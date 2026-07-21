Incêndio de grandes proporções atinge Arquivo Geral do TJES na Serra

Um incêndio de grandes proporções atinge o galpão do Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã desta terça-feira (21). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 6h30.





Imagens registradas por moradores mostram uma densa coluna de fumaça escura, visível de diferentes pontos da cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuam no combate ao incêndio. Até o momento, não há informações sobre vítimas.





A reportagem de A Gazeta questionou o Tribunal de Justiça sobre possíveis perdas de processos e documentos em razão do incêndio. O órgão informou que, assim que tomou conhecimento da ocorrência, mobilizou equipes para acompanhar a situação, avaliar as condições da unidade e realizar um levantamento preliminar dos possíveis danos. O tribunal acrescentou que novas informações serão divulgadas à medida que a apuração avançar.





A Prefeitura da Serra informou que agentes do Departamento de Operações de Trânsito foram mobilizados para orientar motoristas e garantir a fluidez do tráfego na região. A administração municipal acrescentou que a Defesa Civil não foi acionada para a ocorrência, mas está ciente da situação e disponibilizou um caminhão-pipa para auxiliar o Corpo de Bombeiros.