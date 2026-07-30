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Grande Vitória

Equipe de UPA aciona Guarda e homem é preso por agredir companheira em Cariacica

Lesões foram percebidas por assistentes sociais em uma UPA de Vila Velha; inicialmente, a vítima recusou denunciar o companheiro, mas pediu ajuda após uma nova agressão em casa

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 12:27

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

30 jul 2026 às 12:27

Um homem de 33 anos foi preso na quarta-feira (29) após agredir a companheira, de 26 anos, duas vezes no mesmo dia, em Cariacica, na Grande Vitória, no Espírito Santo. A violência foi descoberta por assistentes sociais da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cobilândia, em Vila Velha, depois a vítima procurou atendimento médico com o nariz machucado. Inicialmente, ela recusou denunciar o agressor, mas mudou de decisão após ser atacada novamente ao voltar para casa.


Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, os agentes foram acionados pela equipe da UPA e receberam informações sobre o local de trabalho do suspeito. Eles chegaram a fazer buscas, mas não conseguiram localizá-lo. Enquanto isso, a vítima foi transferida para um hospital de Vitória devido à gravidade da lesão no nariz.


Os agentes orientaram a mulher sobre a rede de proteção, incluindo a possibilidade de solicitar medidas protetivas de urgência, acessar benefícios de assistência social e registrar ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Naquele momento, ela optou por não denunciar o companheiro.


Horas depois, porém, a vítima entrou em contato com um dos agentes e informou que, ao retornar para casa, em Cariacica, havia sido agredida novamente. Segundo o relato, o companheiro estava alterado e chegou a arremessar um cinzeiro na direção dela.


Mesmo com a residência localizada em Cariacica, equipes da Guarda Municipal de Vila Velha foram até o endereço devido à urgência da ocorrência e prenderam o suspeito.


Na Delegacia Regional de Cariacica, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria qualificada e ameaça qualificada, com base na Lei Maria da Penha. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.


O nome do suspeito não é divulgado para preservar a identidade da vítima.

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