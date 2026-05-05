Com capixaba brilhando, Vasco goleia e avança para quartas da Libertadores de beach soccer

O Vasco garantiu mais uma vitória na Libertadores de futebol de areia. Enfrentando o Dávila-CHI, na noite desta segunda-feira, o cruzmaltino triunfou por 7 a 2 na segunda partida da competição disputada na praia de Itapuã, em Vila Velha, e confirmou matematicamente a classificação para as quartas de final. O capixaba Breno Xavier foi um dos destaques da partida, ao marcar duas vezes no terceiro tempo de jogo, e saiu ovacionado pela torcida presente na arena.





O jogo começou movimentado e com o ritmo intenso que se esperava das duas equipes, consideradas as melhores do grupo. Aos 9 minutos, o goleiro Rafa Padilha petecou na sua área e acertou um belo chute no ângulo do gol adversário para abrir o placar. Um minuto depois, a rede balançou novamente. Pedro Lucas, recebeu bom passe na entrada da área e sozinho, finalizou sem chances para o arqueiro chileno. Há dois minutos do fim do primeiro período, o camisa 10 apareceu mais uma vez, após jogada ensaiada de bola parada, para fazer 3 a 0. A segunda etapa foi mais estudada de ambos os lados, com os dois times construindo e criando boas chances, mas sem aumentar o número no marcador.



Mas, no terceiro e último tempo, mudança de cenário. Logo no começo, o Vasco transformou o placar em goleada ao anotar o quarto tento. Jordan recebeu cara a cara e, com frieza, finalizou bem. O Dávila descontou com Lucão, de pênalti, mas no lance seguinte o capixaba Breno Xavier apareceu pela ponta esquerda para acertar um belo chute e explodir a torcida vascaína na arena de Vila Velha. O camisa 11 apareceu mais uma vez em um lance de contra-ataque para anotar o segundo dele na partida. Em resposta, Bê Martins diminuiu novamente para a equipe chilena. Para fechar o placar, Augusto fez o sétimo para o Vasco em cobrança de penalidade.



