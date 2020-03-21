Quarentena: dicas para manter a rotina de beleza sem sair de casa

Mantenha sua beleza em dia durante a quarentena. Crédito: Pinterest

A recomendação é ficar em casa, é hora de desenvolver os talentos relacionados à beleza que você nem sabia que tinha para se cuidar nesse período de quarentena. Além disso, cuidar de si neste momento pode ser até terapêutico. Por isso, reunimos algumas dicas de especialistas para você manter em dia sua rotina de beleza sem sair de casa.

Dicas caseiras para cuidar do cabelo

A cabeleireira Alana Diniz traz a boa notícia de que a hidratação é o mais fácil de conseguir, pois normalmente os cremes que as pessoas têm em casa são hidratantes: a base de aloe vera e pantenol. Eles podem ser usados como base pra uma nutrição ou reconstrução, acrescentando algum óleo vegetal ou queratina líquida, complementa.

Com outros elementos que você provavelmente tem em casa, a profissional recomenda a nutrição com azeite ou óleo de coco extra virgem. Acompanhe o passo a passo:

Aplique o óleo nas pontas do cabelo, deixando-o agir por algumas horas.

Na hora do enxágue, use condicionador-shampoo-condicionador. Porque se aplicar o shampoo direto sobre o óleo pode causar efeito reverso, ressecando o cabelo.

Essa nutrição pode ser feita, no máximo, 1x por semana, seguindo aquela regrinha de que tudo em excesso faz mal, alerta Alana.

Outra dica da profissional é fazer uma higienização e acidificação caseira. E, claro, a fada deu a receitinha com o que você vai precisar e como deve fazer:

O shampoo caseiro é feito com 1 copo de água e 1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio, derramado sobre o couro cabeludo. É ótimo para deixar os cabelos mais soltinhos, também deixa o couro limpinho e ajuda no trato de algumas patologias do couro, mas não recomendo que se faça com muita frequência

O condicionador caseiro é feito com 1 copo de água e 1 colher de sopa de vinagre, misturado e derramado sobre os fios. É ótimo para voltar o cabelo para o pH natural (ácido), principalmente loiros/descoloridos. Pode ser usado após o enxágue do shampoo caseiro ou após o uso de alguma máscara hidratante.

É preciso ter cuidado e respeitar a quantidade: vinagre demais na solução aquosa pode também criar um efeito reverso nos cabelos, além do cheiro forte, conclui Alana.

Sobrancelha OK

Aproveite o pouco contato com outras pessoas para deixar a sobrancelha crescer e alcançar aquele formato que você sempre quis. Além da chance de experimentar, fazendo isso você não corre o risco de estragar o trabalho da sua designer tirando de onde não devia. A recomendação é usar uma máscara de cílios incolor para manter os fios no lugar sem se render à tentação de retirar os pelinhos que nascem.

Em entrevista à Revista Quem, a especialista Denise ronda sugere que se utilize o período para fazer um detox de maquiagens que você costuma usar para corrigir as sobrancelhas. A saúde dos pelos vai agradecer por esse tempo de respiro.

Cuidados com as unhas

A designer de unhas Ingrid Leonardo recomenda o uso de luvas ao realizar os trabalhos domésticos que envolvam materiais de limpeza pesados, como cloro. É indicada também a utilização de óleos ou cremes ao redor da cutícula para mantê-la hidratada, além do uso de base ou esmalte extrabrilho após remover o excesso de cutícula, complementa.

Para unhas artificiais