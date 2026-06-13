Mercado absorve lançamentos em ritmo acelerado na Grande Vitória

Na próxima terça-feira 917), a Câmara Municipal de Vitória realizará, às 19 horas, uma audiência pública para debater questões que têm dificultado a regularização, a venda e o financiamento de imóveis localizados no Centro da capital.

O encontro reunirá representantes do setor imobiliário, proprietários de imóveis, instituições financeiras, especialistas e órgãos públicos para discutir exigências registrais que vêm afetando negociações imobiliárias envolvendo edificações antigas da região.

Entre os temas em debate estarão os efeitos do Ofício Circular CGJES nº 2978195, expedido no âmbito do Processo SEI nº 7011384-65.2025.8.08.0000. Segundo o presidente do Creci Espírito Santo, Manoel Dias, determinadas exigências documentais e técnicas previstas nesse ato administrativo, entre outras medidas, têm dificultado a conclusão de registros imobiliários relacionados a imóveis construídos há muitas décadas, período em que diversas das normas atualmente exigidas ainda não existiam. Como consequência, operações de financiamento vêm sendo suspensas, contratos permanecem sem conclusão e compradores e vendedores enfrentam maior insegurança jurídica.

A audiência pública também abordará os efeitos de orientações administrativas recentes aplicadas aos cartórios de registro de imóveis, que têm gerado questionamentos por parte de proprietários, corretores de imóveis, advogados e demais profissionais do setor.

A proposta é ouvir os diferentes segmentos envolvidos e buscar soluções que assegurem segurança jurídica aos negócios imobiliários, sem comprometer a circulação de imóveis e o acesso ao crédito por proprietários e compradores.