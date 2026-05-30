Cheirinho bom

Bolo de milho com brigadeiro de canela é opção para as festas juninas; veja receita

Aprenda a preparar essa doçura de forma simplificada, usando uma boa mistura pronta para bolo e poucos ingredientes
Evelize Calmon

Publicado em 30 de Maio de 2026 às 08:00

Bolo de milho com brigadeiro de canela: dica para as festas juninas. Foto: Marca Finna

A temporada das festas juninas deixa muita gente com água na boca, porque o que não falta nessa época do ano é comida gostosa. Canjica doce, caldo verde, pé-de-moleque, cuscuz...a lista é farta, e haja apetite para tanta comilança!


Um dos queridinhos no cardápio de São João é o bolo de milho, que aqui ganha uma cobertura cremosa e irresistível: brigadeiro de canela. Gostou da dica do HZ? 


Se ficou com vontade de preparar essa doçura superprática, feita com mistura pronta para bolo, acompanhe as instruções abaixo. 

Ingredientes:


Bolo:

  • 1 pacote de mistura para bolo sabor milho (ou milho cremoso tradicional/450g)
  • 1 xícara mais 1/4 de xícara (chá) de leite
  • (250 ml) 3 ovos


Brigadeiro de canela:

  • 1 lata de leite condensado
  • 1 colher de sopa de margarina 
  • 1 colher de sopa de canela em pó

 

Modo de preparo:


Bolo:

  1. Separe uma forma redonda com furo central, de 24 centímetros.
  2. Antes de preparar a massa, pré-aqueça o forno em temperatura média de 180°C por 10 minutos. Unte uma forma com margarina e farinha de trigo.
  3. Adicione o conteúdo do pacote de mistura para bolo ao leite e aos ovos. 
  4. Bata no liquidificador por dois minutos em velocidade alta. 
  5. Coloque a massa na forma untada e leve-a ao forno para assar. 
  6. Asse ajustando a temperatura do forno para 180°C, de acordo com o tempo indicado para cada tipo de forma (nessa que indicamos, o tempo é de 35 a 40 minutos).
  7. Retire o bolo do forno, deixe esfriar, desenforme, soltando as laterais, e cubra com o brigadeiro de canela.


Brigadeiro de canela:

  1. Em uma panela, coloque 1 colher de margarina e o leite condensado. 
  2. Adicione a canela em pó e misture até atingir o ponto de brigadeiro.
  3. Coloque o brigadeiro em cima do bolo e finalize polvilhando um pouco de canela em pó.

Fonte: Finna.

