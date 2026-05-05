Vitória perde novamente e encerra primeiro turno fora do G-4 na Série D

O Vitória sofreu mais uma derrota e encerrou o turno fora da zona de classificação do Grupo 12, do Campeonato Brasileiro Série D. Na noite desta segunda-feira, no encerramento da quinta rodada da chave, o Alvianil perdeu para o Democrata GV, por 2 a 0, no estádio Mamudão, em Governador Valadares.
Com o resultado, o time de Bento Ferreira ficou com seis pontos e caiu para a vice-lanterna do Grupo 12. O Democrata GV, por outro lado, assumiu a liderança da chave, agora com 10 pontos ganhos.
A Série D do Brasileirão 2026 prossegue no final de semana com os jogos da sexta rodada rodada do Grupo 12. No domingo, às 16h (de Brasília), o Vitória-ES recebe o mesmo Democrata GV, desta vez no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira.
O jogo
O primeiro tempo foi de poucas chances claras, com as duas equipes encontrando dificuldades na criação ofensiva e apostando principalmente em bolas paradas. O Vitória-ES conseguiu algumas finalizações, mas parou em boas defesas do goleiro Thulio, enquanto o Democrata GV também levou perigo em lances pontuais, como em cabeçada após escanteio.
O equilíbrio foi quebrado aos 36 minutos, quando Eduardo Thomasel recebeu em velocidade na área e finalizou, contando com desvio na defesa para abrir o placar. Na reta final, o Vitória-ES aumentou a pressão e criou boas oportunidades, mas não conseguiu converter, esbarrando novamente no goleiro adversário.
No segundo tempo, o Democrata ampliou a vantagem logo aos 17 minutos, quando Tonhão marcou de cabeça após cobrança de escanteio, aproveitando falha do goleiro. A equipe mineira ainda teve um jogador expulso aos 34 minutos, após confusão em campo, mas conseguiu administrar o resultado. O Vitória tentou reagir, criou algumas chances e parou em boas defesas do goleiro Thulio, incluindo uma intervenção decisiva em cabeceio na pequena área. Apesar da pressão final, o time capixaba não conseguiu diminuir, e o confronto terminou com vitória do Democrata por 2 a 0.