sopa de margarina
- 1 colher de sopa de canela em pó
Modo de preparo:
Bolo:
- Separe uma forma redonda com furo central, de 24 centímetros.
- Antes de preparar a massa, pré-aqueça o forno em temperatura média de 180°C por 10 minutos. Unte uma forma com margarina e farinha de trigo.
- Adicione o conteúdo do pacote de mistura para bolo ao leite e aos ovos.
- Bata no liquidificador por dois minutos em velocidade alta.
- Coloque a massa na forma untada e leve-a ao forno para assar.
- Asse ajustando a temperatura do forno para 180°C, de acordo com o tempo indicado para cada tipo de forma (nessa que indicamos, o tempo é de 35 a 40 minutos).
- Retire o bolo do forno, deixe esfriar, desenforme, soltando as laterais, e cubra com o brigadeiro de canela.
Brigadeiro de canela:
- Em uma panela, coloque 1 colher de margarina e o leite condensado.
- Adicione a canela em pó e misture até atingir o ponto de brigadeiro.
- Coloque o brigadeiro em cima do bolo e finalize polvilhando um pouco de canela em pó.