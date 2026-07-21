Confira dez dicas do campeão olímpico Joaquim Cruz para correr bem a Dez Milhas Garoto

A distância da milha (1.609 metros) surgiu como prova de atletismo na Inglaterra no século XIX. A corrida tornou-se lendária após o feito do britânico Roger Bannister que, em 1954, se tornou o primeiro homem a quebrar a "barreira dos 4 minutos" na distância, completando o percurso em 3min59s4 na pista da Universidade de Oxford.
Em 1984, ano em que conquistou a medalha de ouro nos 800 metros dos Jogos Olímpicos, Joaquim Cruz foi convidado a disputar uma prova de milha em Los Angeles. Para um atleta formado na tradição do atletismo brasileiro, especialista em provas de meio fundo, os 1.500m são "praticamente o irmão gêmeo da milha", como define o próprio Joaquim.
Foi com a referência dos 1.500 metros que Joaquim Cruz seguiu para a pista. O resultado foi um segundo lugar, em chegada decidida no photo finish, atrás de Steve Scott, com o tempo de 3min53s. Como correr a milha abaixo de 4 minutos é um feito que atravessa gerações, Cruz aplaudiu o rival e o abraçou. Ao longo de sua carreira, Joaquim Cruz disputou a milha em outras oportunidades nos Estados Unidos. No Brasil, a tradição da milha é rara. Mas no Espírito Santo ela segue firme. Não em uma corrida de uma milha, mas em uma prova de dez milhas.
Em 2026, a Dez Milhas Garoto, que passa a contar com o selo da World Athletics, reconhecimento internacional que atesta a qualidade técnica e a relevância do evento no cenário esportivo global, chega à 35ª edição no dia 27 de setembro, com percurso entre Vitória e Vila Velha (ES).
Para Joaquim Cruz, qualquer corredor pode e deve encarar essa distância, desde que chegue preparado. "Seja uma milha ou dez milhas, é preciso conhecer o tamanho do desafio antes de largar. Saber sua capacidade, como distribuir a energia e respeitar o percurso são os fundamentos que fazem a diferença entre sofrer e celebrar na linha de chegada", afirma o campeão olímpico.
Conhecedor da milha como poucos brasileiros tiveram a oportunidade de conhecer, Joaquim Cruz, que hoje é técnico de atletismo nos Estados Unidos e trabalha com atletas convencionais e paralímpicos em diferentes provas e distâncias, traz dez dicas para os atletas amadores que correrão a Dez Milhas Garoto. Confira:
1- Conheça exatamente a distância. Parece óbvio, mas faz toda a diferença na hora de planejar o esforço.
2 - Prepare-se de forma adequada. Corridas de 30 a 45 minutos, de duas a três vezes por semana, formam a base. Acrescente um treino de fartlek (treino que alterna entre ritmos acelerados e lentos) com estímulos variados de 90, 75, 60, 45, 30 e 20 segundos, com pausas de dois minutos, em duas a quatro séries.
3 - Distribua a energia ao longo da prova. O equilíbrio ideal fica entre 75% e 85% de esforço aeróbico e 15% e 25% anaeróbico. Quem sai rápido demais paga caro nos quilômetros finais.
4 - Reconheça suas capacidades físicas. Antes do dia da prova, defina como pretende executá-la. Ter um plano é tão importante quanto o treino.
5 - Reconheça o percurso. Percursos lineares, como o da Dez Milhas Garoto, são mais favoráveis, pois evitam as desacelerações e reacelerações das curvas.
6 - Faça um aquecimento adequado. De 25 a 45 minutos antes da largada, realize de três a seis acelerações controladas de 60 a 80 metros, com dois a três minutos de descanso entre cada uma. Reserve dez minutos para hidratação e necessidades pessoais.
7 - Inicie de forma rápida, porém confortável. Aumente o ritmo na segunda metade da prova. A virada do percurso é o momento de liberar a energia guardada.
8 - Não pare ao cruzar a linha de chegada. Continue caminhando ou trotando por cerca de dois minutos. Isso acelera a recuperação e ajuda na remoção do lactato.
9 - Anote seu tempo e reflita. Dez a quinze minutos de trote leve após a prova são o momento certo para processar o desempenho e planejar o próximo desafio.
10 - Lembre-se do mais importante: completar a distância. Correndo, trotando ou caminhando. A linha de chegada é o destino de todos.