Vitória perde novamente e encerra primeiro turno fora do G-4 na Série D

O Vitória sofreu mais uma derrota e encerrou o turno fora da zona de classificação do Grupo 12, do Campeonato Brasileiro Série D. Na noite desta segunda-feira, no encerramento da quinta rodada da chave, o Alvianil perdeu para o Democrata GV, por 2 a 0, no estádio Mamudão, em Governador Valadares.





Com o resultado, o time de Bento Ferreira ficou com seis pontos e caiu para a vice-lanterna do Grupo 12. O Democrata GV, por outro lado, assumiu a liderança da chave, agora com 10 pontos ganhos.





A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da sexta rodada rodada do Grupo 12. No domingo, às 16h (de Brasília), o Vitória-ES recebe o mesmo Democrata GV, desta vez no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira.





O jogo



