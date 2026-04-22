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Eleições 2026

Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Deputado federal descartou concorrer à reeleição e não pretendia mais participar de pleitos

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 10:54

Públicado em 

22 abr 2026 às 10:54
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Paulo Folletto
O deputado federal Paulo Folletto. Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados



Após decidir não disputar as eleições de 2026 e afirmar que não pretendia mais participar de pleitos, o deputado federal Paulo Folletto (PSB) pode dar uma guinada.

Ele avalia ser candidato a deputado estadual. O parlamentar, que tem base eleitoral em Colatina, afirmou em entrevista à coluna nesta quarta-feira (22) que pode compor a chapa do PSB no lugar do vereador Claudinei Costa, de quem é aliado.

"Mas ainda tenho que consultar meu irmão, Chico Foletto, que é vereador de Venda Nova e candidato a deputado estadual. Vou bater o martelo sobre isso em no máximo duas semanas", contou o deputado federal.

Foletto até já conversou com o governador Ricardo Ferraço (MDB) e com o ex-governador Renato Casagrande (PSB) sobre a possibilidade de concorrer a uma vaga na Assembleia.

Aliados do parlamentar dão como certo que ele vai, sim, disputar, embora o deputado ainda trate o tema com cautela.

Presidente estadual do PSB, Alberto Gavini disse à coluna que há lugar para Folletto na chapa: 

"Nossa chapa está boa, podemos eleger quatro deputados na Assembleia. O Folletto tem um histórico no partido e ele só teria a somar à chapa".

"Ele não quis disputar a reeleição por questões pessoais e de saúde, porque ir para Brasília envolve constantes deslocamentos de avião, por exemplo, e nós respeitamos isso. Assim como respeitamos se ele quiser vir para estadual", completou o presidente estadual do partido.

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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Paulo Foletto Eleicões 2026 Letícia Gonçalves PSB
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