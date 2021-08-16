Lanche

Que tal um bolo de milho com cobertura de beijinho? Veja receita

A massa também contém fubá e fica ainda mais deliciosa se for envolvida pelo doce cremoso feito de leite condensado e coco

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 15:38

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

16 ago 2021 às 15:38
Bolo de milho com cobertura de beijinho
Bolo de milho com beijinho combina bem com café ou chá  Crédito: Passo Avanti/Divulgação
Bolo simples é sempre uma ótima pedida para acompanhar café ou chá, e se for um doce mais caprichado, com cobertura cremosa, fica impossível resistir. Então, se a sua intenção é arrasar com uma receitinha na hora do lanche, fique de olho nesta dica do chef Thiago Ribeiro que leva milho, fubá e cobertura de beijinho cremoso: 

BOLO DE MILHO COM FUBÁ E COBERTURA DE BEIJINHO CREMOSO

INGREDIENTES: 
  • Para o bolo:
  • 1 lata de milho verde (escorra o líquido da conserva)
  • 200ml de leite de coco culinário
  • 2 xicara (chá) de açúcar demerara 
  • 1 e 1/2 xicara (chá) de fubá
  • 50g de coco ralado fino
  • 3 ovos
  • 1/4 de xicara (chá) de óleo de coco extravirgem
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • Para o beijinho:
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 lata de creme de leite
  • 100g de coco ralado
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 180ºC.
  2. No liquidificador, bata o milho, o leite de coco, o açúcar, os ovos e o óleo de coco. 
  3. Adicione o fubá e bata novamente até incorporar.
  4. Coloque essa massa em um bowl, adicione o coco ralado e, por último, acrescente o fermento. Misture delicadamente.
  5. Unte uma forma de aproximadamente 25 cm de diâmetro, com furo no meio, e acrescente a massa. 
  6. Leve ao forno e asse a 200ºC por 35 a 45 minutos.
  7. Quando estiver pronto, espere esfriar para desenformar.
  8. Para fazer a cobertura de beijinho, coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar até dar ponto de brigadeiro de colher (quando engrossar e ficar soltando do fundo).
  9. Espalhe a cobertura ainda quente sobre o bolo desenformado e polvilhe coco ralado para decorar.
  10. Se preferir, você pode substituir o beijinho por goiabada cremosa quentinha. 
Fonte: Passo Avanti. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

