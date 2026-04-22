Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual









Após decidir não disputar as eleições de 2026 e afirmar que não pretendia mais participar de pleitos, o deputado federal Paulo Folletto (PSB) pode dar uma guinada.





Ele avalia ser candidato a deputado estadual. O parlamentar, que tem base eleitoral em Colatina, afirmou em entrevista à coluna nesta quarta-feira (22) que pode compor a chapa do PSB no lugar do vereador Claudinei Costa, de quem é aliado.





"Mas ainda tenho que consultar meu irmão, Chico Foletto, que é vereador de Venda Nova e candidato a deputado estadual. Vou bater o martelo sobre isso em no máximo duas semanas", contou o deputado federal.





Foletto até já conversou com o governador Ricardo Ferraço (MDB) e com o ex-governador Renato Casagrande (PSB) sobre a possibilidade de concorrer a uma vaga na Assembleia.





Aliados do parlamentar dão como certo que ele vai, sim, disputar, embora o deputado ainda trate o tema com cautela.





Presidente estadual do PSB, Alberto Gavini disse à coluna que há lugar para Folletto na chapa:





"Nossa chapa está boa, podemos eleger quatro deputados na Assembleia. O Folletto tem um histórico no partido e ele só teria a somar à chapa".





"Ele não quis disputar a reeleição por questões pessoais e de saúde, porque ir para Brasília envolve constantes deslocamentos de avião, por exemplo, e nós respeitamos isso. Assim como respeitamos se ele quiser vir para estadual", completou o presidente estadual do partido.