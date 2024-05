15 melhores perfumes importados para comprar em 2024

Imagem ilustrativa de perfumes importados. Crédito: Divulgação

Quando falamos de perfumes importados, é importante entender que mais do que fragrâncias, estamos discutindo autoestima e auto percepção, relações de atração e experiências sensoriais marcantes. Com uma variedade de aromas, desde os florais suaves até os amadeirados intensos, eles têm o poder de deixar uma impressão duradoura, que fica quando você passa.



Seja para dar de presente, se mimar, encontrar o seu 'perfume assinatura', ou ainda aquele que vai te deixar com 'cheiro de rica', neste guia completo do Clube vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre o tema: desde como escolher a fragrância perfeita até como aplicá-la de maneira adequada, e é claro, as nossas indicações.

Por que escolher um perfume importado?

Os perfumes importados são conhecidos por sua alta qualidade e sofisticação. Eles são formulados com ingredientes selecionados e técnicas de fabricação refinadas, resultando em fragrâncias exclusivas. Além disso, muitas marcas de perfumes importados têm uma longa história e tradição na perfumaria, o que confere experiência e um status de prestígio aos seus produtos.

Como escolher o perfume ideal?

Essa pode parecer uma tarefa desafiadora, mas a dica do Clube é buscar conhecer diferentes aspectos dos perfumes antes de fazer sua escolha, e só então perceber qual fragrância que melhor se adapta a você ou à pessoa que você deseja presentear. Para isso, conheça a diferença entre Eau de Parfum, Eau de Toilette e Eau de Cologne e a família olfativa das fragrâncias:

Qual é a diferença entre Eau de Parfum, Eau de Toilette e Eau de Cologne?

Primeiro, é preciso entender que essas são denominações relativas à concentração de essências misturadas à base do perfume e que elas tem impacto no preço final do produto, na fixação e durabilidade na pele.

O Eau de Parfum é aquele que conta com a maior das porcentagens de concentração, variando entre 15% a 20% de essência em sua composição e demorando mais tempo para evaporar, com 4 a 5 horas aproximadas de duração da fragrância; já o Eau de Toilette varia entre 5% a 15%, durando de 3 a 4 horas, e o Eau de Cologne, de 2% a 4%, com duração aproximada de 2 a 3 horas. Vale lembrar que, ainda que um perfume tenha maior concentração, é preciso avaliar a qualidade da essência, que terá ainda mais influência no produto final.

O que são famílias olfativas?

Comumente utilizada como uma classificação de perfumes, as famílias olfativas dizem respeito às características olfativas predominantes.

Hoje existem uma gama de grupos, mas os mais conhecidos são: Aromáticos, que transmitem leveza e frescor, Florais, que dão um ar de delicadeza e sensualidade, Frutais, que referem-se ao caráter jovem e alegre de aromas provenientes das frutas, Cítricos, muito consumidos em países de climas quentes, Amadeirados, muito comuns em perfumes masculinos e unissex, e Orientais, conhecidos por serem mais picantes e explorarem a sensualidade.

Perfumes importados recomendados

Femininos

Narciso Rodriguez For Her Feminino Eau de Toilette

Perfume com notas de madeira, rosa e âmbar. Crédito: Divulgação

Uma fragrância floral amadeirada almiscarada que exala uma combinação sexy e luminosa. Ideal para mulheres que adoram seduzir e deixar sua marca onde quer que vão. Suas notas olfativas florais de rosa e âmbar suave criam uma fragrância quente e intensa, perfeita para eventos sociais ou familiares onde você deseja esbanjar elegância.

Lancôme, La Vie est Belle EDP, Perfume Feminino

Fragrância feminina marcante. Crédito: Divulgação

Uma declaração de felicidade e feminilidade vibrante. Com sua icônica nota da flor Iris, aroma viciante de Patchouli e camada doce e quente de baunilha, é perfeito para ocasiões especiais onde você deseja se sentir radiante e confiante.

Perfume Chloé Feminino Eau de Parfum 75ml

Aroma suave marcante e refrescante. Crédito: Divulgação

A escolha certa para um aroma fresco e delicado. Suas notas florais frescas são ideais para uso diário, oferecendo uma sensação de frescor e delicadeza que complementa qualquer ambiente.

Libre Edp, Yves Saint Laurent

Conheça um dos perfumes importados mais indicados. Crédito: Divulgação

Uma fragrância marcante e sedutora, ideal para ocasiões especiais onde você deseja deixar uma impressão marcante e sedutora. Com sua concentração de Eau de Parfum e aroma floral, é uma escolha irresistível.

Masculinos

212 Vip Black Carolina Herrera - Perfume Masculino Eau De Parfum 200ml

Uma fragrância perfeita para deixar uma impressão. Crédito: Divulgação

Um perfume âmbar amadeirado que oferece excelente fixação, sendo um Eau de Parfum ideal para ser lembrado. Traz um aroma marcante de absinto e uma leveza característica do aroma de lavanda, feito para representar as nuances do masculino.

Perfume Sauvage Masculino Eau de Parfum 100ml

Experiencie uma fragrância forte, impactante e única. Crédito: Divulgação

Uma escolha irresistível para os homens, com sua fragrância fresca e sensual. Perfeito para uso noturno, ir em baladas, dates ou qualquer lugar onde você deseja emanar sensualidade e mistério.

Perfume Masculino Club de Nuit Blue Iconic Armaf Eau de Parfum 105ml

Um importado de destaque, refinado e marcante. Crédito: Divulgação

Um lançamento recente, ideal para ocasiões sociais ou noturnas onde você deseja causar uma boa impressão com uma fragrância cativante e sofisticada. De alta concentração e com notas amadeiradas de Cedro, Patchouli e Ládano.

Hugo Boss Bottled Eau de Toilette, Hugo Boss Boss Bottled

Exale confiança em todas as ocasiões. Crédito: Divulgação

Um clássico elegante para uso diário ou ocasiões especiais, que transmite toda a confiança e sofisticação. Com sua família olfativa oriental e notas de maçã, gerânio, canela e amadeiradas sensuais, é uma escolha versátil e marcante.

Tendências em perfumes árabes

Perfume Oud Mood Lattafa Eau de Parfum 100ml Unissex

Deixe uma impressão com esse perfume. Crédito: Divulgação

Os perfumes árabes são uma indicação do Clube quando se trata de conhecer tendências, ter um ótimo custo benefício e ainda experimentar suas notas características intensas. Esse em especial tem uma fragrância poderosa, com notas de Almíscar adocicado, rosa, açafrão e pimentão, além de caramelo, notas florais e patchouli.

Al Wataniah Sabah Al Ward Edp 100Ml Feminino

Adicione um toque de sofisticação à sua rotina. Crédito: Divulgação

O nome desse perfume significa "rosa matinal coberta de carvalho", e ele transmite isso através de um caráter profundo, enigmático e sedutor, com notas de tangerina, pimenta rosa, além de cacau, flor de laranjeira e jasmim.

Al Wataniah Watani Edp 100Ml, Al Wataniah

Saiba mais sobre a experiência olfativa de perfumes árabes. Crédito: Divulgação

Um Eau de Parfum feminino com fragrância frutal oriental que exala sofisticação e elegância desde o frasco até o aroma no corpo, com notas de cabeça tropicais e frutadas seguidas de um coração floral e um fundo almiscarado.

Eau de Parfum Lattafa Fakhar para mulheres, 100 ml

Destaque-se da multidão com essa fragrância. Crédito: Divulgação

Perfume leve e frutado, com alta concentração e fixação e notas de bergamota, lírio e romã que se destacam, sem deixar de transparecer notas de meio como rosa, jasmim e madressilva.

Asad EDP - Eau De Parfum Unissex 100 ml

Descubra como revelar sua autenticidade. Crédito: Divulgação

Com um aroma muito procurado entre os apreciadores, este perfume unissex exala a baunilha em notas exclusivas, contando também com notas de âmbar, pimenta preta, abacaxi e tabaco.

Yara by Lattafa Perfumes | Eau De Parfum - 100ml | - Women

Deixe uma impressão inesquecível com essa fragrância sofisticada. Crédito: Divulgação

Perfume concentrado com notas de orquídea, baunilha e tangerina, é uma expressão da feminilidade. Promete encantar em quaisquer ambientes, não deixando de trazer um toque cítrico e frescor.

Khamrah EDP - Eau De Parfum Unissex 100 ml

Explore o mundo dos perfumes árabes. Crédito: Divulgação

Outra fragrância unissex para a lista, esta tem um toque exclusivo e mix únicos de baunilha e notas quentes, doces e amadeiradas.

4 dicas para maior fixação

01 Aplique nas áreas corretas O perfume atua melhor quando aplicado em áreas do corpo de maior circulação do sangue, de forma que o calor ajuda a intensificar a fragrância. Além do pescoço, alguns pontos indicados são: atrás das orelhas, nos pulsos, na dobra dos cotovelos e joelhos. 02 Não fique muito perto na hora de borrifar Isso pode fazer com que o perfume seja desperdiçado ou ainda não se espalhe pelo corpo. O ideal é ficar a uma distância de em média 15 a 20 cm da pele. 03 Não esfregue Para ter o melhor resultado, o ideal é deixar o perfume secar naturalmente, já que o ato de esfregar os pontos de aplicação pode fazer com que as moléculas da fragrância sejam quebradas e o aroma perdido ou alterado. 04 Hidrate o corpo Uma dica de ouro do clube para aumentar a fixação do seu perfume. Uma pele hidratada retém o aroma por mais tempo. Então, antes de aplicar o perfume, opte por passar hidratantes sem cheiro ou da mesma linha olfativa.

Com este guia completo, você está pronto para explorar os aromas exclusivos e encontrar a fragrância perfeita. Experimente diferentes aromas, descubra suas notas favoritas e mergulhe em uma experiência sensorial exclusiva.

