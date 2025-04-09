Naxos Xerjoff e outros 10 perfumes masculinos para conhecer

Já ouviu falar em perfume de nicho? Descubra mais sobre essas e outras questões neste guia. Crédito: Canva

perfume é mais do que um toque final no visual — é uma assinatura pessoal, uma forma de marcar presença sem dizer uma palavra. E, para os homens que buscam fragrâncias únicas e sofisticadas, o mercado oferece desde opções clássicas até criações de nicho, como o luxuoso Naxos Xerjoff, um perfume intenso e elegante.

Se você quer entender melhor o universo dos perfumes masculinos e descobrir novas fragrâncias (e quem sabe incluir na sua coleção), veja as nossas dicas.

Quais são os 4 tipos de perfume?

Qual é a diferença entre parfum, edp, edt e edc? Descubra neste guia completo. Crédito: Canva

Antes de investir em uma nova fragrância, vale entender a diferença entre os principais tipos de perfumes disponíveis no mercado. Essa classificação é baseada na concentração de óleos essenciais na fórmula — o que influencia na intensidade e na duração da fragrância.

01 Parfum (Extrait de Parfum) É o tipo com maior concentração de essência, entre 20% e 40%. Dura até 12 horas ou mais na pele. 02 Eau de Parfum (EDP) Tem entre 15% e 20% de concentração. A duração varia de 6 a 10 horas. 03 Eau de Toilette (EDT) Concentração entre 5% e 15%. Mais leve, com duração de 4 a 6 horas. 04 Eau de Cologne (EDC) Tem baixa concentração (2% a 5%) e duração de até 3 horas.

Como fazer o perfume durar mais?

Alguns cuidados simples podem prolongar a fixação do perfume na pele:

Aplique em áreas estratégicas , como pescoço, pulsos, parte interna dos cotovelos e atrás das orelhas — locais com maior circulação sanguínea.



, como pescoço, pulsos, parte interna dos cotovelos e atrás das orelhas — locais com maior circulação sanguínea. Hidrate a pele antes da aplicação . Pele seca faz o perfume evaporar mais rápido.

. Pele seca faz o perfume evaporar mais rápido. Evite esfregar os pulsos após aplicar, pois isso quebra as moléculas da fragrância.



os pulsos após aplicar, pois isso quebra as moléculas da fragrância. Use perfumes no cabelo ou roupa , mas com cuidado: prefira tecidos que não mancham.



, mas com cuidado: prefira tecidos que não mancham. Guarde o perfume corretamente, longe da luz e do calor excessivo, para preservar a fórmula.



Creme Hidratante Masculino Nivea Men Para uma hidratação profunda, com textura leve, não-oleosa e de rápida absorção. Serve para o corpo, rosto, mãos e até pós-barba. Além disso, apresenta vitamina E e é indicado para pele normal à extra-seca. VER OFERTA NO MERCADO LIVRE VER OFERTA NA AMAZON Hidratante Corporal Malbec Club 200ml Para aqueles que querem combinar o cheiro do clássico perfume Malbec à hidratação da pele. Tem textura leve e é de rápida absorção. VER OFERTA NO MERCADO LIVRE VER OFERTA NA AMAZON O Boticário Addictive Man Coffee Loção Corporal 200ml Indicado principalmente para peles mistas, esta é uma loção para ser usada tanto durante o dia quanto à noite. Sua fórmula combina o frescor do cardamomo com a intensidade do âmbar e do café arábica. VER OFERTA

Naxos Xerjoff vale o preço?

Em alta, o Xerjoff Naxos é um perfume de nicho que apresenta uma fragrância sofisticada e cheia de complexidade. Considerado o melhor perfume de tabaco e mel pelos apreciadores, a naturalidade e equilíbrio de cada nota apresentada é encantadora. Além disso, tem também uma projeção poderosa e longa duração.

No topo, temos um fragrância fresca de lavanda e limão siciliano, que logo dá lugar às notas principais de tabaco, baunilha e mel, envoltas da fragrância do jasmim sambac. Em uma combinação rica de notas cítricas, florais e amadeiradas, oferece excelente performance e uma experiência olfativa quente, envolvente e sedutora.

A qualidade das matérias-primas, a leveza das notas olfativas e seu equilíbrio, além do prestígio da marca, são refletidos no custo, tornando-o uma escolha ideal para quem deseja algo distinto.

Perfume Xerjoff Naxos Eau De Parfum 100ml Uma fragrância sofisticada e intensa, que se inicia com a frescura cítrica do bergamota e limão, suavizada por lavanda. No coração, a mistura intrigante de jasmim sambac, canela quente e mel, combinada com o toque macio de cashmere, cria um contraste perfeito entre frescor e suavidade. Sua base amadeirada, composta por folha de tabaco, tonka beans e baunilha, traz um toque acolhedor e persistente. VER OFERTA

Indicações de perfumes masculinos para conhecer

Selecionamos uma lista com 10 perfumes masculinos, entre lançamentos e clássicos, que valem a pena conhecer. A lista inclui perfumes de grife e de nicho, para todos os gostos:

O que é perfume de nicho?

Perfumes de nicho são fragrâncias criadas por marcas independentes ou casas perfumistas que priorizam a arte da perfumaria acima da produção em massa.

Ao contrário dos perfumes de grife (designer), que têm apelo comercial e são lançados por grandes marcas da moda, os perfumes de nicho:

Usam matérias-primas mais nobres e raras



Têm composições mais ousadas ou artísticas



São produzidos em menor escala



Costumam ter frascos sofisticados e preços mais elevados



São voltados a um público que busca exclusividade e identidade



Seja em busca de exclusividade, frescor para o dia a dia ou intensidade para a noite, há um universo de fragrâncias masculinas a ser explorado. Perfumes como o Naxos Xerjoff mostram que aroma também é arte — e que um bom perfume pode contar uma história, despertar memórias e elevar a autoconfiança.

O importante é experimentar, descobrir as notas que mais combinam com sua personalidade e usar o perfume como uma extensão do seu estilo. Afinal, poucos gestos são tão poderosos quanto deixar um bom rastro por onde você passa.