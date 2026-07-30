Prêmio Biguá: projetos de preservação ambiental inspiram mudanças no ES

A preservação do meio ambiente é feita no dia a dia, com grandes projetos e também com iniciativas muito simples. Em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, um empresário mantém, há mais de 40 anos, um projeto de preservação da Mata Atlântica que une a atividade do setor de rochas e o cuidado com a natureza.





Adenilson Pansini cultiva mudas de árvores nativas, recupera áreas degradadas e ainda doa plantas para escolas, igrejas, empresas e outras instituições. No sítio da família, depois que o reflorestamento foi feito, nascentes foram recuperadas e os animais voltaram à propriedade.

"Praticamente não tinha água. Só tinha na época do meu avô, quando ainda tinha mata, depois derrubou tudo", conta o empresário.





O trabalho já resultou na recuperação de mais de quatro hectares com espécies da vegetação nativa. A iniciativa começou ainda na infância, a partir de um ensinamento passado pelo pai.