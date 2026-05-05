Ex-secretário exonerado por violência psicológica contra procuradora vai voltar ao cargo no ES

Decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) autoriza Fernando Oliveira, ex-secretário municipal de Serviços Urbanos de São Gabriel da Palha, a voltar o cargo. Ele havia sido exonerado da função em meio a uma ação penal movida pelo Ministério Público do Estadual (MPES) por suposta violência psicológica contra Jussara Lourrainy Frederico, então procuradora-geral do município do Noroeste do Estado.





Conforme revelou reportagem de A Gazeta,o ato de exoneração de Fernando Oliveira foi publicado na edição do Diário Oficial dos Municípios do último dia 22, com assinatura do prefeito Tiago Rocha (PL). Já a decisão que o autoriza a voltar ao cargo foi assinada no início da noite desta segunda-feira (4), pelo desembargador Pedro Valls Feu Rosa, relator do caso no TJES.





O texto decisório também derruba a proibição de acesso a repartições públicas, mas mantém a ordem de distanciamento mínimo de 200 metros e o veto a qualquer tipo de contato com a vítima da suposta violência cometida pelo ex-secretário.





Em conversa com a reportagem, poucas horas após a decisão ter sido revelada, Fernando Oliveira afirmou que foi comunicado, pelo próprio prefeito, de que até a próxima quarta-feira (6) será renomeado no cargo do qual havia sido desligado. A recondução foi confirmada pela Prefeitura de São Gabriel da Palha, em nota enviada à reportagem.





Vale destacar que, na sentença de 22 de abril, o juiz da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, Roberto Wolff, havia determinado a suspensão do secretário, não sua exoneração. O desligamento ocorreu por decisão administrativa da prefeitura.





A prefeitura informou que, após a nova decisão judicial, não há impedimento legal para a nomeação de Fernando de Oliveira ao cargo de secretário de Serviços Urbanos, cabendo a decisão à administração municipal.





Segundo o município, a exoneração anterior ocorreu em observância à orientação da Procuradoria-Geral, após decisão de primeira instância que determinava o afastamento. A íntegra da nota está disponível ao final deste texto.