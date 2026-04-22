Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES

A Prefeitura de São Gabriel da Palha exonerou o secretário municipal de Serviços Urbanos, Fernando Oliveira, poucos dias após ser revelada denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), em que o agora ex-chefe da pasta é acusado de violência psicológica contra Jussara Lourrainy Frederico, então procuradora-geral do município do Noroeste do Estado.





O ato de exoneração do secretário foi publicado na edição do Diário Oficial dos Municípios desta quarta-feira (22), com assinatura do prefeito Tiago Rocha (PL).





Conforme mostrou reportagem de A Gazeta, na sexta-feira (17) com base da denúncia do MPES, a Justiça havia determinado a suspensão de Fernando Oliveira das atividades na secretaria, como parte de uma série de medidas aplicadas contra ele pelo juiz da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, Roberto Wolff.





Além do afastamento imediato do cargo, a Justiça havia imposto ao agente a proibição de acesso a qualquer repartição pública municipal, de participação em eventos da prefeitura e o contato com a vítima, devendo manter distância mínima de 200 metros. No texto decisório, o magistrado destaca que o descumprimento das medidas poderia levar à prisão preventiva.





Ainda na sexta-feira, o secretário foi procurado pela reportagem para comentar o caso. Por nota, ele afirmou, na ocasião, que não havia sido informado e que estava surpreso com a decisão do juiz. Disse ainda que seu advogado recorreria do entendimento da Justiça, além de sustentar que o caso se trata de perseguição pessoal contra ele e contra o trabalho desenvolvido no município.





Na tarde desta quarta-feira (22), a reportagem voltou a procurar Fernando, via ligações telefônicas e mensagens de texto, para mais detalhes sobre sua exoneração do cargo. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.