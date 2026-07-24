Mulher invade casa do pai, tenta atacar PM e é presa em Vila Velha

Uma mulher foi presa após invadir a casa do pai e tentar atacar um policial com uma faca em Ilha das Flores, em Vila Velha, na quinta-feira (24). Segundo a vítima, que não quer se identificar, a filha arremessou uma pedra contra ele e ainda o prendeu junto à esposa do lado de fora da residência.





O aposentado contou à Polícia Militar que a mulher chegou acompanhada de um homem e afirmou que os dois passariam a morar no imóvel. Segundo ele, a filha é usuária de drogas e, ao longo dos anos, a família tentou ajudá-la a superar a dependência química, inclusive permitindo que morasse com o casal. Atualmente, porém, ela vivia em situação de rua.





“Ela chegou aqui em casa totalmente alterada, drogada, trazendo um rapaz, que é ex-presidiário, falando que é o marido dela, e queria morar aqui com ele. Ela xingou a minha esposa e me deu dois empurrões no peito”, contou.





O pai contou ainda que o companheiro da filha estava com uma perna quebrada e foi carregado por ela, nos ombros, para dentro da residência. Diante da situação, o casal acionou a Polícia Militar.





Quando os militares chegaram ao local, a mulher permaneceu agressiva e, segundo a ocorrência, tentou atacar um dos policiais com uma faca. Ela foi imobilizada e levada para a delegacia.





“Não adianta você querer ajudar. Se você tentar ajudar, você pode ser prejudicada e até perder a própria vida. Que ela se liberte quando sair de lá (presídio), peça perdão ao pai, se ela quiser, e vá viver a vida dela onde quiser”, desabafou a madrasta.





A Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante por ameaça, violação de domicílio, resistência e vias de fato. Em seguida, foi encaminhada ao sistema prisional.





(Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta)