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10 mitos e verdades na relação entre a Covid-19, pele, cabelos e unhas

É preciso prender o cabelo? E as unhas, é essencial mantê-las curtas? É fundamental tirar a barba? A Sociedade Brasileira de Dermatologia esclarece dúvidas importantes com o objetivo de evitar impactos gerados pela desinformação sobre a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 07:59

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 07:59

8 truques para fazer o perfume durar mais tempo na pele
É preciso manter o cabelo limpo e hidratar a pele reduz os danos do álcool 70%. Crédito: Pixabay
O crescimento das contaminações pelo novo coronavírus, é real no Brasil e no mundo. Mas em tempos de fake news, é importante estar atento. Várias informações circulam na internet, redes sociais e aplicativos de troca de mensagens, como o Whatsapp, muitas vezes incompletas ou mal-intencionadas.
Para esclarecer dúvidas e orientar a população, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) elencou 10 perguntas e respostas que envolvem pele, cabelos e unhas e informa o que é mito ou verdade.
"Estamos desenvolvendo diferentes protocolos e orientações para dermatologistas e pacientes"
Sérgio Palma - Médico dermatologista e Presidente da SBD
"A instituição está atenta a todas as informações sobre o novo coronavírus. Estamos desenvolvendo diferentes protocolos e orientações para dermatologistas e pacientes, além de já termos publicado vários conteúdos sobre o tema nas redes sociais e no nosso site institucional", explica o médico dermatologista Sérgio Palma, presidente da SBD.

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Pacientes com hanseníase não precisam parar protocolo de tratamento? - É VERDADE

Essa é a principal forma de desinfectar a pele em geral. Portanto, intensifique a lavagem, principalmente, do rosto, mãos e braços.
Siga o passo a passo: 1- álcool em gel 70% medicinal; 2- hidratante; 3- protetor solar; 4- repelente; 5- cosméticos.
Sim, porém, apesar da eficácia, seu uso em excesso resseca a pele. Faça uso apenas quando não for possível lavar as mãos e o braço com água e sabão.
Não há, até o momento, relação de uso do medicamento em pacientes com acne e riscos de infecção ou de alteração na evolução do microorganismo causador da Covid-19. Portanto, atualmente, orienta-se a manutenção do tratamento em curso.
Essa é uma orientação válida para os médicos que, geralmente, colocam a mão no cabelo e, após, na máscara. Para a população a medida não possui eficácia. O importante é manter os fios limpos.
Cortar as unhas, pelo menos neste momento, facilitará a limpeza, principalmente na parte de baixo, onde é difícil de higienizar adequadamente. Unhas muito longas, sejam naturais ou artificiais, comprometem a limpeza total das mãos, umas das principais regiões do corpo que entram em contato com superfícies.
A SBD orienta utilizar o álcool em gel 70% medicinal e nunca o de limpeza doméstica. Receitas caseiras também não funcionam
Retirar a barba facilita a limpeza e higiene na região, no entanto, não é preciso raspá-la. O importante é redobrar a limpeza e higiene da pele e pelo da área com água e sabão.
A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada, mas ela não previne contra o novo coronavírus. Mas a vacinação evita que mais de uma epidemia aconteça ao mesmo tempo no país e garante que menos casos que necessitem de cuidados intensivos, aumentando os leitos para quem contrair a doença. No entanto, a recomendação é manter as vacinas em dia.
A orientação da SBD é que o protocolo de tratamento do Programa de Saúde Pública, sob responsabilidade do Ministério da Saúde (MS), seja mantido. Até o momento, não existem conhecimentos científicos disponíveis de interações do coronavírus com os protocolos clínicos da doença.

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