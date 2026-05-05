Polícia descobriu fotos de alunos com porteiro em operação no ES em que filho era alvo

O porteiro de uma escola particular na Grande Vitória, preso em operação policial contra exploração sexual infantil, tinha fotos de alunos de outro colégio onde ele havia trabalhado como monitor por 16 anos. As imagens mostravam crianças e adolescentes uniformizadas, mas com foco nas partes íntimas das vítimas, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (5) durante coletiva da Polícia Civil do Espírito Santo.





O conteúdo que estava no celular do suspeito, assim como outros materiais identificados como abusivos, foi descoberto por acaso. O alvo da medida policial era o filho do homem, também investigado pelo mesmo crime.





A operação faz parte das ações do Maio Laranja, mês destinado ao combate ao abuso e exploração sexual infantil. O nome dele, o bairro e cidade onde ocorreu a prisão não foram divulgados para preservar as identidades das vítimas.





A investigação contra o filho do porteiro começou em fevereiro deste ano, após um alerta internacional apontar que um jovem de 22 anos havia compartilhado dezenas de arquivos de exploração sexual infantil no Espírito Santo.





O material foi identificado por uma organização que monitora atividades ilegais em plataformas digitais. “O relatório indicava que um usuário tinha feito o upload de 76 arquivos”, explicou o chefe da Divisão Patrimonial (DRCCP) e titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade.





O jovem foi preso no dia 26 de abril. No dia seguinte, segunda-feira (27), durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa dele, os policiais passaram a desconfiar do comportamento do pai, de 48 anos.