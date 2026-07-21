8 tênis de corrida de até R$600 que irão melhorar sua performance

Correr é um dos exercícios mais completos que existem, trazendo benefícios que vão desde a melhora do condicionamento cardiovascular e físico até o alívio do estresse e da ansiedade. No entanto, para que essa prática seja sustentável a longo prazo, investir em um tênis de corrida adequado não é apenas mais um gasto, mas sim um investimento na sua saúde.



Um calçado específico para corrida é projetado para absorver o impacto que o corpo sofre a cada passada, protegendo articulações como joelhos e tornozelos, além de evitar lesões comuns como canelite e fascite plantar.



Ter o equipamento correto permite que você foque apenas na sua evolução e no prazer de correr, garantindo que o seu corpo aguente o ritmo e que você possa desfrutar dos benefícios do esporte por muitos e muitos anos.



Vale muito a pena dedicar um tempo para escolher um modelo que se adapte ao seu pé e ao seu estilo de corrida, e na grande maioria das vezes, os tênis duram bastante tempo, ou seja, ele será o seu maior aliado em cada quilômetro percorrido. Com isso, analise os modelos que separamos para esta lista:

