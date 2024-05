7 produtos para tratar cabelos cacheados porosos e ressecados

Confira dicas de produtos para recuperar a saúde dos seus fios. Crédito: Divulgação

O cabelo cacheado, com suas curvas e espirais únicas, é um símbolo de beleza e individualidade. Com os cuidados certos, ele pode ter um grande impacto na sua autoestima, realçando seu brilho natural e fomentando sua confiança. Contudo, ele traz também desafios específicos, principalmente em relação à porosidade e ao ressecamento.

Por isso, vamos explorar o que é cabelo poroso e ressecado, por que acontece e como resolver esse problema, além de destacar produtos recomendados.

O que é um cabelo poroso?

Imagem ilustrativa de cabelo poroso. Crédito: Divulgação

A porosidade é um aspecto natural do cabelo: ele refere-se a abertura da cutícula. Mas então, qual é o problema? Quando exposto a condições como altas temperaturas e químicas, ou até devido a falta de uma rotina de cuidados, a cutícula dos fios foge desse parâmetro 'padrão' de abertura, o que dificulta a retenção não só de água, como também de diversos nutrientes. Isso resulta em fios opacos, fracos e ressecados, propensos à quebra, queda e frizz.

Tipos de porosidade capilar

01 Baixa Porosidade O cabelo com baixa porosidade refere-se aquele que tem a cutícula mais fechada, impedindo que a água e os nutrientes adentrem o fio propriamente. Normalmente se dá pelo excesso de proteína presente nele, o que pode tornar o fio mais rígido e dificulta a ação de cremes e óleos. Para tratar, deve-se investir em produtos de hidratação profunda e umectações. 02 Média Porosidade É o padrão saudável de porosidade. Os fios ficam entreabertos, recebem e retém produtos com facilidade. Aqui, a dica é apenas manter a sua rotina de cuidados capilares e hidratação regular para deixar seu cabelo com aspecto brilhoso e de leveza. 03 Alta Porosidade O grande perigo para os cabelos cacheados e crespos é a alta porosidade. Aqui, os fios apresentam baixa taxa de proteína, ficando muito abertos e enfraquecidos, e por isso, tem uma rápida perda de hidratação e nutrientes. A dica de tratamento é apostar em produtos de acidificação e reconstrução capilar onde a proteína se destaque, assim, ela repõe a massa dos fios.

Como identificar a porosidade do fio?

Um teste simples para fazer uma primeira avaliação pode ser feito com um copo de água. Basta colocar alguns fios no recipiente e esperar para avaliar o que acontece. Como o fio com baixa porosidade tem dificuldade de absorver água, ele deve boiar no copo ou ficar mais próximo da superfície. Já a média porosidade absorve normalmente o líquido, tendendo a ficar no meio.

Por fim, o de alta porosidade absorve em excesso, apesar de não reter a água. Por isso, se este último for o seu caso, ele deve se encontrar no fundo do copo. No mais, para ter certeza da classificação do fio, o Clube indica que preste atenção á sinais como frizz e ressecamento ou recorra a um profissional para a avaliação.

Causas e características do ressecamento dos fios

O ressecamento capilar de cabelos cacheados tem como causa aspectos como fatores ambientais, como exposição ao sol e poluição, tratamentos químicos e uso de calor, como secadores sem protetor térmico. Mas para além disso, uma especificidade do cabelo cacheado é que ele de fato tende a ser mais ressecado por causa da estrutura natural dos fios, que dificulta a distribuição do óleo natural.

Nesse sentido, algumas características do cabelo ressecado a se ficar de olho são a opacidade, fragilidade e frizz em excesso, além do fato de ficarem mais quebradiços.

Qual é a diferença entre um cabelo poroso e um cabelo ressecado?

A diferença entre um cabelo poroso e um cabelo ressecado está nas características e causas de cada condição, embora ambos possam estar relacionados, uma vez que a dificuldade do fio de reter a umidade (porosidade) possa levar ao ressecamento.

O cabelo poroso, como destacamos, é relativo a abertura da cutícula e à capacidade dela de absorver água e nutrientes, tendo diferentes tipos de tratamento a depender da porosidade. Por exemplo, um cabelo ressecado pode ser tratado com máscaras de hidratação profunda. Já um cabelo com alta porosidade não conseguiria reter essa hidratação e necessitaria primeiro de um processo de reconstrução do fio.

Produtos recomendados pelo Clube

Widi Care Infusão 2.0 Acidificante - Controle De Ph

Conheça a função do acidificante na reparação dos fios. Crédito: Divulgação

Um bom acidificante é a chave para tratar de cabelos porosos. Ele não só ajuda a reestabelecer o pH do cabelo, que é naturalmente mais ácido, como também atua no brilho, maciez, controle de quebra e fortalecimento dos fios, também prevenindo pontas duplas e ressecamento. Este em especial é a indicação do Clube por ter eficácia comprovada pela nossa curadoria, além de ser vegano, livre de parabenos, sulfatos, petrolatos e silicones e com ativos 100% vegetais.

Leave-in Spray Hidratei

Proteja seu cabelo dos raios UV . Crédito: Divulgação

Este produto atua principalmente na prevenção de fios porosos ou ressecados causados por exposição excessiva ao sol. É um spray multifuncional e leave-in, que protege contra raios UV e hidrata o cabelo da raiz às pontas.

Eudora Siàge Hair-Plastia

Renove seus fios com uma hidratação poderosa. Crédito: Divulgação

Principalmente indicado para cabelos ressecados ou com baixa porosidade, essa potente máscara capilar atua de forma a corrigir as lesões do fio, oferecendo uma hidratação tridimensional. Perfeita para trazer de volta o brilho ao seu cabelo e para acrescentar a sua rotina de cuidados.

Protetor Térmico Líquido Tresemmé Blindagem Antifrizz

Garanta a proteção dos fios e um cabelo livre de frizz. Crédito: Divulgação

Um produto indicado por atuar na prevenção dos cabelos porosos e ressecados, uma vez que os protege de uma de suas principais causas: o calor em excesso. Se você é uma pessoa que frequente utiliza secadores ou difusores, lembre-se de proteger os fios antes desses processos. Nesse quesito, a indicação do Clube é este, que suporta até 230ºC, previne o frizz e é utilizado por profissionais.

Lola Cosmetics, Morte Súbita - Máscara Super Hidratante

Conheça máscaras para hidratação profunda. Crédito: Divulgação

Uma das máscaras hidratantes mais vendidas. Muito indicada para cabelos porosos e ressecados não só por oferecer uma hidratação intensa, como também por ser rica em proteínas e aminoácidos, que reparam e protegem os fios.

Kit Bio Extratus Shitake

Aproveite um kit de reconstrução recomendado. Crédito: Divulgação

Para fios com alta porosidade, um poderoso kit de reconstrução para restaurar toda a força, saúde e brilho do seu cabelo. Contendo Shampoo, Condicionador e Máscara de 1L/Kg e ainda um finalizador de 200g, repare toda a estrutura capilar com proteínas, vitaminas E, B, C e D e sais mineirais.

Conhecer a relação entre porosidade e ressecamento é fundamental para identificar a natureza e estado do seu fio, e assim conseguir cuidar, de forma adequada, dos cabelos cacheados. Nesse sentido, compreender as características únicas dos fios cacheados e as melhores práticas pode transformar a saúde e a aparência dos cachos.

Por isso, a adoção de uma rotina de cuidados personalizada, focada em hidratação, proteção e reconstrução é a chave ora para recuperar o fio, ora para manter os cachos saudáveis, definidos e cheios de vida.

