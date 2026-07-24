Motociclista morre após bater em carro em Vila Velha

Um motociclista, que não teve o nome e idade divulgados, morreu após bater em um carro na noite de quinta-feira (23), por volta das 21h35, em Praia de Itaparica, Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a motorista do carro, de 40 anos, fazia uma conversão à esquerda para acessar a garagem de um condomínio quando houve a colisão com a motocicleta.





Ainda conforme a PM, os documentos dos veículos e dos condutores estavam regulares. A motorista realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo.





Ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou depoimento e foi liberada, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.





A Polícia Civil informou que a motorista permaneceu no local do acidente e que não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.