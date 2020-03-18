Está em quarentena? Personal ensina treino para fazer em casa

Embora no Brasil ainda não se viva uma realidade de quarentena como na Europa e como foi na China, onde locais públicos são fechados e aglomerações são proibidas por decreto, confinando compulsoriamente as pessoas em casa, as recomendações do Ministério da Saúde já são de um maior isolamento para prevenir a propagação e o contágio do coronavírus com maior gravidade no país.
Mas para aqueles que já se encontram em quarentena voluntária ou que estão propensos a desde já seguir as orientações e evitar lugares públicos, como manter os treinos e a boa forma mesmo em casa?
O personal trainer Rafa Moreira, que treina celebridades no Brasil como a cantora Kelly Key - e tem clientes online na Europa, Estados Unidos e Ásia através do seu método RMax - revela que é possível em tempos de isolamento conseguir manter a forma ou até mesmo entrar em forma através de treinos realizados em casa: Sim é possível manter ou melhorar a forma física com treinos em casa. Exercícios calistênicos, feitos com o peso do próprio corpo, por exemplo, são bastante benéficos em situações como essa para se manter em forma. A calistenia é uma ótima opção para quem não consegue ir a academia ou até mesmo não consigam pagar por uma academia.
Coronavírus e o isolamento
Especialistas na área da infectologia e o próprio Ministério da Saúde apontam que a situação no Brasil deve se agravar brevemente. Com isso, pode acontecer de o país ter de adotar medidas mais severas para evitar o contágio: "pode ser que em algumas semanas algumas coisas tenham de ser fechadas ao público e a academia é uma delas, até por ser um lugar mais propício ao contágio, por ser fechado, com ar condicionado e com equipamentos que todos põem a mão, sejam pesos ou aparelhos. Mas a experiência do treino online tem se mostrado efetiva, seja em situações emergenciais ou não. Tenho alunos ao redor do mundo em países que já estão em quarentena e com as pessoas impossibilitadas de ir a academia, como Coréia do Sul, Polônia, Portugal e Japão, onde as pessoas já não podem ir a academia porque foram fechadas, o treino em casa é a única opção.
Treinar em casa dá resultado?
No entanto, Rafa Moreira revela que há um limite para os resultados dos treinos feitos em casa: É preciso sermos muito claros e transparente sobre treinos em casa. Os treinos feitos em casa dão ótimos resultados mas não se pode fazer comparações com treinos com aparelhos na academia. O treinamento em casa pode ser excelente para melhorar estética, forma física e composição corporal, dá grandes resultados, mas o corpo é adaptável e chega um ponto que é necessário uma sobrecarga para continuar evoluindo. Pessoas destreinadas e que não tem o costume de realizar atividade física têm ótimos resultados nos primeiros meses, mas há um limite de evolução.
Ganhe mais saúde com treinos em casa
O especialista também aponta a importância de se manter ativo no período de quarentena: É importante saber que é bom para a saúde se manter ativo e continuar os treinos em casa. Pensando nisso eu estou disponibilizando aulas do meu método RMax no YouTube para ajudar as pessoas que não tiverem condições de ir a academia a terem acesso a um treino de curta duração, intenso e que possam fazer sozinhas sem contato com outras pessoas, reduzindo o risco de sofrerem contágio ou de propagar o vírus. Assim, treinar em casa deixa de ser uma questão estética para se tornar uma questão de saúde.
Recomendações
Apesar da importância de se manter ativo no período de quarentena, Rafa Moreira salienta que todo exercício deve ter orientação profissional para evitar lesões e danos: "Não é recomendado sair fazendo exercícios em casa de qualquer jeito. O ideal é ter um acompanhamento profissional.Todo e qualquer tipo de exercício precisa ser feito com orientação para diminuir o risco de lesões. Embora exercícios feitos em casa não tenham a mesma sobrecarga dos realizados em academia há o risco de lesões, ainda que menor. Ainda que você execute os exercícios usando o peso do corpo, na calistenia, se não for feito da forma correta pode ocasionar em lesões. Por isso desenvolvi o meu método de ensino a distância, o RMax, onde faço correções pontuais com o aluno que está replicando a aula em casa para evitar lesões.