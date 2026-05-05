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Rumo à Glória Eterna

Com capixaba brilhando, Vasco goleia e avança para quartas da Libertadores de beach soccer

Capixaba Breno Xavier marca duas vezes na vitória cruz-maltina sobre o Dávila, do Chile

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 23:29

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

04 mai 2026 às 23:29
Vasco vence na Libertadores de futebol de areia
Vasco vence na Libertadores de futebol de areia Victor Kos - @vh_kos / Vasco Beach Soccer

 O Vasco garantiu mais uma vitória na Libertadores de futebol de areia. Enfrentando o Dávila-CHI, na noite desta segunda-feira, o cruzmaltino triunfou por 7 a 2 na segunda partida da competição disputada na praia de Itapuã, em Vila Velha, e confirmou matematicamente a classificação para as quartas de final. O capixaba Breno Xavier foi um dos destaques da partida, ao marcar duas vezes no terceiro tempo de jogo, e saiu ovacionado pela torcida presente na arena.


O jogo começou movimentado e com o ritmo intenso que se esperava das duas equipes, consideradas as melhores do grupo. Aos 9 minutos, o goleiro Rafa Padilha petecou na sua área e acertou um belo chute no ângulo do gol adversário para abrir o placar. Um minuto depois, a rede balançou novamente. Pedro Lucas, recebeu bom passe na entrada da área e sozinho, finalizou sem chances para o arqueiro chileno. Há dois minutos do fim do primeiro período, o camisa 10 apareceu mais uma vez, após jogada ensaiada de bola parada, para fazer 3 a 0. A segunda etapa foi mais estudada de ambos os lados, com os dois times construindo e criando boas chances, mas sem aumentar o número no marcador.

Mas, no terceiro e último tempo, mudança de cenário. Logo no começo, o Vasco transformou o placar em goleada ao anotar o quarto tento. Jordan recebeu cara a cara e, com frieza, finalizou bem. O Dávila descontou com Lucão, de pênalti, mas no lance seguinte o capixaba Breno Xavier apareceu pela ponta esquerda para acertar um belo chute e explodir a torcida vascaína na arena de Vila Velha. O camisa 11 apareceu mais uma vez em um lance de contra-ataque para anotar o segundo dele na partida. Em resposta, Bê Martins diminuiu novamente para a equipe chilena. Para fechar o placar, Augusto fez o sétimo para o Vasco em cobrança de penalidade.


Vasco vence na Libertadores de futebol de areia
Vasco vence na Libertadores de futebol de areia Victor Kos - @vh_kos / Vasco Beach Soccer

Outros resultados e classificação


Além da partida entre Vasco e Dávila, outros jogos agitaram a arena montada em Vila Velha, nesta segunda-feira. Pelo outro jogo do Grupo A, Guaiacamacuto venceu Argentino por 3 a 2. No Grupo B, o Deportivo Salud goleou o Playas FC por 7 a 2, e o Sampaio Corrêa aplicou 3 a 1 sobre o Sportivo Cerrito. Fechando as chaves com o Grupo C, o Deportivo Luqueño superou o Tito Drago por 5 a 2 e o Ceilândia bateu o Guaviare nos pênaltis, por 3 a 1, após empatar em 4 a 4 no tempo normal.

Ao fim da segunda rodada, a tabela do Grupo A tem o Vasco com seis pontos, seguido por Dávila e Guiacamacuto, ambos com três pontos, enquanto Argentino fica na lanterna, sem pontos. No Grupo B, Sampaio Corrêa e Deportivo Salud são os líderes isolados, com seis pontos, seguido do Playa e Sportivo Cerrito, que ainda não somaram pontos e ficam na terceira e quarta colocações. Por fim, no Grupo C, o Ceilândia assumiu a liderança, com quatro pontos, enquanto o Tito Drago cai para segundo, seguido do Sportivo Luqueño, ambos com três pontos, e Guaviareo fechando a chave sem pontuação.



Vasco vence na Libertadores de futebol de areia
Vasco vence na Libertadores de futebol de areia Victor Kos - @vh_kos / Vasco Beach Soccer

Jogos da terceira rodada e tabela atualizada


A disputa da Libertadores de futebol de areia segue nesta terça-feira com mais jogos de todas as equipes. No Grupo A, o Vasco jogará novamente às 20h, contra o Guaicamacuto na última partida do dia, que acontecerá logo depois de Argentino e Dávila, pela mesma chave, com horário estipulado para as 18h. Pela manhã, Sportivo Luqueño e Guaviares abrem a programação de jogos, às 10h. Ao meio-dia, Ceilândia enfrenta Tito Drago, ambos confrontos pelo Grupo C. Os jogos do Grupo B acontecem durante a tarde, com e Playas e Sportivo Cerrito se enfrentando às 14h, enquanto o Sampaio Corrêa encara o Deportivo Salud, às 16h. Todas as partidas do torneio estão sendo realizadas na arena montada na Praia de Itapuã, em Vila Velha, no Espírito Santo.


03 de maio (domingo)


10h – Sportivo Luqueño-PAR 1 x 2 Ceilândia

12h – Guaviare-COL 5 x 8 Tito Drago-PER

14h – Desportivo Salud-BOL 7 x 2 Sportivo Cerrito-URU

16h – Sampaio Corrêa 7 x 1 Playas-EQU

18h – Guaicamacuto-VEN 4 x 5 Dávila-CHI

20h – Vasco 7 x 2 Argentino-ARG


04 de maio (segunda-feira)


10h – Tito Drago-PER 2 x 5 Sportivo Luqueño-PAR

12h – Guaviare-COL 4 (1 x 3) 4 Ceilândia

14h – Desportivo Salud-BOL 7 x 2 Playas-EQU

16h – Sportivo Cerrito-URU 1 x 3 Sampaio Corrêa

18h – Guaicamacuto-VEN 3 x 2 Argentino-ARG

20h – Dávila-CHI 2 x 7 Vasco


05 de maio (terça-feira)


10h – Sportivo Luqueño-PAR x Guaviare-COL

12h – Ceilândia x Tito Drago-PER

14h – Playas-EQU x Sportivo Cerrito-URU

16h – Sampaio Corrêa x Desportivo Salud-BOL

18h – Argentino-ARG x Dávila-CHI

20h – Vasco x Guaicamacuto-VEN


06 de maio (quarta-feira)


Folga


07 de maio (quinta-feira)


Quartas de final


08 de maio (sexta-feira)


Disputas de 9º a 12º lugar

Disputa dos eliminados das quartas


09 de maio (sábado)


Semifinais

Disputas de 5º a 8º lugar


10 de maio (domingo)


Final

Disputa de 3º lugar


Vasco, futebol de areia
Vasco, futebol de areia LIbertadores de Playa

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