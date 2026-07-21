'Processos mais relevantes estão preservados', afirma secretário-geral do TJES após incêndio

O incêndio que atingiu o galpão do Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) na manhã desta terça-feira (21), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, destruiu processos arquivados e objetos considerados inservíveis, mas, segundo o juiz Anselmo Laghi Laranja, secretário-geral do órgão, “processos mais relevantes estão preservados”.





“A gente tem a convicção de que alguns processos mais relevantes estão preservados, porque nós tivemos o cuidado de ter um departamento de memória”, disse o magistrado em entrevista à rádio CBN.





Segundo o juiz, há normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do próprio tribunal que estabelecem os prazos de guarda e armazenamento desses processos. "Na medida em que os prazos vão vencendo, os processos vão sendo descartados.”





Laranja também afirmou que processos “sensíveis” da Grande Vitória, como os de família e de inventário, assim como os originários do interior capixaba, já estavam todos digitalizados. “Uma parte significativa do arquivo está preservada em razão de ações de digitalização.”





Apesar da preservação dos arquivos que podem vir a ser desarquivados, não há, por enquanto, um levantamento completo das perdas. “Daremos aos servidores o tempo necessário para apresentarem, à direção, o levantamento completo”, afirmou o secretário-geral.