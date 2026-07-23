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Investigação

Peritos iniciam análise para descobrir causa de incêndio no Arquivo do TJES

Polícia Científica e Defesa Civil começaram os trabalhos periciais nesta quarta-feira (22); Tribunal afirma que colabora com as investigações e que processos em andamento não foram afetados

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 10:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2026 às 10:50
Incêndio destrói Arquivo Geral do Ttribunal de Justiça do ES
Incêndio destrói Arquivo Geral do Ttribunal de Justiça do ES Carlos Alberto Silva

Equipes da Polícia Científica e da Defesa Civil da Serra iniciaram, na quarta-feira (22), a perícia para identificar as causas do incêndio que atingiu o Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), ocorrido na terça-feira (21). Os trabalhos ocorrem após a conclusão das ações de rescaldo realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar.


Segundo o TJES, as equipes das secretarias de Engenharia e de Infraestrutura, além da Assessoria de Segurança Institucional, acompanharam o início das perícias e prestaram todas as informações solicitadas pelos órgãos responsáveis pela investigação.


De acordo com a instituição, desde os primeiros momentos após o incêndio foram adotadas medidas para preservar a área atingida, garantir o acesso das autoridades e dar suporte às investigações. Durante a perícia, foram apresentados dados sobre a estrutura do imóvel, as condições de funcionamento do espaço, registros existentes e as atividades desenvolvidas no local.


O TJES informou que continuará colaborando de forma transparente com a apuração, disponibilizando documentos, informações técnicas e equipes necessárias para o esclarecimento dos fatos. 


"O TJES respeita a autonomia dos órgãos responsáveis pelas perícias e aguardará a conclusão dos laudos técnicos, sem qualquer interferência em seu trabalho, adotando todas as providências que deles decorrerem", disse a instituição.


Paralelamente às investigações, o Comitê de Articulação Emergencial, criado na terça-feira, e coordenado pela presidente do Tribunal, desembargadora Janete Vargas Simões, segue em execução.


Entre as medidas determinadas estão o levantamento de todos os processos extintos armazenados no Arquivo Geral, a identificação dos documentos que já haviam sido digitalizados e dos que ainda não haviam passado por esse procedimento, assim como a consolidação das informações necessárias para dimensionar os impactos do incêndio.


O Tribunal também iniciou a elaboração de relatórios técnicos para identificar e avaliar os bens atingidos pelas chamas, incluindo materiais destinados a leilão, além de realizar a conferência dos demais itens armazenados no imóvel.


"A instituição reitera que todos os processos armazenados no Arquivo Geral já estavam encerrados, não havendo prejuízo ao funcionamento do Judiciário capixaba nem à tramitação dos processos em curso", informou. 


A população pode esclarecer dúvidas ou encaminhar manifestações por meio da Ouvidoria do TJES, pelo telefone 0800 970 2442, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h, ou pelo portal da instituição.

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