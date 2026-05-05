Polícia descobriu fotos de alunos com porteiro em operação no ES em que filho era alvo

Errata
O título dizia equivocadamente que fotos com porteiro foram descobertas quando polícia iria prender filho dele. Mas, na verdade, foi quando as autoridades faziam busca e apreensão na casa do rapaz, que já estava preso, em busca de materiais de exploração sexual infantil. A informação foi corrigida.
O porteiro de uma escola particular na Grande Vitória, preso em operação policial contra exploração sexual infantil, tinha fotos de alunos de outro colégio onde ele havia trabalhado como monitor por 16 anos. As imagens mostravam crianças e adolescentes uniformizadas, mas com foco nas partes íntimas das vítimas, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (5) durante coletiva da Polícia Civil do Espírito Santo.
O conteúdo que estava no celular do suspeito, assim como outros materiais identificados como abusivos, foi descoberto por acaso. O alvo da medida policial era o filho do homem, também investigado pelo mesmo crime.
A operação faz parte das ações do Maio Laranja, mês destinado ao combate ao abuso e exploração sexual infantil. O nome dele, o bairro e cidade onde ocorreu a prisão não foram divulgados para preservar as identidades das vítimas.
A investigação contra o filho do porteiro começou em fevereiro deste ano, após um alerta internacional apontar que um jovem de 22 anos havia compartilhado dezenas de arquivos de exploração sexual infantil no Espírito Santo.
O material foi identificado por uma organização que monitora atividades ilegais em plataformas digitais. “O relatório indicava que um usuário tinha feito o upload de 76 arquivos”, explicou o chefe da Divisão Patrimonial (DRCCP) e titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade.
O jovem foi preso no dia 26 de abril. No dia seguinte, segunda-feira (27), durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa dele, os policiais passaram a desconfiar do comportamento do pai, de 48 anos.
Atitude suspeita levou à descoberta
Segundo a Polícia Civil, o homem apresentou versões contraditórias e tentou dificultar o acesso aos aparelhos eletrônicos. O celular do filho, por exemplo, foi encontrado dentro de roupas. Já o telefone dele estava escondido em um armário da casa. Diante da situação, os policiais decidiram verificar o conteúdo do aparelho.
Ainda segundo a polícia, no celular dele, também foram identificadas imagens de jovens em banheiros, o que levanta a suspeita de registros feitos com câmeras ocultas.
De acordo com as investigações, o homem trabalhou por 16 anos como monitor em uma escola e, atualmente, atuava como porteiro em outra instituição. A suspeita é de que ele tenha se aproveitado da função para produzir as imagens.
"No entanto, a gente não localizou, fotos de estudantes com uniforme da escola onde ele trabalhava atualmente. Somente após todo o exame pericial feito no aparelho celular é que vamos comprovar se ele também cometia os crimes no atual emprego", esclareceu o delegado.
Durante o depoimento, ele negou os crimes e tentou atribuir a responsabilidade ao filho. “Ele se mostrou muito frio e tentou transferir a responsabilidade, mas as evidências estavam no aparelho dele”, disse Brenno Andrade.
Investigação continua
O porteiro foi preso por armazenamento de material de abuso sexual infantil e também vai responder por importunação sexual. Os aparelhos apreendidos serão analisados pela perícia, que deve ajudar a esclarecer a extensão dos crimes e a possível ligação entre pai e filho.