Está em quarentena? Personal ensina treino para fazer em casa

Exercícios calistênicos, feitos com o peso do próprio corpo, por exemplo, são bastante benéficos Crédito: shutterstock

Embora no Brasil ainda não se viva uma realidade de quarentena como na Europa e como foi na China, onde locais públicos são fechados e aglomerações são proibidas por decreto, confinando compulsoriamente as pessoas em casa, as recomendações do Ministério da Saúde já são de um maior isolamento para prevenir a propagação e o contágio do coronavírus com maior gravidade no país.

Mas para aqueles que já se encontram em quarentena voluntária ou que estão propensos a desde já seguir as orientações e evitar lugares públicos, como manter os treinos e a boa forma mesmo em casa?

O personal trainer Rafa Moreira, que treina celebridades no Brasil como a cantora Kelly Key - e tem clientes online na Europa, Estados Unidos e Ásia através do seu método RMax - revela que é possível em tempos de isolamento conseguir manter a forma ou até mesmo entrar em forma através de treinos realizados em casa: Sim é possível manter ou melhorar a forma física com treinos em casa. Exercícios calistênicos, feitos com o peso do próprio corpo, por exemplo, são bastante benéficos em situações como essa para se manter em forma. A calistenia é uma ótima opção para quem não consegue ir a academia ou até mesmo não consigam pagar por uma academia.

Coronavírus e o isolamento

Especialistas na área da infectologia e o próprio Ministério da Saúde apontam que a situação no Brasil deve se agravar brevemente. Com isso, pode acontecer de o país ter de adotar medidas mais severas para evitar o contágio: "pode ser que em algumas semanas algumas coisas tenham de ser fechadas ao público e a academia é uma delas, até por ser um lugar mais propício ao contágio, por ser fechado, com ar condicionado e com equipamentos que todos põem a mão, sejam pesos ou aparelhos. Mas a experiência do treino online tem se mostrado efetiva, seja em situações emergenciais ou não. Tenho alunos ao redor do mundo em países que já estão em quarentena e com as pessoas impossibilitadas de ir a academia, como Coréia do Sul, Polônia, Portugal e Japão, onde as pessoas já não podem ir a academia porque foram fechadas, o treino em casa é a única opção.

Treinar em casa dá resultado?

No entanto, Rafa Moreira revela que há um limite para os resultados dos treinos feitos em casa: É preciso sermos muito claros e transparente sobre treinos em casa. Os treinos feitos em casa dão ótimos resultados mas não se pode fazer comparações com treinos com aparelhos na academia. O treinamento em casa pode ser excelente para melhorar estética, forma física e composição corporal, dá grandes resultados, mas o corpo é adaptável e chega um ponto que é necessário uma sobrecarga para continuar evoluindo. Pessoas destreinadas e que não tem o costume de realizar atividade física têm ótimos resultados nos primeiros meses, mas há um limite de evolução.

Ganhe mais saúde com treinos em casa

O especialista também aponta a importância de se manter ativo no período de quarentena: É importante saber que é bom para a saúde se manter ativo e continuar os treinos em casa. Pensando nisso eu estou disponibilizando aulas do meu método RMax no YouTube para ajudar as pessoas que não tiverem condições de ir a academia a terem acesso a um treino de curta duração, intenso e que possam fazer sozinhas sem contato com outras pessoas, reduzindo o risco de sofrerem contágio ou de propagar o vírus. Assim, treinar em casa deixa de ser uma questão estética para se tornar uma questão de saúde.

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