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Polêmica

Ximbinha desmente rumores sobre dívidas e perda de imóvel para agiota

Equipe do músico afirma que informações sobre dívidas e perda de patrimônio são falsas e diz que já tomou medidas judiciais contra a disseminação dos boatos.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 13:00

O guitarrista Ximbinha
O guitarrista Ximbinha @ximbinhaoficiall no Instagram

A equipe de Ximbinha negou os boatos de que o músico teria perdido um imóvel para um agiota em razão de dívidas. Em nota divulgada nos stories do Instagram na terça-feira (28), a assessoria afirmou que as informações são falsas e informou que já adotou medidas judiciais para conter a disseminação do conteúdo.


O comunicado foi publicado após rumores sobre a suposta situação financeira do guitarrista ganharem repercussão nas redes sociais. Segundo a equipe, o artista nunca passou pelo cenário descrito nas publicações.


"As informações de que Ximbinha teria perdido um imóvel para um agiota ou enfrentado qualquer situação relacionada a dívidas são totalmente falsas, infundadas e não possuem qualquer respaldo na realidade. Não existe nenhum ponto de verdade na narrativa que vem sendo divulgada", diz a nota.


A assessoria também destacou que o músico construiu um patrimônio ao longo de sua carreira e mantém estabilidade financeira, ressaltando que ele nunca precisou recorrer a empréstimos com agiotas.


Outro ponto esclarecido foi a recente mudança de residência de Ximbinha. De acordo com a equipe, a troca de imóvel já estava planejada havia meses e acabou sendo associada, de forma equivocada, aos rumores sobre dificuldades financeiras.


"Também é importante esclarecer que houve uma mudança de residência, mas ela ocorreu por uma decisão pessoal que já estava planejada há meses. A mudança para um novo imóvel fazia parte dos planos do artista e não possui qualquer relação com dificuldades financeiras, perda de patrimônio ou qualquer outro motivo especulado nas publicações", informou a assessoria.


No comunicado, a equipe acrescenta que providências judiciais já estão em andamento para identificar e responsabilizar os responsáveis pela divulgação das informações falsas.


Por fim, Ximbinha agradeceu as manifestações de apoio recebidas de fãs, parceiros e veículos de imprensa. Segundo a assessoria, o artista segue focado em sua carreira e reafirma o compromisso com a transparência na comunicação com o público.

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