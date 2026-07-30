Prêmio Biguá: projetos de preservação ambiental inspiram mudanças no ES

A preservação do meio ambiente é feita no dia a dia, com grandes projetos e também com iniciativas muito simples. Em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, um empresário mantém, há mais de 40 anos, um projeto de preservação da Mata Atlântica que une a atividade do setor de rochas e o cuidado com a natureza.
Adenilson Pansini cultiva mudas de árvores nativas, recupera áreas degradadas e ainda doa plantas para escolas, igrejas, empresas e outras instituições. No sítio da família, depois que o reflorestamento foi feito, nascentes foram recuperadas e os animais voltaram à propriedade.
"Praticamente não tinha água. Só tinha na época do meu avô, quando ainda tinha mata, depois derrubou tudo", conta o empresário.
O trabalho já resultou na recuperação de mais de quatro hectares com espécies da vegetação nativa. A iniciativa começou ainda na infância, a partir de um ensinamento passado pelo pai.
A gente tem que deixar um legado para as futuras gerações. Atitudes simples podem fazer uma grande diferença. Tudo começa pequeno.
Adenilson Pansini Empresário
A proposta é ampliar a participação da comunidade na recuperação de áreas degradadas e incentivar novas práticas de preservação ambiental.
O trabalho de Adenilson já foi reconhecido duas vezes pelo Prêmio Biguá de Sustentabilidade, iniciativa da Rede Gazeta para valorização de projetos voltados à preservação e à recuperação do meio ambiente no Espírito Santo.
Outra boa ideia foi semeada em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Desde 2023, a rotina dos estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Belmiro Teixeira inclui cuidar de uma horta hidropônica que funciona dentro da unidade. E o destino dos alimentos cultivados ali é justamente o prato da merenda dos estudantes. A iniciativa foi reconhecida com o Prêmio Biguá na categória Escola de Ensino Infantil, Fundamental e Médio.
O sistema funciona com práticas sustentáveis. A água utilizada na horta é reaproveitada do gotejamento dos aparelhos de ar-condicionado das salas de aula, que são movidos a energia solar. Cada gota de água dos equipamentos é armazenada em reservatórios, recebe os nutrientes necessários para ser usada na irrigação, garantindo o desenvolvimento das plantas.
O coordenador administrativo da escola, José Wellinton Bandeira, um dos responsáveis pela implantação da horta hidropônica, destaca que o reaproveitamento da água é um dos principais diferenciais do projeto. "Com todos os problemas de água que temos com o rio (Doce) na cidade, é importante reaproveitar essa água para produzir alimento", reforça.
As inscrições para a edição 2026 do Prêmio Biguá já estão abertas. O lançamento da premiação que valoriza ações desenvolvidas por escolas, moradores, produtores rurais, empresas e órgãos públicos que contribuem para a sustentabilidade aconteceu na tarde desta quinta-feira (30), na sede da Rede Gazeta, em Vitória.
A edição deste ano tem como tema “Todos 100% presentes” que reforça a importância da participação ativa da sociedade e da união de forças para proteção do meio ambiente.
Desde a criação do prêmio, mais de 180 projetos já foram reconhecidos. Só em 2025, a iniciativa recebeu mais de 200 inscrições e premiou 59 projetos.
Durante o lançamento da premiação, a diretora das regionais da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, destacou que o Prêmio Biguá busca dar visibilidade a iniciativas que ajudam a enfrentar os impactos das mudanças climáticas.
"O Prêmio Biguá é um instrumento de conexão entre iniciativas de todo o Estado. Por meio da visibilidade que damos a esses projetos, conseguimos incentivar que outras pessoas também desenvolvam iniciativas nessa área."
O Prêmio Biguá 2026 será dividido em cinco categorias:
- Escola de ensino infantil, fundamental e médio
- Sociedade civil
- Produtor rural
- Empresa
- Poder público
A disputa será realizada em duas fases. Na primeira etapa, os projetos serão avaliados em uma competição regional. Os vencedores de cada categoria nas regiões Norte, Noroeste e Sul do Espírito Santo avançam para a segunda fase, quando concorrerão na etapa estadual.
As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro. Os interessados podem entregar os projetos presencialmente nas sedes da TV Gazeta nas regiões Norte (Linhares), Noroeste (Colatina) e Sul (Cachoeiro de Itapemirim), ou realizar a inscrição pela internet, neste link.
Podem participar moradores dos municípios das áreas de cobertura da TV Gazeta Norte, TV Gazeta Noroeste, TV Gazeta Sul e cidades adjacentes.
Região Norte
Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Ibiraçu, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São Mateus e Sooretama.
Região Noroeste
Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Colatina, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marilândia, Nova Venécia, Pancas, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Vila Pavão e Vila Valério.
Região Sul
Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Brejetuba, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marechal Floriano, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Muniz Freire, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.