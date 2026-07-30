Preso suspeito de intermediar morte do ativista Jonas Soprani no ES

Cosme Damasceno, de 50 anos, foi preso nesta quinta-feira (30), em Cariacica, por suspeita de envolvimento no assassinato do ativista Jonas Soprani, ocorrido em Linhares, no Norte do Espírito Santo, em junho de 2021. Segundo a acusação, ele teria atuado como intermediário do crime e dirigido o veículo usado para levar os executores ao local e auxiliá-los na fuga.





Segundo a Polícia Civil, uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica localizou Cosme em uma casa no bairro Vila Prudêncio. Os policiais foram recebidos pelo próprio suspeito e, em seguida, deram voz de prisão.





A prisão preventiva de Cosme foi decretada pela Justiça em 30 de novembro de 2021, após encaminhamento de uma denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Em julho de 2025, a 1ª Vara Criminal de Linhares expediu o mandado de prisão preventiva do suspeito.





De acordo com a denúncia do MPES, Cosme atuou como intermediador da execução de Jonas Soprani, fazendo a ligação entre o suposto mandante e os responsáveis pelo assassinato. Ele também é acusado de dirigir o veículo usado para levar os executores ao local do crime e dar apoio à fuga após os disparos.