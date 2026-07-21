Ex-servidores são condenados a pagar mais de R$ 270 mil por rachadinha no ES

Um ex-chefe de gabinete e dois ex-assessores parlamentares da Câmara de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foram condenados pela Justiça por participação em um esquema de rachadinha — quando servidores são obrigados a repassar parte dos salários a agentes políticos — e pelo uso de funcionários fantasmas para desviar recursos públicos.





Somadas, as condenações chegam a R$ 274 mil, entre multas e ressarcimento aos cofres públicos. Além disso, os três tiveram os direitos políticos suspensos por seis anos, dez meses e oito dias e ficaram proibidos de contratar com o poder público pelo mesmo período.





A decisão foi assinada pelo juiz Menandro Taufner Gomes, da Vara da Fazenda Pública de Colatina, na quinta-feira (16), após ação movida pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Foram condenados o ex-chefe de gabinete Isaías Rosa Teles e os ex-assessores Ludmilla Dalcumune Radaelli e Neumir Goeis.





A defesa dos réus afirma que já protocolou recurso e que vai provas que os ex-servidores "não têm relação com as práticas citadas na decisão".





De acordo com o MPES, o esquema ocorreu entre os anos 2017 e 2019, e funcionava de duas formas. Em uma delas, uma servidora nomeada para um cargo comissionado na Prefeitura de Colatina era obrigada a devolver parte do salário ao então vereador Wanderson Ferreira da Silva (PP). Na outra, assessores parlamentares recebiam salários sem exercer as funções para as quais haviam sido nomeados e entregavam seus cartões de auxílio-alimentação ao mesmo vereador, que utilizava o benefício em compras particulares.





Ao analisar as provas reunidas durante a investigação, o juiz concluiu que ficou demonstrada a existência do esquema. Um dos principais elementos considerados foram os extratos dos cartões de alimentação dos assessores. Segundo a sentença, eles registram diversas compras feitas nos mesmos supermercados, nas mesmas datas e com poucos minutos de diferença, indicando que os cartões eram utilizados por uma única pessoa.





A decisão também destaca que boa parte dessas compras ocorreu em estabelecimentos próximos à residência do então vereador, reforçando o entendimento de que os cartões permaneciam sob seu controle.