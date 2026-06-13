Mercado absorve lançamentos em ritmo acelerado na Grande Vitória

Enquanto o DOM, empreendimento da Mivita Construtora, vendeu 75% das unidades em 10 dias de lançamento, o Bella Fiori da Cittá superou 50% das vendas em 15 dias após lançamento em Vila Velha.
O mercado imobiliário da Grande Vitória segue dando sinais de aquecimento. Dois lançamentos recentes realizados em Vila Velha e Vitória registraram forte velocidade de vendas logo nos primeiros dias de comercialização, reforçando a demanda por imóveis em regiões consolidadas.
Em Itapuã, o Edifício Bella Fiore, da Città Engenharia, ultrapassou a marca de 50% das unidades vendidas apenas 15 dias após o lançamento. O residencial conta com 96 apartamentos distribuídos em quatro unidades por andar, com opções de plantas de três quartos com suíte e banheiro de serviço, além de versões com home office. As unidades possuem 80 m² e 84 m² e os valores partem de R$ 891.108,75.
“O desempenho comercial registrado neste início reflete a busca por imóveis em localizações próximas ao mar, com obras já em andamento e condições de pagamento que permitem maior previsibilidade para quem deseja morar ou investir”, afirma o diretor da Cittá Engenharia, Roberto Puppim.
Já na Mata da Praia, em Vitória, o residencial DOM, da Mivita Construtora, alcançou 75% das vendas em apenas dez dias de pré-lançamento. Localizado em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o empreendimento contará com duas torres e 228 unidades, entre studios, apartamentos de um quarto e de dois quartos.
Os números de ambos chamam atenção porque refletem tendências distintas de consumo habitacional. De um lado, empreendimentos voltados para famílias que buscam apartamentos maiores próximos ao mar. De outro, projetos com studios e unidades compactas direcionados a investidores, estudantes e profissionais que priorizam mobilidade e praticidade.
“O DOM está localizado em uma posição estratégica e oferece tipologias que atendem tanto quem busca um imóvel para morar quanto investidores interessados em locação tradicional ou de curta temporada”, afirma o diretor de vendas da Mivita, Thiago Sirtoli.
Em pauta
Audiência pública vai discutir entraves que impactam mercado imobiliário no Centro de Vitória
Na próxima terça-feira 917), a Câmara Municipal de Vitória realizará, às 19 horas, uma audiência pública para debater questões que têm dificultado a regularização, a venda e o financiamento de imóveis localizados no Centro da capital.
O encontro reunirá representantes do setor imobiliário, proprietários de imóveis, instituições financeiras, especialistas e órgãos públicos para discutir exigências registrais que vêm afetando negociações imobiliárias envolvendo edificações antigas da região.
Entre os temas em debate estarão os efeitos do Ofício Circular CGJES nº 2978195, expedido no âmbito do Processo SEI nº 7011384-65.2025.8.08.0000. Segundo o presidente do Creci Espírito Santo, Manoel Dias, determinadas exigências documentais e técnicas previstas nesse ato administrativo, entre outras medidas, têm dificultado a conclusão de registros imobiliários relacionados a imóveis construídos há muitas décadas, período em que diversas das normas atualmente exigidas ainda não existiam. Como consequência, operações de financiamento vêm sendo suspensas, contratos permanecem sem conclusão e compradores e vendedores enfrentam maior insegurança jurídica.
A audiência pública também abordará os efeitos de orientações administrativas recentes aplicadas aos cartórios de registro de imóveis, que têm gerado questionamentos por parte de proprietários, corretores de imóveis, advogados e demais profissionais do setor.
A proposta é ouvir os diferentes segmentos envolvidos e buscar soluções que assegurem segurança jurídica aos negócios imobiliários, sem comprometer a circulação de imóveis e o acesso ao crédito por proprietários e compradores.
Com valorização de até 250%, Galwan entrega o Jazz Residence
Na segunda-feira (15), a Galwan irá realizar a entrega oficial do Jazz Residence. Com duas torres e apartamentos com plantas de tamanhos variados, o residencial já teve todas suas unidades negociadas e possui uma valorização que chega a 250% em relação ao custo da época do lançamento.
“A valorização foi grande, mesmo com a diferença de 6% acima do valor orçado na época do lançamento”, explica o diretor-presidente da Galwan Construtora e Incorporadora, José Luís Galvêas.
Sobre o assunto, Junior Pereira, supervisor de vendas da Galwan Imobiliária, completa: “A Galwan conseguiu construir com um custo muito bom, por isso essa valorização”. Segundo ele, a apreciação foi grande ainda no período da obra, levando muitos investidores a negociarem suas unidades.
Novidades
ArcelorMittal traz soluções para construção civil ao ESX 2026
A ArcelorMittal Unidade Tubarão está participando do ESX 2026, maior evento de inovação e empreendedorismo do Espírito Santo, que está sendo realizado até este sábado (13) na Praça do Papa, em Vitória.
No estande da empresa, o público poderá conhecer uma casa construída com o sistema Light Steel Frame e telhas termoacústicas. A mesma solução foi destaque recentemente na ExpoInovação, em Joinville (SC), um dos principais eventos de inovação do Sul do país.
A proposta apresentada pela empresa integra a metodologia Steligence, solução da ArcelorMittal. O conceito busca evidenciar as vantagens do aço na construção moderna, com estruturas mais leves e resistentes.
“Participar do ESX é uma oportunidade de mostrar, na prática, como a inovação e a sustentabilidade já estão transformando a construção civil. A ArcelorMittal acredita no aço como protagonista desse novo momento do setor, trazendo soluções mais inteligentes, ágeis e eficientes, alinhadas às necessidades das cidades e da sociedade do futuro”, afirma Fabíola Murta, gerente de Transformação Digital da unidade de Aços Planos.
Grupo Proeng celebra 37 anos de história com lançamentos
O Grupo Proeng está celebrando seus 37 anos neste mês. Ao longo de sua trajetória, sob a presidência de Lamberto Palombini Neto, são 94 empreendimentos concluídos no Brasil, sendo 3.867 unidades entre imóveis residenciais, comerciais e suítes hoteleiras. Ao todo, foram mais de 240 mil m² de áreas privativas, impactando na vida de 2.973 famílias. Já no exterior são mais de 70 imóveis desenvolvidos.
Com origem na construção civil, a companhia expandiu sua atuação ao longo das décadas e hoje reúne operações em diversos segmentos, incluindo Engenharia, Shopping Center, Hotelaria, Participações e Unidades de Negócios.
Atualmente, além do Espírito Santo, as operações estão presentes nos estados do Rio de Janeiro, onde concluiu dois empreendimentos na Barra da Tijuca, e em Goiás, na cidade de Anápolis. Em 2016, Lamberto Palombini Neto também deu início a uma nova fase com a criação da Proeng América, nos Estados Unidos, com atução nas cidades da Flórida, New Jersey e Oklahoma.
Para Lamberto Palombini Neto, a comemoração dos 37 anos representa não apenas uma marca no calendário, mas a consolidação de um legado construído com planejamento, trabalho e capacidade de adaptação às transformações do mercado.
"Chegar aos 37 anos é motivo de orgulho e gratidão. Ao longo dessa trajetória, construímos muito mais do que empreendimentos; construímos relações, oportunidades e um legado pautado pela credibilidade e pelo compromisso com a qualidade. Seguimos olhando para o futuro, investindo em inovação e buscando novos caminhos para continuar contribuindo com o desenvolvimento das comunidades onde atuamos", destaca o presidente do Grupo Proeng.
Atualmente a construtora conta com três obras em andamento em Vila Velha, uma em Vitória e uma em Anápolis, totalizando 5 empreendimentos em construção. Sobre os projetos para o segundo semestre de 2026, também prepara o próximo lançamento em Itaparica, e até o final deste ano e início de 2027, previsão de mais dois.