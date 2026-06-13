As eleições presidenciais continuam em aberto: cadê a terceira via?

Mas continuam faltando coragem e ideias consistentes aos principais candidatos vistos como do centro/centro-direita: Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo). Eles não conseguem se descolar da sombra do bolsonarismo. Mesmo sabendo que o espaço de Centro (32% de independentes) está aberto para uma candidatura de centro-direita/direita não bolsonarista.





A terceira via nem bem tem ainda um projeto eleitoral. Muito menos um projeto de país e de futuro. Olha mais para o poder e menos para a sociedade. Só que não há mais espaço político-eleitoral para acordo pelo alto. É preciso conquistar a sociedade.





Nesse sentido, a terceira via nem constrói coalizões na sociedade civil para avançar nem alianças consistentes no plano político-partidário.





Ela comete, portanto, o mesmo equívoco do campo bolsonarista e do campo lulopetista: tem projeto de poder e narrativas mais eleitorais, mas tem menos ênfase político-programática.





Assim, o Brasil vive outra vez um déficit de oferta política de lideranças que possam dialogar com a demanda da sociedade por lideranças de cosmovisão liberal social – isto é, lideranças do campo do centro do espectro político. Existe a demanda. Mas falta a oferta.





Potenciais e pretensos candidatos de terceira via aparecem nas eleições e depois se dissolvem em iniciativas “isoladas”. São líderes e centros de estudos e de convivência que não criam força de comunicação com o espectro político e social que almeja e carrega uma opção social liberal.





Preferem fustigar o lulopetismo e o bolsonarismo do que forjar e construir liderança social e política que possa galvanizar a sociedade.



