Que tal um bolo de milho com cobertura de beijinho? Veja receita

Bolo simples é sempre uma ótima pedida para acompanhar café ou chá, e se for um doce mais caprichado, com cobertura cremosa, fica impossível resistir. Então, se a sua intenção é arrasar com uma receitinha na hora do lanche, fique de olho nesta dica do chef Thiago Ribeiro que leva milho, fubá e cobertura de beijinho cremoso:
BOLO DE MILHO COM FUBÁ E COBERTURA DE BEIJINHO CREMOSO
INGREDIENTES:
- Para o bolo:
- 1 lata de milho verde (escorra o líquido da conserva)
- 200ml de leite de coco culinário
- 2 xicara (chá) de açúcar demerara
- 1 e 1/2 xicara (chá) de fubá
- 50g de coco ralado fino
- 3 ovos
- 1/4 de xicara (chá) de óleo de coco extravirgem
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Para o beijinho:
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
- 100g de coco ralado
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 180ºC.
- No liquidificador, bata o milho, o leite de coco, o açúcar, os ovos e o óleo de coco.
- Adicione o fubá e bata novamente até incorporar.
- Coloque essa massa em um bowl, adicione o coco ralado e, por último, acrescente o fermento. Misture delicadamente.
- Unte uma forma de aproximadamente 25 cm de diâmetro, com furo no meio, e acrescente a massa.
- Leve ao forno e asse a 200ºC por 35 a 45 minutos.
- Quando estiver pronto, espere esfriar para desenformar.
- Para fazer a cobertura de beijinho, coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar até dar ponto de brigadeiro de colher (quando engrossar e ficar soltando do fundo).
- Espalhe a cobertura ainda quente sobre o bolo desenformado e polvilhe coco ralado para decorar.
- Se preferir, você pode substituir o beijinho por goiabada cremosa quentinha.
Fonte: Passo Avanti.