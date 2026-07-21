Cinzas de processos do TJES chegam a Jardim Camburi após incêndio em arquivo

Ao sair cedo de casa, um morador do bairro filmou um desses fragmentos, no qual a palavra “juiz” estava escrita. A quantidade de fuligem que caía sobre os veículos estacionados no bairro também chamou sua atenção.





“Quando parei o carro na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, em Jardim Camburi, notei que estava caindo cinzas do céu. Foi quando resolvi pegar uma dessas cinzas, como pode ver (no vídeo). Dá para ver alguns termos jurídicos, e até informações de processos”, relatou o morador.





Em uma das fotos feitas por ele, é possível ler “Criminal de Vila”, o que pode indicar que o documento fazia menção à Vara Criminal de Vila Velha.