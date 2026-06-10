Pai é preso suspeito de estuprar filha por 9 anos em Marilândia

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (10), em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar e do Conselho Tutelar. Segundo as investigações, ele é suspeito de cometer abusos sexuais contra a própria filha, atualmente com 16 anos, além de ameaçá-la para que enviasse vídeos íntimos.









De acordo com a Polícia Civil, os crimes teriam começado há cerca de nove anos, quando a vítima ainda era criança. O caso foi descoberto após a mãe da adolescente perceber a situação e procurar o Conselho Tutelar e a polícia. A partir da denúncia, as equipes realizaram uma ação que resultou na prisão do suspeito.





O nome do preso não foi divulgado para preservar a identidade da vítima de violência sexual