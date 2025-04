Tênis de corrida chinês vale o investimento? Veja 7 modelos em alta

Li-ning, One mix e Peak: confira opções de calçados para corrida. Crédito: Canva

Nos últimos anos, os tênis de corrida chineses vêm ganhando destaque no mercado global, especialmente com o crescimento de marcas como Li-Ning, One Mix e Peak, que têm se tornado cada vez mais populares entre corredores de diferentes níveis. Esses modelos têm se destacado por uma boa relação custo-benefício, conforto e pelas inovação tecnológica.

Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) apontam que, somente em junho de 2024, entraram no país mais de 705 mil pares de tênis chineses, o que representa um aumento de 261% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Isso pode apontar para um cenário de expansão de mercado e, possivelmente, maior confiança dos consumidores.

Neste artigo, vamos explorar as características dos tênis de corrida chineses e apresentar modelos em alta que você pode considerar na sua próxima compra.

Como saber se o tênis é adequado para corrida?

01 Amortecimento Se você corre longas distâncias, um bom sistema de amortecimento é crucial para reduzir o impacto nas articulações. Tênis com amortecimento mais espesso são ideais para corridas de longa distância. 02 Suporte Corredores que têm pisada pronada (quando o pé rola para dentro) precisam de tênis com controle de movimento, enquanto corredores com pisada supinada (quando o pé rola para fora) devem procurar modelos com mais estabilidade.

03 Leveza Tênis mais leves são ótimos para corridas rápidas e treinos intervalados, uma vez que proporcionam maior agilidade. 04 Durabilidade O material da sola e do cabedal (parte superior do tênis) precisa ser resistente, especialmente se você for correr em terrenos mais desafiadores. 05 Conforto O ajuste do tênis é essencial. Ele deve ser confortável e não causar atritos durante a corrida. Se o tênis for muito apertado ou largo, pode resultar em bolhas e desconforto.

7 Modelos de tênis de corrida chineses em alta

Tênis Unissex Com Placa De Carbono Ravr Road A Ravr é uma marca emergente no cenário de calçados esportivos chineses, focada em oferecer tecnologia de performance a preços acessíveis. Seus modelos com placa de carbono vêm chamando atenção por entregar boa resposta e conforto para corredores iniciantes e intermediários. Tênis De Corrida Ravr Road Design esportivo e confortável, ideal para treinos diários com bom amortecimento e ventilação. Tênis de corrida masculino PEAK A PEAK é uma das marcas esportivas chinesas mais consolidadas, conhecida mundialmente por patrocinar atletas olímpicos e times de basquete. Para corridas, aposta em tênis com boa estabilidade e amortecimento, voltados para treinos de média a longa distância. Elonglin Tênis de Corrida Masculino Modelo com foco em leveza e conforto para corridas leves ou caminhadas esportivas. Tênis De Corrida Unissex Placa De Carbono Design elegante e ultraleve, sola antiderrapante e placa de carbono embutida para mais velocidade e retorno de energia, ideal para corredores intermediários. Tênis De Corrida Femininos Li-ning Feidian 4 Challenger Fundada pelo ex-ginasta olímpico Li Ning, a marca homônima é uma das maiores marcas esportivas da China. Nos últimos anos, tem investido forte em tecnologias de corrida, como os modelos da linha Feidian — com placa de carbono e alto desempenho, rivalizando com marcas internacionais como Nike e Adidas. Tênis masculino One Mix Voltado para o público jovem e urbano, este modelo conta com suporte em arco, trazendo conforto e alívio da dor, solado antiderrapante, air cushions para absorção macia e de excelente absorção de choque. Além disso, tem tecido respirável e é fácil de amarrar.

O que é a placa de carbono no tênis?

A placa de carbono é uma das inovações mais populares em modelos de tênis de corrida de alta performance. Originalmente associada aos modelos de elite para maratonistas, essa tecnologia está se tornando cada vez mais acessível em modelos como os chineses.

Ela é inserida na entressola do tênis e tem como principal função proporcionar maior propulsão durante a corrida. Dessa forma, funciona como uma espécie de mola e ajuda a transferir a energia do impacto do pé com o solo para o próximo passo.

Isso resulta em um impulso mais eficiente, economizando energia e proporcionando um maior retorno ao corredor, especialmente durante corridas de longa distância.

Os tênis de corrida chineses são, sem dúvida, uma opção viável para quem busca desempenho e preço acessível. Se você procura um tênis de corrida com boa performance e sem gastar uma fortuna, esses modelos podem ser uma excelente escolha.

Então, vale a pena investir em um tênis de corrida chinês? A resposta depende do seu perfil de corredor, mas com a evolução dos modelos e a crescente aceitação do mercado, a probabilidade é que você encontre uma opção que se encaixe bem nas suas necessidades.

