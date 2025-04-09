Naxos Xerjoff e outros 10 perfumes masculinos para conhecer

Quais são os 4 tipos de perfume?
01
Parfum (Extrait de Parfum)
02
Eau de Parfum (EDP)
03
Eau de Toilette (EDT)
04
Eau de Cologne (EDC)
Como fazer o perfume durar mais?
- Aplique em áreas estratégicas, como pescoço, pulsos, parte interna dos cotovelos e atrás das orelhas — locais com maior circulação sanguínea.
- Hidrate a pele antes da aplicação. Pele seca faz o perfume evaporar mais rápido.
- Evite esfregar os pulsos após aplicar, pois isso quebra as moléculas da fragrância.
- Use perfumes no cabelo ou roupa, mas com cuidado: prefira tecidos que não mancham.
- Guarde o perfume corretamente, longe da luz e do calor excessivo, para preservar a fórmula.
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Indicações de perfumes masculinos para conhecer
O que é perfume de nicho?
- Usam matérias-primas mais nobres e raras
- Têm composições mais ousadas ou artísticas
- São produzidos em menor escala
- Costumam ter frascos sofisticados e preços mais elevados
- São voltados a um público que busca exclusividade e identidade
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