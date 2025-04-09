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Perfumaria

Naxos Xerjoff e outros 10 perfumes masculinos para conhecer

Desde aromas amadeirados e cítricos até notas orientais e frescas, confira fragrâncias em alta no mundo da perfumaria

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 15:33

Públicado em 

09 abr 2025 às 15:33
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Já ouviu falar em perfume de nicho? Descubra mais sobre essas e outras questões neste guia. Crédito: Canva
perfume é mais do que um toque final no visual — é uma assinatura pessoal, uma forma de marcar presença sem dizer uma palavra. E, para os homens que buscam fragrâncias únicas e sofisticadas, o mercado oferece desde opções clássicas até criações de nicho, como o luxuoso Naxos Xerjoff, um perfume intenso e elegante.
Se você quer entender melhor o universo dos perfumes masculinos e descobrir novas fragrâncias (e quem sabe incluir na sua coleção), veja as nossas dicas.

Quais são os 4 tipos de perfume?

Qual é a diferença entre parfum, edp, edt e edc? Descubra neste guia completo. Crédito: Canva
Antes de investir em uma nova fragrância, vale entender a diferença entre os principais tipos de perfumes disponíveis no mercado. Essa classificação é baseada na concentração de óleos essenciais na fórmula — o que influencia na intensidade e na duração da fragrância.

01

Parfum (Extrait de Parfum)

É o tipo com maior concentração de essência, entre 20% e 40%. Dura até 12 horas ou mais na pele.

02

Eau de Parfum (EDP)

Tem entre 15% e 20% de concentração. A duração varia de 6 a 10 horas.

03

Eau de Toilette (EDT)

Concentração entre 5% e 15%. Mais leve, com duração de 4 a 6 horas.

04

Eau de Cologne (EDC)

Tem baixa concentração (2% a 5%) e duração de até 3 horas.

Como fazer o perfume durar mais?

Alguns cuidados simples podem prolongar a fixação do perfume na pele:
  • Aplique em áreas estratégicas, como pescoço, pulsos, parte interna dos cotovelos e atrás das orelhas — locais com maior circulação sanguínea.
  • Hidrate a pele antes da aplicação. Pele seca faz o perfume evaporar mais rápido.
  • Evite esfregar os pulsos após aplicar, pois isso quebra as moléculas da fragrância.
  • Use perfumes no cabelo ou roupa, mas com cuidado: prefira tecidos que não mancham.
  • Guarde o perfume corretamente, longe da luz e do calor excessivo, para preservar a fórmula.
Creme Hidratante Masculino Nivea Men

Creme Hidratante Masculino Nivea Men

Para uma hidratação profunda, com textura leve, não-oleosa e de rápida absorção. Serve para o corpo, rosto, mãos e até pós-barba. Além disso, apresenta vitamina E e é indicado para pele normal à extra-seca.

Hidratante Corporal Malbec Club 200ml

Hidratante Corporal Malbec Club 200ml

Para aqueles que querem combinar o cheiro do clássico perfume Malbec à hidratação da pele. Tem textura leve e é de rápida absorção.

O Boticário Addictive Man Coffee Loção Corporal 200ml

O Boticário Addictive Man Coffee Loção Corporal 200ml

Indicado principalmente para peles mistas, esta é uma loção para ser usada tanto durante o dia quanto à noite. Sua fórmula combina o frescor do cardamomo com a intensidade do âmbar e do café arábica.

Naxos Xerjoff vale o preço?

Em alta, o Xerjoff Naxos é um perfume de nicho que apresenta uma fragrância sofisticada e cheia de complexidade. Considerado o melhor perfume de tabaco e mel pelos apreciadores, a naturalidade e equilíbrio de cada nota apresentada é encantadora. Além disso, tem também uma projeção poderosa e longa duração.
No topo, temos um fragrância fresca de lavanda e limão siciliano, que logo dá lugar às notas principais de tabaco, baunilha e mel, envoltas da fragrância do jasmim sambac. Em uma combinação rica de notas cítricas, florais e amadeiradas, oferece excelente performance e uma experiência olfativa quente, envolvente e sedutora.
A qualidade das matérias-primas, a leveza das notas olfativas e seu equilíbrio, além do prestígio da marca, são refletidos no custo, tornando-o uma escolha ideal para quem deseja algo distinto.
Perfume Xerjoff Naxos Eau De Parfum 100ml

Perfume Xerjoff Naxos Eau De Parfum 100ml

Uma fragrância sofisticada e intensa, que se inicia com a frescura cítrica do bergamota e limão, suavizada por lavanda. No coração, a mistura intrigante de jasmim sambac, canela quente e mel, combinada com o toque macio de cashmere, cria um contraste perfeito entre frescor e suavidade. Sua base amadeirada, composta por folha de tabaco, tonka beans e baunilha, traz um toque acolhedor e persistente.

Indicações de perfumes masculinos para conhecer

Selecionamos uma lista com 10 perfumes masculinos, entre lançamentos e clássicos, que valem a pena conhecer. A lista inclui perfumes de grife e de nicho, para todos os gostos:
Perfume Insurrection I I Wild Masculino 90ml Edt

Perfume Insurrection I I Wild Masculino 90ml Edt

A fragrância vibrante e energizante começa com notas cítricas de grapefruit e laranja, seguidas de uma frescura refrescante de hortelã. As especiarias como canela e rosa trazem um caráter quente e apimentado, enquanto as notas de couro, madeira branca e patchouli formam uma base sofisticada e duradoura. Semelhante ao Xerjoff Naxos, oferece uma combinação divertida, perfeita para quem busca um aroma cítrico e energético, sem ser excessivamente pesado.

Lattafa Fakhar perfume Extrait De Parfum - 100 ml

Lattafa Fakhar perfume Extrait De Parfum - 100 ml

Perfurme árabe em alta por sua qualidade e custo-benefício. A abertura é revigorante com a mistura de maçã, bergamota e gengibre, trazendo frescor e energia. No coração, a lavanda e a sálvia combinam com o toque herbáceo das bagas de zimbro e o floral de gerânio, criando uma sensação de equilíbrio e sofisticação. A base amadeirada, com fava tonka, madeira de âmbar, cedro e vetiver, adiciona profundidade e calor.

Perfume Club De Nuit Intense Da Armaf EDT 105ml

Perfume Club De Nuit Intense Da Armaf EDT 105ml

Inspirado no Creed Aventus, este perfume abre com uma explosão de frutas frescas como abacaxi, bergamota, groselha preta, limão e maçã, criando uma primeira impressão vibrante e alegre. O coração, com bétula, jasmim e rosa, oferece uma fusão floral refinada. As notas de fundo, com almíscar, patchouli, baunilha e âmbar gris, proporcionam uma base calorosa e envolvente.

Jean Paul Gaultier Le Male Elixir 75ml

Jean Paul Gaultier Le Male Elixir 75ml

O Le Male Elixir se apresenta com uma mistura de fava tonka, mel e tabaco, criando uma abertura doce e reconfortante. As notas de lavanda, hortelã e bergamota no coração conferem frescor e equilíbrio. A base, com benjoim e baunilha, oferece uma profundidade quente e doce, resultando em uma fragrância rica, sensual e sofisticada, ideal para ocasiões especiais.

Perfume árabe Lattafa Asad Eau de parfum 100ml

Perfume árabe Lattafa Asad Eau de parfum 100ml

Com um nome que significa "leão" em árabe, Asad exala força e sofisticação. A abertura intensa de pimenta preta, tabaco e abacaxi é aquecida por um coração robusto de patchouli, café e íris. A base, rica em baunilha, âmbar, madeira seca, benjoim e ládano, proporciona uma sensação de mistério e elegância.

Zaad Tradicional Eau De Parfum 95ml - O Boticário

Zaad Tradicional Eau De Parfum 95ml - O Boticário

Um perfume nacional que ganhou o mercado brasileiro. Com notas de bergamota e cedro, Zaad Tradicional oferece uma abertura fresca e elegante. A combinação de bergamota da Itália e cedro dos EUA cria uma fragrância sofisticada e revigorante. A duração prolongada da fragrância faz com que seja uma excelente escolha para quem procura um perfume com notas amadeiradas frescas, ideal para o uso diário.

Eudora Club 6 Exclusive Colônia 95ml

Eudora Club 6 Exclusive Colônia 95ml

A fragrância começa com uma mistura picante de sálvia, pimenta preta e grapefruit, com um toque doce de calda de abacaxi e maçã. No coração, a lavanda e gerânio se encontram com a canela e flor de laranjeira, criando uma sensação floral e picante. A base de cedro, vetiver, patchouli, acorde de single malt, âmbar, caramelo e black diamond confere um acabamento suave e envolvente.

Essencial Ato Deo Parfum Natura Masculino 100 Ml

Essencial Ato Deo Parfum Natura Masculino 100 Ml

Com uma abertura vibrante e picante de bergamota, pimenta preta, laranja e cardamomo, Essencial Ato é uma fragrância marcante e cheia de energia. O coração, com lírio do vale, flor de laranjeira e jasmim sambac, traz uma sensação floral e suave. As notas de fundo de âmbar, vetiver, cedro, sândalo e musgo fornecem uma base amadeirada profunda, tornando esta fragrância perfeita para ocasiões especiais.

Fire Snake - In The Box 100ml

Fire Snake - In The Box 100ml

Inspirado no famoso God of fire, este perfume começa com uma combinação frutada e fresca de manga, limão, gengibre e bagas vermelhas, criando uma entrada vibrante. No coração, as notas amadeiradas e de jasmim adicionam complexidade e refinamento. A base ambarada e amadeirada, com almíscar, cipriol, oud e nargamota, traz uma sensação aconchegante e quente.

Natura Homem Neo 100ml

Natura Homem Neo 100ml

Uma dica de perfume para outono que pode ser usado tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais. Com uma abertura intensa de bergamota, toranja, cardamomo, pimenta preta e rosa, Natura Homem Neo é um perfume vibrante e cheio de energia. Tem coração de cashmeran, cedro e vetiver, além de notas de fundo com tonca, cumarina, musgo e baunilha.

O que é perfume de nicho?

Perfumes de nicho são fragrâncias criadas por marcas independentes ou casas perfumistas que priorizam a arte da perfumaria acima da produção em massa.
Ao contrário dos perfumes de grife (designer), que têm apelo comercial e são lançados por grandes marcas da moda, os perfumes de nicho:
  • Usam matérias-primas mais nobres e raras
  • Têm composições mais ousadas ou artísticas
  • São produzidos em menor escala
  • Costumam ter frascos sofisticados e preços mais elevados
  • São voltados a um público que busca exclusividade e identidade
Seja em busca de exclusividade, frescor para o dia a dia ou intensidade para a noite, há um universo de fragrâncias masculinas a ser explorado. Perfumes como o Naxos Xerjoff mostram que aroma também é arte — e que um bom perfume pode contar uma história, despertar memórias e elevar a autoconfiança.
O importante é experimentar, descobrir as notas que mais combinam com sua personalidade e usar o perfume como uma extensão do seu estilo. Afinal, poucos gestos são tão poderosos quanto deixar um bom rastro por onde você passa.

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