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Cuidados

Porosidade capilar: saiba como identificar e tratar os fios

A alta porosidade pode prejudicar a adesão de tratamentos e causar danos aos cabelos. Especialistas explicam o que é, quais são as causas e como prevenir

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 18:47
Mulher insatisfeita com o cabelo; preocupada; estressada
Adotar um cronograma capilar está entre as dicas da especialista. Crédito: Freepik
Adotar uma rotina de cuidados com o cabelo é essencial, pois pode evitar vários problemas que alteram a saúde e a beleza dos fios, entre eles a alta porosidade. O que determina o tipo de porosidade que seus cabelos possuem é a facilidade com que a água ou qualquer outra substância (óleo, sujeira ou produtos químicos) interage com a camada mais externa do fio, conhecida como cutícula. Ou seja, a capacidade de absorção e retenção de tratamentos.
A cutícula capilar desempenha um papel na porosidade do cabelo, porque atua como uma barreira protetora para a haste capilar. A cutícula pode ser danificada pelo calor, manipulação excessiva ou produtos químicos. Danos à cutícula podem alterar a porosidade do cabelo, explica a dermatologista Paola Pomerantzeff.
"A cutícula pode ser danificada pelo calor, manipulação excessiva ou produtos químicos. Danos à cutícula podem alterar a porosidade do cabelo"
Paola Pomerantzeff - Dermatologista
De acordo com a médica, existem níveis de porosidade: alta, média e baixa. Embora a porosidade média seja ideal, porque contém a quantidade mais saudável de umidade, nenhuma delas é necessariamente ruim e o uso de produtos projetados especificamente para o seu nível de porosidade deixará o cabelo com a melhor aparência.

CAUSAS

É importante saber que o nível de porosidade é inicialmente baseado em genética, mas isso não significa que não possa mudar com o tempo devido a fatores externos. As cutículas podem fundir-se, abrir-se ou danificar-se com base em processos químicos (permanentes, relaxantes e corantes), ferramentas térmicas ou exposições ambientais.
Mesmo o atrito excessivo de lenços, chapéus e amassados pode mudar o relacionamento da camada externa com a umidade. Portanto, esteja consciente de como tratar o seu cabelo e o conheça um pouco melhor. Assim ficará mais fácil mantê-lo saudável e bonito, finaliza a médica.

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COMO IDENTIFICAR SEU NÍVEL DE POROSIDADE

"As cutículas são como as escamas, quanto mais levantadas, mais poroso é seu cabelo"
Ariel Mainardi  - Cabeleireira
Você não precisa inventar um experimento científico ou ir ao salão de beleza mais próximo para descobrir a porosidade do cabelo. Existem testes que você pode fazer em casa.
Ariel Mainardi é cabeleireira e atua na área há seis anos. Ela explica que a porosidade tem a ver com a capacidade de absorção e retenção de tratamentos. As cutículas são como as escamas, quanto mais levantadas, mais poroso seu cabelo é, quanto mais baixas, menos poroso, explica.
É possível identificá-la passando o dedo nos fios e sentindo o nível de ressecamento e elasticidade do fio, cabelos mais opacos, com baixa absorção de produtos e tratamentos (hidratação, nutrição e reconstrução), complementa.

PREVENÇÃO E TRATAMENTOS

A profissional explica que muitas pessoas têm o cabelo poroso naturalmente, por fator genético. Apesar disso, a alta porosidade significa que as cutículas estão soltas a ponto de o seu cabelo ter pequenas lacunas e buracos.
Para prevenir e para não aumentar a porosidade capilar, devemos reduzir o uso de secador e chapinha. Em caso de ter feito descoloração ou coloração, sempre fazer um cronograma capilar, usar  produtos liberados  (sem sulfatos, parabenos, petrolatos), interromper o uso de químicas como relaxamentos e alisantes, além de utilizar sempre um leave in com proteção solar para ir à praia e piscina, orienta Ariel.
Para o tratamento caso a alta porosidade já tenha sido identificada, as recomendações são adotar um cronograma capilar, contendo nutrição, reconstrução e hidratação. Mas indico sempre ir a um profissional para identificar o porquê de o seu cabelo estar poroso. Ele saberá indicar o melhor tratamento, e troca de produtos utilizados no dia a dia se necessário, finaliza a cabeleireira.

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