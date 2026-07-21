Confira dez dicas do campeão olímpico Joaquim Cruz para correr bem a Dez Milhas Garoto

1- Conheça exatamente a distância. Parece óbvio, mas faz toda a diferença na hora de planejar o esforço.



2 - Prepare-se de forma adequada. Corridas de 30 a 45 minutos, de duas a três vezes por semana, formam a base. Acrescente um treino de fartlek (treino que alterna entre ritmos acelerados e lentos) com estímulos variados de 90, 75, 60, 45, 30 e 20 segundos, com pausas de dois minutos, em duas a quatro séries.



3 - Distribua a energia ao longo da prova. O equilíbrio ideal fica entre 75% e 85% de esforço aeróbico e 15% e 25% anaeróbico. Quem sai rápido demais paga caro nos quilômetros finais.



4 - Reconheça suas capacidades físicas. Antes do dia da prova, defina como pretende executá-la. Ter um plano é tão importante quanto o treino.



5 - Reconheça o percurso. Percursos lineares, como o da Dez Milhas Garoto, são mais favoráveis, pois evitam as desacelerações e reacelerações das curvas.



6 - Faça um aquecimento adequado. De 25 a 45 minutos antes da largada, realize de três a seis acelerações controladas de 60 a 80 metros, com dois a três minutos de descanso entre cada uma. Reserve dez minutos para hidratação e necessidades pessoais.



7 - Inicie de forma rápida, porém confortável. Aumente o ritmo na segunda metade da prova. A virada do percurso é o momento de liberar a energia guardada.



8 - Não pare ao cruzar a linha de chegada. Continue caminhando ou trotando por cerca de dois minutos. Isso acelera a recuperação e ajuda na remoção do lactato.



9 - Anote seu tempo e reflita. Dez a quinze minutos de trote leve após a prova são o momento certo para processar o desempenho e planejar o próximo desafio.



10 - Lembre-se do mais importante: completar a distância. Correndo, trotando ou caminhando. A linha de chegada é o destino de todos.